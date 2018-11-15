Гимнастика для глаз профессора Аветисова

Наш эксперт: Сергей Эдуардович Аветисов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ “НИИГБ”, руководитель Отдела рефракционных нарушений

Что делать?

Эксперты считают, что регулярное выполнение специальной гимнастики способно снизить нагрузку на глаза у взрослых людей, а у подростков даже приостановить ухудшение зрения. Одну из самых известных методик разработал выдающийся российский офтальмолог Эдуард Аветисов. Сегодня этих методов придерживается и его сын - академик РАН, офтальмолог Сергей Эдуардович Аветисов.

В течение длительного времени профессор Аветисов изучал проблемы профилактики различных заболеваний глаз и пришел к выводу, что некоторые упражнения способны предотвратить расстройство зрения. Гимнастика по его системе объединяет в себе различные движения глазного яблока, которые тренируют аккомодацию - способность глаза хорошо видеть на разных расстояниях.

Офтальмологи рекомендуют заниматься «глазной гимнастикой» с раннего детства, чтобы предотвратить проблемы со зрением в старшем возрасте. Взрослым людям упражнения помогут снять напряжение и переутомление глаз, что является отличной профилактикой близорукости.

На зарядку становись

Гимнастика представляет собой три комплекса упражнений для разных групп мышц, которые необходимо выполнять в заданном порядке. Гимнастика рассчитана на ежедневное выполнение по 5-8 повторений каждого упражнения в спокойном темпе, со временем количество повторений можно увеличить до 12. Делать упражнения можно сразу после рабочего дня и в течение его, если почувствуете напряжение в глазах.

Опубликовано: 21 ноября 2018 г.