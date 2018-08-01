Грудь в зоне риска

Количество женщин, заболевших раком молочной железы, растет с каждым годом. Врачи утверждают: это - расплата за эмансипацию. Судите сами - 100 лет назад раком молочной железы заболевали единицы. Когда не было контрацепции, практически весь репродуктивный период женщины вынашивали и рожали детей. Онкологи говорят: если бы в 21 веке каждая из нас родила бы и выкормила грудью 10 детей, рак молочной железы стал бы очень редким заболеванием.

Одним из факторов риска является раннее половое созревание и поздняя менопауза у современных женщин. Судите сами: у наших предшественниц менструация начиналась в 17 лет, а климакс в 40. У наших современниц в 11-12 и, соответственно 50-60 лет. К тому же, многие женщины сегодня мало двигаются, в их рационе мало продуктов, богатых витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, они имеют лишний вес, недосыпают, живут в постоянном стрессе и часто не имеют сексуальных отношений. Все это приводит к тому, что в организме нарушается метаболизм главного женского гормона – эстрогена. Когда его уровень в норме, мы красивы и здоровы. Когда уровень повышается, мы нередко рискуем заболеть РМЖ. Избыточный эстроген также попадает в наш организм и извне – с продуктами питания, некоторыми лекарствами и химическими веществами.

В группе риска – женщины старше 50 и даже более молодые, если в их семье были случаи РМЖ и выявлен ген BRCA. В результате каждый год в России диагностируется примерно 66 тысяч новых случаев заболевания, причем 30% заболевших на момент постановки диагноза имели запущенную форму.

Ранняя диагностика.

Чем раньше обнаружена болезнь, тем благоприятнее исход лечения. Вот почему так важно ежегодно проверять здоровье груди. В Oнкологическом центре израильской больницы Шиба для этого используются самые передовые современные техники визуализации, а также другие диагностические техники, которые позволяют выявить рак на самой ранней стадии и начать лечение, когда оно максимально эффективно. Пациенткам Центра доступна медицина мирового уровня с индивидуальным подходом:

Ранняя диагностика. Помимо стандартных маммографий, можно выполнить 3D визуализацию.

Фокусированный ультразвук. В этой терапевтической методике ультразвуковые волны используются для подогрева опухоли. В результате она разрушается, а здоровые ткани сохраняются.

Хирургическое вмешательство. Хирурги Центра входят в ТОП лучших хирургов мира. Такую операцию, как мастэктомия они выполняют с сохранением кожи (чтобы впоследствии можно было установить имплант), а биопсию лимфоузлов - с взятием минимального образца лимфоузла.

Гормональная терапия. Часто рак груди тесно связан с женскими половыми гормонами. Для сокращения количества раковых опухолей груди врачи предоставляют эффективную гормональную терапию.

Радиотерапия. Для устранения рака груди вместе с хирургическим вмешательством или химиотерапией может также использоваться лучевая терапия.

Химиотерапия. В Центре «Шиба» вы найдете как традиционную химиотерапию, так и целенаправленную иммунотерапию, с помощью которой специализированные препараты активно убивают раковые клетки, но сохраняют здоровые.Исследователи Центра непрерывно работают над новыми лекарствами для химиотерапии.

Психологическая поддержка. В Центре понимают, что диагноз «рак» всегда шок для пациента и его семьи. Им будет обеспечен самый душевный прием. Девиз Онкологического центра больницы Шиба – «Для нас вы – не просто пациент, вы – личность».

Берегите себя! Пройдите чек-ап просто так, даже если вас ничто не беспокоит. Современная медицина располагает такими средствами диагностики и лечения, которые позволяют выявить болезнь на самой ранней стадии.

«Я наслаждаюсь жизнью и искренне люблю свою работу»

Институт онкологии молочной железы в больнице Шиба возглавляет профессор онкологии, ведущий лечащий врач Белла Кауфман, которая знает о болезни не понаслышке. Недавно в интервью, данном одной из ведущих израильских газет, она сообщила, что последние 5 лет сама борется с РМЖ. Все началось в 2005 году, когда ей удалили образование из груди, которое поначалу врачи посчитали жировиком. Но вскоре было установлено, что дела обстоят куда серьезнее.

У Беллы диагностировали двусторонний рак молочной железы. «Я не была готова к этому. Мне потребовался почти год, чтобы осознать мою ситуацию и приспособиться к ней; не было гнева - эмоции, которую мы часто видим у наших пациентов. Были печаль и грусть».

Сейчас профессор Кауфман лечится в своей же клинике и продолжает руководить ей. Она увлечена работой, заботой о пациентах, участием в клинических исследованиях и международных конференциях. По ее словам, все время оставаться занятой для нее – это один из способов справляться с болезнью.

«А еще, - говорит она, - с момента обнаружения болезни я начала больше потакать своим увлечениям, хожу на рок-концерты. Я наслаждаюсь жизнью и искренне люблю свою работу». Проф. Кауфман является руководителем Лаборатории клинических испытаний и трансляционных исследований в области рака молочной железы, основателем и руководителем Израильского консорциума по наследственному раку молочной железы.

Она консультирует Министерство здравоохранения, а также Израильский парламент по ключевым вопросам здравоохранения, связанным с онкологией, принимает участие в разработке современных экспериментальных препаратов и является автором многочисленных публикаций в области РМЖ.

Опубликовано: 1 августа 2018 г.