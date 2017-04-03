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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Академик Сергей Колесников: "Гомеопатию надо не запрещать, а изучать!"

Наш собеседник – Сергей Колесников, академик РАН, советник РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ им. Ломоносова
Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 3 апреля 2017 г.
Тэги: лекарственная терапия

Сергей Иванович, сейчас модно говорить о целостном, холистическом, подходе к здоровью. Но он, к сожалению, довольно плохо уживается с существующей системой здравоохранения, в которой у каждого врача узкая специализация. Действительно ли он так важен или мы преувеличиваем его значение?

Целостный подход – это не какой-то модный тренд. Это традиция Гиппократа и, кстати, всей российской медицины XVIII-XIX веков, когда говорили, что надо лечить не болезнь, а больного. Любая наука развивается по пути специализации (дедукции – от общего к частному), но рано или поздно приходит время синтеза (индукции – от частного к общему). И сейчас растет роль специалистов, которые могут относиться к пациенту с позиций 4 «П»: персонализация, предсказательность, профилактика и партнерство с больным.

Роль их растет, но таких врачей по-прежнему очень мало.

 Конечно, эра персонализированной медицины в самом начале, причем ее многие воспринимают только как подбор определенного лекарства- так называемого «Таргетного» или направленного на определенную мишень в организме. Это неверно- суть именно в 4-П. Нужно время, чтобы эта идеология прижилась в широких кругах врачей. А сегодня царит идеология доказательной медицины, когда оценивается только непосредственный эффект препарата

Говорят, что хороший врач умеет назначать не только традиционные «химические» препараты, но и фитотерапию, и гомеопатию.

И еще диетотерапию и оздоровительные упражнения и режим водопотребления и т.д. и т.п. 

Я ждала, что, услышав слово «гомеопатия», вы, как член Академии наук, как-то остро на него отреагируете.

Почему?

Учитывая недавние события... Меморандум Академии наук о лженаучности гомеопатии, который наделал столько шума.

У меня очень сложное к нему отношение. Насколько я знаю, на заседании Комиссии РАН по лженауке содержание Меморандума не обсуждалось, поэтому публикация этого документа не может считаться выражением мнения всей Комиссии, и тем более мнения Российской академии наук. С большинством ученых-медиков, членов Комиссии РАН по лженауке (а я тоже один из них) этот документ не был согласован (он подписан только 5 членами комиссии из почти 60-ти), его появление стало для нас полной неожиданностью. То есть сейчас этот меморандум можно расценивать исключительно как коллективное письмо некоторых представителей общественности, физиков и медиков, обеспокоенных ситуацией. Но трактовать его как позицию РАН по меньшей мере некорректно.

А с его содержанием вы согласны?

Нет. В научном докладе всегда приводятся точки зрения как «за», так и «против». Здесь не так. В этом меморандуме, к сожалению, совсем нет исследований «за» то, что сверхмалые дозы работают. Точнее, там приводится пара работ, но тут же говорится, что – нет, это неправда, потому что в другой какой-то там работе говорится, что эта статья неверна и ее надо отозвать. А в научном исследовании такая аргументация не проходит, поэтому я не могу считать этот доклад научным.

Кто же тогда за ним стоит? Представители «большой фармы»?

Может быть, отчасти. Хотя реально гомеопатические препараты составляют всего 1% от рынка. Это, по всем подсчетам, 7 или 9 млрд. рублей. А лекарственный рынок у нас скоро за триллион перевалит. Но, на мой взгляд, есть и другое объяснение. Возможно, авторы меморандума хотели протестировать общественное мнение. Узнать, как такого рода документы будут восприняты общественностью и стоит ли дальше продолжать атаку. Потому что – ну, понятно же, что есть люди, которые за гомеопатию, и есть те, кто против. Но убедительных аргументов ни у тех, ни у других нет.

Кстати, почему?

Нет убедительных исследований. А исследований нет, потому что нет адекватных методов оценки того, как влияют те или иные факторы на организм животных или человека. Если вы мне скажете, что мы уже все в своем организме знаем, можем оценить все эффекты и предсказать все реакции, я над вами очень сильно посмеюсь. Всего знать мы не можем. И каждая попытка объяснить что-то непонятное основывается на современных методах оценки. А их, может быть, просто еще нет.

Наш известный соотечественник Владимир Бехтерев говорил: «Объяснить  не могу, а отринуть не смею».

Да, и тут я с ним абсолютно согласен. Наука всегда проходит следующие фазы. Первая – «этого не может быть». Вторая – «в этом что-то есть». И третья – «кто же этого не знал». Поэтому, если вы ничего не понимаете в гомеопатии, надо ее не отрицать, а изучать. Не верили же когда-то физики в нейтрино, гравитационные волны, темную материю, бозоны Хиггса и так далее...

Ну, не то чтобы отрицать, но, по крайней мере, без необходимых исследований не выпускать эти препараты на рынок, не продавать их в аптеках.

Основания какие, если они зарегистрированы, как лекарственные средства?

А на каком основании они зарегистрированы, как лекарственные препараты? Не было же проведено рандомизированных, слепых и так далее исследований. 

Некоторые препараты, которые используются не столетиями, как гомеопатия, а тысячелетиями, тоже не проходили таких испытаний. А из них сейчас выделяют лекарства, за которые, как в 2015 году, получили Нобелевскую премию.  Препараты, которые выпускают известные гомеопатические фирмы – они проходят необходимое тестирование, иначе бы их не зарегистрировали.

То есть вы считаете, что проходили?

Конечно. Ни одна страна не выдала бы сертификат на эти препараты как лекарственные средства, если бы они не прошли испытаний.

Ну, хорошо. А гомеопатические монодозы – они же до сих пор не зарегистрированы в нашей стране. Получается, их эффект не доказан, необходимые исследования не проводились...

Их и невозможно провести, монодоз же больше тысячи. Но вы посмотрите на препараты, которые есть в каждой аптеке. Существует, например, гомеопатическая мазь для лечения суставов – не будем ее называть, чтобы не было рекламы. Помогает она? Специалисты считают, что помогает. И она зарегистрирована и у нас, и за рубежом. А если она помогает хотя бы 25% людей или даже 50%, пусть даже это частично эффект плацебо, почему мы должны ее запрещать? Я не вижу оснований.

А может быть, у гомеопатии 100%-ный эффект плацебо?

Эти препараты применяют и у животных . У животных что, эффект плацебо?. И маленьким детям – им что, говорят: «Это гомеопатический препарат, а этот негомеопатический? Давай попробуем, может, поможет?» Такого же нет. А эти данные не приводятся авторами нашумевшего меморандума, они просто отрицаются. Это же тогда фанатичность получается. Гомеопатов в ней обвиняют, а получается, что их оппоненты - такие же фанатики.

Я говорю это вам не как гомеопат и не как человек, который лечится гомеопатическими препаратами. За исключением, может быть, вот этой мази для суставов. Но есть же наука, научные познания, а есть такая вот огульная пропаганда и позиция- стенка-на стенку.

Вас, кстати, не обвиняют в том, что вы аффилированы с компаниями, производящими гомеопатию?

А я никакого отношения к ним не имею. Пока не обвиняют, слава тебе, Господи.

Сейчас, к счастью, Минздрав создает комиссию по этому вот случаю – это уже хорошо. Академия наук и наше отделение медицинских наук – оно представило свои кандидатуры, которые будут разбираться с этим вопросом, определять пути разрешения этого конфликта. Но мое мнение – в настоящее время разрешить его невозможно, потому что нет адекватных методов детекции.

Социологи ВШЭ так описывают современного гомеопатического пациента: образованный, довольно состоятельный, мобильный человек. При этом образ гомеопата у многих ассоциируется чуть ли не со средневековым еретиком. Так вот вопрос: чего не хватает этим образованным, состоятельным, мобильным, что они идут к еретикам?

Во-первых, я гомеопатов еретиками не считаю. Это одна из отраслей врачевания, если мы говорим о врачах. Если это не врачи, тогда это может быть шарлатанство. Почему идут к гомеопатам? Потому что человек не получает от традиционной, назовем ее, «химической», медицины облегчения своих страданий, он ищет другие пути. Не хочется же человеку болеть! Вот он и бросается в лапы колдунов, если он менее образованный. В лапы самых разных шарлатанов. Если более образованный, он ищет те пути, которые официально зарегистрированы, то есть у них есть разрешение от государства. И у нас, несмотря на то, что гомеопатов критикуют, государство их «разрешает», а разрешительной системе верят. Поэтому сказать, что неграмотный, бедный человек помчался к гомеопату и стал просить у него защиты – это неверно, такого нет, те же опросы это показывают. Мы говорим о том, что есть некие другие способы помочь пациентам, и отрицать их, на мой взгляд, неверно.

Вы говорите, что убедительных исследований, доказывающих, что гомеопатия «работает», нет, но при этом постоянно повторяете: «помогает», «помогает»...

Вы попробуйте сказать пациенту, который десятками лет успешно использует гомеопатический препарат, что он, препарат, не работает! А если серьезно, определенные исследования, конечно, есть. Существуют, например, работы биофизика Елены Борисовны Бурлаковой, которая занималась сверхслабыми разведениями химических веществ, другие исследования. Это научные работы – их более 200, - которые доказывают, что сверхслабые разведения различных веществ могут работать. Почти так же, как сильные разведения, а иногда вызывая тренирующие или так называемые защитные эффекты.

В этой связи можно говорить не только о гомеопатии, но и об еще одном классе препаратов, которые действуют на основе уже понятных механизмов. То есть понятных точек приложения в организме. Это препараты, которые разрабатывает  группа ученых из Томска, Новосибирска, Москвы. Там между прочим участвуют 4 академика РАН.  Насколько я знаю Они отправили  книгу об этих препаратах основателю комиссии по лженауке нобелевскому лауреату Виталию Леонидовичу Гинзбургу, а он в ответном письме написал несколько своих замечаний, но в целом поддержал тенденцию развития такого рода препаратов сверхслабых разведений.

Сергей Иванович, тогда последний вопрос. Как вы относитесь к тому, что гомеопатию начинают преподавать в медвузах?

Почему бы и нет? Гомеопатия ничем не хуже других предметов, например основ теологии. Пусть врач будет информирован о достоинствах и недостатках гомеопатии. Тогда и назначать эти препараты будет в нужных случаях, а не наугад. А может и вообще их назначать не будет, кто знает.

 

 

Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 3 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "АКАДЕМИК СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ: «ГОМЕОПАТИЮ НАДО НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А ИЗУЧАТЬ» "

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