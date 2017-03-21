Гидро-МРТ - альтернатива гидроколоноскопии

Одно упоминание о колоноскопии ввергает в уныние. К счастью, медицина не стоит на месте, и сегодня активно развивается безболезненная альтернатива – гидро-МРТ.

Колоноскопия - одна из самых непростых диагностических процедур. Во-первых, она попросту ужасно неприятная, во-вторых, весьма болезненная: требуется ввести в прямую кишку достаточно толстый шланг, а потом еще и подать воздух, чтобы она расправилась. Ситуацию несколько улучшило появление «колоноскопии под наркозом» с применением внутривенной анестезии пропофолом, но часть пациентов боится «наркоза» и его последствий. А главное – дотянуться до тонкой кишки при проведении колоноскопии практически невозможно. Если некоторые врачи-асы могут исследовать подвздошную кишку, то достать до тощей физически невозможно - не хватает длины колоноскопа.

В этом смысле большие надежды возлагались на эндовидеокапсулу: ее достаточно проглотить, и она заснимет стенки кишечника, пока будет проходить по нему. Действительно, метод неплохо показал себя в диагностике заболеваний тонкого кишечника, но пока он слишком дорогостоящий. К тому же капсула плохо «видит» толстую кишку.

Новый способ - гидро-МРТ – лишен этого минуса. Методику сейчас успешно осваивают в ведущих медицинских центрах. Гидро-МРТ основана на использовании магнитно-резонансной томографии; наряду с УЗИ, это самый безопасный метод визуализации - никакого облучения. Томограф плохо видит полые органы, поэтому для точной диагностики используется контрастирование.

Гидро-МРТ в подробностях - За сутки до исследования нужно ничего не есть и принимать слабительное по специальной схеме. - За 45 минут до исследования вас попросят выпить 1-1,5 л контрастного раствора (он не содержит йод и не вызывает аллергических реакций). - За 10 минут до исследования вам сделают клизму с 500 мл того же контраста. - За 15 минут до конца исследования вам введут в вену 20 мл контрастного раствора. Исследование проводится в капсуле магнитно-резонансного томографа. Пациент ложится на живот, врач говорит, когда надо задержать дыхание на 10-15 секунд. Исследование длится около часа.

Контрастное вещество поступать в кишечник тремя путями: часть контраста нужно будет выпить, чтобы наполнились верхние и средние отделы ЖКТ - двенадцатиперстная и тонкая кишка. Вторую часть введут с помощью клизмы - это поможет контрастировать конец тонкого и начало толстого кишечника. Третью, совсем маленькую часть введут в вену за 15 минут до окончания исследования.

Три разных пути контрастирования помогают добиться очень хорошей визуализации тонкой кишки. С помощью гидро-МРТ можно осмотреть все петли тощей и подвздошной кишки, протяженность которых составляет 7-8 метров. Важный плюс: благодаря внутривенному контрасту становится видна не только кишка, но и кровоснабжающие ее сосуды, лимфатические узлы, прилегающие ткани. Это особенно важно в диагностике опухолей, так как сразу позволяет выяснить, прорастает ли она стенку кишечника, переходит ли на другие органы, успела ли метастазировать в окружающие лимфатические узлы. С контрастированием толстого кишечника дело обстоит несколько хуже, но крупные медицинские центры, специализирующиеся на гидро-МРТ, гарантируют, что и там не пропустят ничего важного.

Вообще, гидро-МРТ очень «глазастый» метод исследования: видит образования размерами более 1 мм, утолщения слизистой, язвы, полипы - в общем все, ради чего обычно рекомендуют пройти классическую колоноскопию. Он незаменим при подозрении на болезнь Крона – системное поражение желудочно-кишечного тракта, которое трудно вычислить другими способами.

У гидро-МРТ один минус: если будет выявлена опухоль или полип, не удастся сразу взять биопсию для точной установки диагноза или удалить полип. Но биопсия требуется лишь примерно в 1 из 10 случаев; в оставшихся девяти диагноз ясен и без нее. Так что девять пациентов после гидро-МРТ счастливые уйдут домой, а одному потребуется пройти колоноскопию. Сегодня, когда число заболеваний кишечника растет и онкологи считают скрининг рака толстого кишечника обязательным для всех людей старше 40 лет, исследование становится действительно незаменимым.

Противопоказания к гидро-МРТ

- Наличие у пациента металлоконструкций, электрокардиостимулятора, металлических имплантов, электронных имплантов среднего уха

- Клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства)

- Клипирование аневризмы головного мозга в прошлом