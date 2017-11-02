Грибной сезон

Осенняя нехватка витаминов и микроэлементов отразилась на качестве кожи? Восполнить ее помогут грибы и продукты из них.

ПОЛЯНА КРАСОТЫ

Грибы – одни из самых древнейших компонентов в косметике. Например, древние римляне высоко ценили белый гриб и готовили его в специальных помещениях-садах, называемых болетариями. Сохранились записи древнеримского писателя Плиния, который указывал, что белый гриб помогает при проблемах с желудком и угревых высыпаниях. Кстати, тысячу лет назад римлянки использовали экстракт белого гриба для уменьшения лунок после оспы и краснухи. А на Руси издревле уважали настои красного мухомора, его применяли при дерматитах, а мазь на основе трутовика обыкновенного – против врастания ногтей и для усиления их блеска.

Наши предки часто использовали грузди и млечники для выведения бородавок и папиллом. Грибной бум в косметике не обошел и Азию. В Японии и Китае настои и порошки из нескольких видов трутовиков использовались для усиления роста и блеска волос, лечения микротрещин и матирования кожи лица. Особенно ценили маски из растертых грибов гейши - обычно баночка со снадобьем хранилась в самом потайном месте, а использовалась только в самых торжественных случаях.

ПО ГРИБЫ ШИИТАКЕ

В этих грибах содержится вещество лентинан, которое способствует быстрой регенерации ранок и дает заметный лифтинг-эффект. Еще один действующий компонент шиитаке - койевая кислота. Она предотвращает выработку излишков меланина, контролируя появление пигментных пятен. Кроме того, койевая кислота обладает вяжущими свойствами, она способствует активному делению клеток в эпителии, делая кожу более упругой.

МАЙТАКЕ

Этот представитель грибов богат такими минералами, как магний, кальций и калий, в нем содержится целый ряд аминокислот и витаминов. А еще майтаке насыщены бета - глюканом - веществом, укрепляющее иммунную систему. Поэтому экстракт гриба эффективен в борьбе с микозами и бактериальными заболеваниями кожи.

Этот представитель грибов богат такими минералами, как магний, кальций и калий, в нем содержится целый ряд аминокислот и витаминов. А еще майтаке насыщены бета - глюканом - веществом, укрепляющее иммунную систему. Поэтому экстракт гриба эффективен в борьбе с микозами и бактериальными заболеваниями кожи. РЕЙШИ

Содержит луциденовую кислоту и ганодерманотриол, которые препятствуют накоплению свободных радикалов в коже. Поэтому экстракт рейши часто можно встретить в антивозрастных сыворотках. Кроме того, этот ингредиент часто используется в BB-кремах азиатских производителей – он хорошо увлажняет и подходит даже чувствительной коже.

ГРИБНОЙ БУМ

В наше время исследователи обратили особое внимание на входящие в состав многих лекарственных грибов β-глюканы – биологически активные полисахариды, влияющие на работу иммунной системы человеческого организма. В частности, их изучали специалисты пражского Института химической технологии, которые подтвердили связь между употреблением в пищу традиционных для Китая и Японии сортов грибов и долголетием.

Основоположником использования грибов в косметике считается доктор Эндрю Уэйл. Он использовал в качестве антиэйдж - компонентов производные грибов шиитакэ и рэйши, обладающие антиоксидантными свойствами и способностью стимулировать выработку интерферона, защищающего кожу от инфекции. Это произвело настоящий бум в косметологии: на счету всех гигантов бьюти-индустрии есть как минимум одно средство с грибным экстрактом.

Недавняя находка азиатских косметологов – дрожалка фукусовидная, уже активно используемая как косметический продукт женщинами Китая и Японии. Кремы на основе этого гриба способствуют сохранению кожной влаги и предотвращают возрастную деградацию кожных кровеносных микрокапилляров. Недавно в Израиле из этого гриба был экстрагирован полисахарид глюкуроноксиломаннан, который, высыхая, образует на поверхности эпидермиса тонкую влагоудерживающую пленку. Сегодня технологи расширяют палитру косметических средств и обещают создать шампуни против перхоти на основе сыроежек и вешенок. И, кто знает, быть может, это станет новым маст-хэвом?

Комментарий специалиста: Мария Бурина, косметолог «В составах лучших европейских и азиатских средств, непременно можно увидеть экстракт того или иного гриба. Например, Линчжи, один из самых известных японских грибов, содержит аминокислоты и жирные кислоты, богат фосфором, железом и кальцием. Мякоть гриба насыщенна наиболее активными полисахаридами, служит природным источником ганодеровых кислот, которые по своей структуре напоминают стероидные гормоны. Они оказывают антигистаминное и противоаллергическое действие и улучшают усвоение кислорода. Также гриб содержит терпеноиды, повышающие сопротивляемость стрессам и препятствующие накоплению в организме свободных радикалов. Ищите его в составе уходовых масок с антиэйдж-эффектом для лица».



Грибной фермент красоты

Линейка косметики Oda Naturals от Coral Club базируется на уникальном комплексе METAMYKS. Этот продукт современной биотехнологии, не имеющий аналогов в России и за рубежом, – инновационная разработка российских ученых. METAMYKS – изолят мицелия гриба Fusarium Sambucinum. Биохимический состав этого комплекса – ферменты с коллагеназной активностью, аминокислоты, полисахариды (те самые бета-глюканы), фосфолипиды, витамины А, группы B, F, D, коэнзим Q10, макро- и микроэлементы. Он обеспечивает выраженные влагоудерживающее и регенерирующее свойства. Косметические кремы на основе METAMYKS улучшают питание клеток, ускоряют их обновление, удерживают влагу, повышают защитные свойства и нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи, препятствуя ее преждевременному старению.

- Боретесь с неприятным запахом или натоптышами? Уходовое средство незаменимо – крем для ног с маслом ши и экстрактом имбиря обладает защитным эффектом, предотвращая образование участков утолщения кожи, трещин, мозолей, натоптышей и дезодорирует кожу. Сохнет или шелушится кожа рук? Доверьте решение этой проблемы питательному крему для рук с экстрактами апельсина и корицы, которые стимулируют обновление клеток, ускоряя процесс заживления кожи.

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