Глаз для дали, глаз для близи

В последнее время пациентам после 40 лет стали предлагать необычную лазерную коррекцию зрения, чтобы один глаз хорошо видел вдаль, а другой – вблизи.

Эксперт: член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., главный специалист – офтальмолог Минздрава РФ, директор НИИ глазных болезней им. Гельмгольца , профессор Владимир Владимирович Нероев.

Болезнь «коротких рук»

С возрастом прочитать мелкий шрифт удается лишь на расстоянии вытянутой руки, а дальние объекты видно без очков - это возрастная дальнозоркость, которую часто называют болезнью «коротких рук». «Бояться её не стоит, это явление нормальное, как седина волос. С годами появляется ослабление аккомодации, уменьшается эластичность хрусталика и, как следствие, снижается возможность глаза фокусироваться на близкие предметы, – объясняет Владимир Нероев. - Если зрение до этого было в порядке, человеку прописывают очки или линзы, и проблема решается. Если же зрение и раньше было не очень, возникает серьезные неудобства». Приходится носить несколько пар очков, меняя их, словно перчатки, или разные контактные линзы – на один глаз для ближних объектов, на второй – для дальних.

Недавно появилась лазерная методика – моновожн, специально для тех, кто не хочет носить ни очки, ни линзы. В этом случае коррекция проводится с таким расчетом, чтобы вызвать разную рефракцию, (разное преломление лучей света), в левом и правом глазе.

Отбор и ещё раз отбор!

Моновижн подходит людям с близорукостью и дальнозоркостью 35-38 лет и старше. «Суть метода заключается в создании у пациента дозированной анизометропии, - разной рефракции левого и правого глаз, - объясняет Владимир Нероев. - При этом доминантный глаз корригируется для дальнего зрения, а второй – для ближнего. Тогда человек с возрастной дальнозоркостью работает на всех расстояниях без очков или контактных линз.

Но моновизуальная коррекция не показана профессиональным водителям, тем, кто работает на высоте, спортсменам, ювелирам, стоматологам. То есть когда нужно длительное время напрягать зрение, а чёткость изображения важна при любых условиях, будь то ограниченный обзор, плохая освещённость ».

Главное – правильно подготовиться

Перед операцией необходима определенная подготовка. Чтобы принять окончательное решение в пользу моновижн, в течение нескольких недель перед процедурой проводят моделирование моновизуальной коррекции с помощью мягких контактных линз. Если пациент не чувствует дискомфорта, не прикрывает близорукий глаз, чтобы видеть дальние объекты, то он кандидат для моновижн».

Теперь предстоит тщательное обследование для выявления доминирующего глаза. Хотя у большинства людей ведущий глаз правый, необходимо убедиться в этом с помощью тестов. Моторное глазное доминирование определяют с применением диафрагмального теста для дали и зеркального теста для близи. Сенсорное доминирование определяют в условиях разделения полей зрения на синоптофоре, либо на четырехточечном цветотесте. «Необходимость обязательной коррекции именно ведущего глаза для дали связана с тем, что именно он первым включается в процесс оптической установки глаз, локализации объекта в пространстве и аккомодационной фокусировки на объекте», - уточняет Владимир Нероев.

По его словам, ещё один важный момент – учесть тип сенсорного превалирования (доминантный или альтернирующий). В первом случае восприятие с доминирующего глаза превалирует вне зависимости от качества изображения. Значит, после коррекции доминантный глаз будет хорошо видеть вдаль, второй при этом будет наблюдать расфокусированное изображение, а при чтении вблизи они поменяются местами. Во втором случае мозг всегда будет стараться формировать чёткое изображения с обоих глаз. Это может создать определенные адаптационные сложности и снизить ожидаемую эффективность моновизуальной коррекции.

Два месяца до нового взгляда

Если все тесты перед операцией показали готовность пациента видеть мир разными глазами, после операции адаптация проходит успешно. Серьезных ограничений в периоде реабилитации, который продолжается около месяца, нет. Исключены контактные виды спорта, поднятие тяжестей, плавание, ныряние. Еще примерно месяц потребуется для окончательной зрительной реабилитации.

Несмотря на успех моновизуальной коррекции, (примерно 60% пациентов удовлетворены полученным результатом), у некоторых пациентов она вызывает побочные эффекты. Среди них - снижение качества зрения (как для дали, так и вблизи), снижение контрастной чувствительности и уменьшение восприятия глубины. Отрицательные эффекты моновижн более заметно проявляют себя при низкой освещенности, при выполнении задач, требующих более высокой остроты зрения, например при вождении ночью.

В таких случаях часто возникает необходимость в ситуационном ношении очков как для дали так и для близи (при выполнении длительной работы на близком расстоянии), даже несмотря на успешно проведённую коррекцию.

«В нашем НИИ операция моновижн не самая популярная. Офтальмологи рекомендуют её проведение только тем пациентам, которые успешно прошли предоперационный период адаптации при моделировании анизометропии с помощью мягких контактных линз», - подводит итог В.Нероев.

Если нет возможности провести операцию моновижн или при неблагоприятном ее результате, можно с помощью лазерной коррекции оставить небольшую близорукость на двух глазах пациентам в возрасте после 40 лет для более комфортного чтения и работы за компьютером и одновременно приемлемого видения предметов на дальней дистанции.

Опубликовано: 11 ноября 2018 г.