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Гранит науки в цифрах и фактах

Вот как выглядит жизнь учеников и их учителей на языке статистики.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 25 октября 2017 г.
Тэги: детское здоровье

  • На школьные занятия и выполнение домашнего задания в среднем российские школьники тратят по 47 часов в неделю. Для сравнения – нормальная рабочая неделя для взрослых – это всего 40 часов.
  • 18% российских школьников не посещают уроки физкультуры, показал опрос, проведенный в рамках программы «Пульс жизни».
  • В Великобритании существуют экспериментальные программы, обучающие детей спорить. Оказывается, умение отстаивать свою точку зрения повышает успеваемость по английскому языку, математике и естественно-научным дисциплинам.
  • В швейцарских школах детей не ругают за ошибки. Учителя приносят на уроки симпатичных кукол в качестве символов ошибок,
    Пройдите тест

    Готов ли ребенок к школе?

    которые «рассказывают» детям, как важно уметь ошибаться и извлекать из этого пользу.
  • В США уровень местной школы существенно влияет на стоимость недвижимости в этом районе.
  • Результаты итоговых школьных тестов в Японии критично влияют на всю дальнейшую жизнь, поэтому тут есть выражение «экзаменационный ад», а после 9 вечера автобусы наполняются школьниками, которые едут домой с дополнительных занятий.
  • Среди выпускников российских школ нет абсолютно здоровых, показало исследование Минздрава РФ, в котором приняли участие московские школьники. Впрочем, среди первоклассников таких тоже немного – не больше 5%.
  • Судя по анализу поисковых запросов, половина московских школьников каждый день ищет в «Яндексе» готовые домашние задания, которые можно списать.
  • Более 75% учителей в Венгрии, Чехии и Словакии – женщины. В России этот показатель еще выше - 85%. А вот в Японии более 50% учителей – мужчины.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 25 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Гранит науки"

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Это не наука это комерция

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