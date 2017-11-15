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Горчица из айвы

Ценят айву не только за уникальные целебные свойства, но и за гастрономический потенциал, который тоже связан с высоким содержанием пектинов.
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

В каждой порции 37 ккал и 0 г. жира.

Порций 50 Время приготовления - 2 часа

ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г айвы, 1 лимон, 1 стакан меда, 1 стакан белого сухого вина, 50 г сахара, 100 г зерен горчицы, 70 г воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ: сварить сироп из сахара и воды, добавить мед, вино и зерна горчицы, проварить 5 минут. Айву очистить от кожицы и семян, нарезать кубиками. Всыпать айву в сироп и варить на тихом огне 1,5-2 часа, чтобы айва стала мягкой, а жидкость приобрела розовато-янтарный оттенок. За 5 минут до того, как снять айву с огня, добавить сок лимона. Затем айву выложить в миску, пюрировать блендером и переложить назад в жидкость, перемешать до однородной массы, проварить 1-2 минуты. Снять с огня и дать настояться минимум 5-6 часов при комнатной температуре.

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

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