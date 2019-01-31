ГОРЯЧАЯ ВАННА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ФИТНЕС

Кроме укрепления мышц и повышения общего тонуса организма, физические нагрузки улучшают переработку глюкозы и как следствие нормализуют уровень сахара в крови и стимулирует выработку интерлейкина-6, вещества, которое активно борется с воспалениями.

Учитывая распространённость хронического воспаления (начиная от бронхита курильщика и заканчивая всевозможными артритами), противовоспалительному действию физических упражнений в последние годы уделяется большое внимание. Но что может помочь малоподвижным людям?

Горячая ванна,- утверждают авторы исследования, опубликованного в Journal of Applied Psysiology

Были получены данные, что высокая температура также способствует выработке противовоспалительных биологически активных веществ, в том числе интерлейкина-6. Кроме того, было давно известно, что на фоне высокой температуры увеличивается потребление глюкозы и прослеживается тенденция к нормализации сахара крови. Учёные решили убедится, что это так, проведя «эксперимент в ванной».

Участники исследования, мужчины с избыточной массой тела и ограниченными физическими возможностями в течение 15 минут сидели в комнате с температурой воздуха около плюс 27 градусов. Затем часть группы осталась в комнате, другие же испытуемые в течение 60 минут принимали ванну с температурой плюс 39 градусов, погрузившись по шею в воду. Каждые 15 минут учёные измеряли частоту пульса и артериальное давление людей в обеих группах, а через 2 часа взяли контрольный анализ крови.

Оказалось, что часовое погружение в горячую ванну способствовало повышению уровня интерлейкина-6, обладающего противовоспалительными свойствами, кроме того, увеличилась выработка оксида азота, способствующего расслаблению сосудистой стенки и снижению артериального давления.

В течение нескольких недель эксперимента, в группе принимающих ванну волонтёров наметилась тенденция к снижению уровня глюкозы натощак и инсулина, а также уменьшение признаков хронического воспаления в различных участках тела. В то же время экспрессия белка HSP72, который служит маркёром теплового шока, оставалась в норме. У волонтеров, продолжавших сидеть в комнате, показатели крови не изменились.

Единственным побочным эффектом такой «физзарядки» стали жалобы мужчин на дискомфорт от слишком длительного ежедневного «возлежания» в горячей ванне. Ведь такое времяпрепровождение больше характерно для представительниц слабого пола. Поэтому люди, которые в силу травм или операций стали маломобильными, но хотят поддерживать здоровый образ жизни и хорошую физическую форму, могут взять такой метод «тренировки» на заметку.

ФАКТЫ В ТЕМУ: -В западных клиниках распространены специальные «лежачие велотренажёры» для больных, на долгое время прикованных к постели. -Метод снижения уровня сахара путём постоянной физической нагрузки популярен среди диабетиков. К сожалению, он не способен поддерживать нормальный уровень сахара во время сна. -Положительное влияние регулярных физических нагрузок на психику и иммунитет доказано и уже не требует дополни тельных подтверждений.