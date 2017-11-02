Подпишись на новости
Здоровье
Красота / Ежедневный уход

Грибной сезон

Осенняя нехватка витаминов и микроэлементов отразилась на качестве кожи? Восполнить ее помогут грибы и продукты из них.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 9 ноября 2017 г.
Тэги: косметика, METAMYKS, крем для ног, крем для рук, крем от трещин на пятках, крем для зимы, МЕТАМИКС

ПОЛЯНА КРАСОТЫ

Грибы – одни из самых древнейших компонентов в косметике. Например, древние римляне высоко ценили белый гриб и готовили его в специальных помещениях-садах, называемых болетариями. Сохранились  записи древнеримского писателя Плиния, который указывал, что белый гриб помогает при проблемах с желудком и угревых высыпаниях. Кстати, тысячу лет назад римлянки использовали экстракт белого гриба для уменьшения лунок после оспы и краснухи. А на Руси издревле уважали настои красного мухомора, его применяли при дерматитах, а мазь на основе  трутовика обыкновенного – против врастания ногтей и для усиления их блеска.

Наши предки часто использовали грузди и млечники для выведения бородавок и папиллом. Грибной бум в косметике не обошел и Азию. В Японии и Китае настои и порошки из нескольких видов трутовиков использовались для усиления роста и блеска волос, лечения микротрещин и матирования кожи лица. Особенно ценили маски из растертых грибов гейши  - обычно баночка со снадобьем хранилась в самом потайном месте, а использовалась только в самых торжественных случаях.

 ПО ГРИБЫ

  • ШИИТАКЕ
  • В этих грибах содержится вещество  лентинан, которое способствует быстрой регенерации ранок и дает заметный лифтинг-эффект. Еще один действующий компонент  шиитаке - койевая кислота. Она предотвращает выработку излишков меланина, контролируя появление пигментных пятен. Кроме того,  койевая кислота обладает вяжущими свойствами, она способствует активному делению клеток в эпителии,  делая кожу более упругой.
  • МАЙТАКЕ
    Этот представитель грибов богат такими минералами, как магний, кальций и калий, в нем содержится целый ряд аминокислот и витаминов. А еще  майтаке насыщены бета - глюканом - веществом, укрепляющее иммунную систему. Поэтому экстракт гриба эффективен в борьбе с микозами и бактериальными заболеваниями кожи.
  • РЕЙШИ
    Содержит луциденовую кислоту  и ганодерманотриол, которые препятствуют накоплению свободных радикалов в коже. Поэтому экстракт рейши часто можно встретить в антивозрастных сыворотках. Кроме того, этот ингредиент часто используется в BB-кремах азиатских производителей – он хорошо увлажняет и подходит даже чувствительной коже.

ГРИБНОЙ БУМ

В наше время исследователи обратили особое внимание на входящие в состав многих лекарственных грибов β-глюканы – биологически активные полисахариды, влияющие на работу иммунной системы человеческого организма. В частности, их изучали специалисты пражского Института химической технологии, которые подтвердили связь между употреблением в пищу традиционных для Китая и Японии сортов грибов и долголетием.

Основоположником использования грибов в косметике считается доктор Эндрю Уэйл. Он использовал в качестве антиэйдж - компонентов производные грибов шиитакэ и рэйши, обладающие антиоксидантными свойствами и способностью стимулировать выработку интерферона, защищающего кожу от инфекции.  Это произвело настоящий бум в косметологии: на счету всех гигантов бьюти-индустрии есть как минимум одно средство с грибным экстрактом.

Недавняя находка азиатских косметологов – дрожалка фукусовидная, уже активно используемая как косметический продукт женщинами Китая и Японии. Кремы на основе этого гриба способствуют сохранению кожной влаги и предотвращают возрастную деградацию кожных кровеносных микрокапилляров. Недавно в Израиле  из этого гриба был экстрагирован полисахарид глюкуроноксиломаннан, который, высыхая, образует на поверхности эпидермиса тонкую влагоудерживающую пленку. Сегодня технологи расширяют палитру косметических средств и обещают создать шампуни против перхоти на основе сыроежек и вешенок. И, кто знает, быть может, это станет новым маст-хэвом?

Комментарий специалиста:

Мария Бурина, косметолог

«В составах лучших европейских и азиатских средств, непременно можно увидеть экстракт того или иного гриба. Например, Линчжи, один из самых известных японских грибов, содержит аминокислоты и жирные кислоты, богат фосфором, железом и кальцием. Мякоть гриба насыщенна наиболее активными полисахаридами, служит природным источником ганодеровых кислот, которые по своей структуре напоминают стероидные гормоны. Они оказывают антигистаминное и противоаллергическое действие и улучшают усвоение кислорода. Также гриб содержит терпеноиды, повышающие сопротивляемость стрессам и препятствующие накоплению в организме свободных радикалов. Ищите его в составе уходовых масок с антиэйдж-эффектом для лица».
 

 

Грибной фермент красоты

Линейка косметики Oda Naturals от Coral Club базируется на уникальном комплексе METAMYKS. Этот продукт современной биотехнологии, не имеющий аналогов в России и за рубежом, – инновационная разработка российских ученых. METAMYKS – изолят мицелия гриба Fusarium Sambucinum. Биохимический состав этого комплекса – ферменты с коллагеназной активностью, аминокислоты, полисахариды (те самые бета-глюканы), фосфолипиды, витамины А, группы B, F, D, коэнзим Q10, макро- и микроэлементы. Он обеспечивает выраженные влагоудерживающее и регенерирующее свойства. Косметические кремы на основе METAMYKS улучшают питание клеток, ускоряют их обновление, удерживают влагу, повышают защитные свойства и нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи, препятствуя ее преждевременному старению.

- Боретесь с неприятным запахом или натоптышами? Уходовое средство незаменимо – крем для ног с маслом ши и экстрактом имбиря обладает защитным эффектом, предотвращая образование участков утолщения кожи, трещин, мозолей, натоптышей и дезодорирует кожу.

 Сохнет или шелушится кожа рук? Доверьте решение этой проблемы питательному крему для рук с экстрактами апельсина и корицы, которые стимулируют обновление клеток, ускоряя процесс заживления кожи.

 

Изготавливается в России по заказу и под контролем Coral Club. Независимых дистрибьютеров Coral Club можно найти в любом уголке России и в Интернете

Реклама

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 9 ноября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№11 2017 Журнал "Здоровье"№11 2017
Журнальный заголовок: "Грибной сезон"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Я опухаю! «Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте! Беспокоит сильное жжение снаружи и внутри. Исследование мазка на флору...
вы не написали о своем возрасте, и второе нет ли у вас недержания мочи
Задать вопрос
Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте, я три дня назад сделала измерение на глюкозу натощак из пальца...
Добрый день. У вас абсолютно нормальные показатели глюкозы
Задать вопрос

Последние комментарии

SoltLover [53 минуты назад]
У меня варикозное расширение вен по маминой линии. Уже начала это ощущать, проявляется в тянущих...
Gollka [13 часов назад]
Да, в любом случае пусть муж попробует диету, но как минимум 3 месяца, потом пересдаст кровь...
xssderr [14 часов назад]
какой смысл тура?

Статьи на тему

Пептиды в косметологии

ПЕПТИДЫ: ТАБЛЕТКА ОТ МОРЩИН

Косметология против морщин: малоинвазивные методы

10 бьюти-ошибок

Раскрываем секреты докторской косметики

Еще в рубрике

Уход за ногами летом: самое главное

Красивые стопы с ухоженными ногтями – мастхэв...

Солнечный ожог

Самое главное средство летней косметички...

Пептиды в косметологии

Они входят в состав самых дорогих кремов. Ведущие...

Бьюти-тренд: косметика на основе свежевыжатых соков

Новое слово в уходе – косметика на основе...

Портит ли хлорка в бассейне волосы?

Если вы посещаете бассейн, вас наверняка волнует...

ПРОБЛЕМА : ШЕЛУШЕНИЯ И ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ

Вот несколько причин, которые могли спровоцировать...

Можно ли не мыть волосы после спортзала?

Отвечает Алин Берже, косметолог, Бельгия.

ПЕПТИДЫ: ТАБЛЕТКА ОТ МОРЩИН

Рассуждая о средствах, которые позволяют быстро...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 