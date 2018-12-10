Идеальная форма

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Однажды почувствовав вкус победы, ты можешь стремиться только к вершине пьедестала
Опубликовано: 29 декабря 2018 г.

 «Однажды почувствовав вкус победы, ты можешь стремиться только к вершине пьедестала».

Кто? Ольга Бодунова, 31 год, помощник генерального директора в туристической компании.

Что? Я занимаюсь бодибилдингом всего два года, но уже стала абсолютной чемпионкой Москвы и вице-чемпионкой России в любительской лиге. После победы в Moscow Bodybuilding Cup в прошлом году я получила право на переход в лигу профессионалов и думаю следующей весной попробовать свои силы на новом уровне.

Почему? Я никогда не ходила в тренажерный зал и спорта в моей жизни не было. Все началось с покупки абонемента в фитнес-клуб за компанию с подругой. Спустя год занятий произошло судьбоносное знакомство с моим будущим тренером, я стала заниматься намного чаще и однажды решила попробовать свои силы на сцене. 

Как? Кто-то марки собирает, кто-то фигурки котиков, а я люблю качаться, показывать свои результаты на сцене, чувствовать восхищенные взгляды и выигрывать, конечно. Мой папа – мастер спорта по тяжелой атлетике, у него много медалей с советских времен, и, наверное, у меня на генетическом уровне заложен спортивный азарт, желание выступать и соревноваться. К тому же я несколько раз была на соревнованиях по бодибилдингу за сценой, болела за своих знакомых и ощущала совершенно особенную, манящую и притягательную атмосферу. Когда я стала заниматься, то поняла, что соревнования требуют дисциплины, ответственного подхода и терпения. Пять дней в неделю с 10 до 19 я работаю в офисе, а потом сразу еду на тренировку. Во время подготовки к соревнованиям я питаюсь согласно рассчитанному тренером плану, который может корректироваться в зависимости от формы. Тренируюсь 5 раз в неделю под его чутким и четким контролем. И так от 3 до 5 месяцев – своеобразный день сурка.

Бонус! Благодаря спортивному хобби я стала разборчива в питании и получила хорошую фигуру, а также познакомилась с интересными людьми из мира фитнеса. Побывала в разных городах, куда бы просто так точно не поехала.

Комментарий эксперта:

Эксперт: Марина Китаева, спортивный психолог, автор книг по психологии победы в спорте

Известный психолог Эрик Берн писал, что людей можно условно разделить на две категории: «принцы» и «лягушки». «Лягушки» отличаются тем, что боятся выйти из собственной зоны комфорта. На каждое поражение у них есть объяснение: летом – слишком жарко, зимой – слишком холодно… «Принцы» же победители по жизни. Они отличаются полным принятием себя, и им нравится преодолевать препятствия на пути к цели. Они не боятся проигрывать: проигрыш для них – не поражение, а сигнал о том, что надо что-то изменить в способах и подходах к достижению поставленной цели и идти дальше.

Все эти люди относятся к категории победителей. И главная их победа – это желание побеждать себя.

 
Опубликовано: 29 декабря 2018 г.

Комментарии

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