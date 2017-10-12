Гиалуроновая кислота: и это все о ней

Все, что нужно знать об основном косметическом тренде последних лет – гиалуроновой кислоте.

КРУЧЕ ТОЛЬКО БОТОКС

В последние годы хорошую конкуренцию пластическим операциям составляют малоинвазивные процедуры – в первую очередь, уколы красоты с гиалуроновой кислотой. Популярнее гиалуроновой кислоты только ботокс. По данным Американского общества пластических хирургов, только в США ежегодно 2 млн человек колют себе «гиалуронку», как ее нежно называют косметологи. Эти процедуры помогают улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и молодой. Также гиалуроновая кислота входит в состав 90% филлеров, которые есть сейчас на косметическом рынке. Их задача – восполнить нехватку объема там, где это нужно: на скулах, губах, висках, подбородке, шее.

Но почему именно гиалуроновая кислота стала такой популярной? Причин несколько. Во–первых, это вещество содержится во многих тканях и жидкостях нашего организма. То есть не вызывает реакцию отторжения со стороны организма. Во–вторых, по своей природе гиалуроновая кислота – полисахарид, из него, кстати, наполовину состоит дерма человека. Приставка «поли» дает понять, что кислоту можно разделить на множество маленьких активных молекул. Они похожи на микроскопические губки – при попадании в кожу притягивают и удерживают влагу. В результате кожа становится более увлажненной и упругой. В–третьих, гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена в дерме. Такой процесс дает заметный косметический результат: уходят мелкие морщинки, тон лица становится более однородным и в целом лицо начинает выглядеть моложе.

Впервые гиалуроновая кислота была получена из стекловидного глаза бычка. Поэтому ее так и назвали (от греч. Hyalos – стекловидное тело).

Сила тандема

Гиалуроновая кислота хорошо работает в паре с ботоксом. Этот факт подтверждает исследование, опубликованное в январе 2016 года в журнале Plastic and Reconstructive Surgery. Опыты, проведенные турецкими учеными под руководством доктора Кукукера, показали, что если инъекции кислоты делать после корректировки мимических морщин ботоксом, результат сохраняется дольше, чем если делать каждую процедура по отдельности.

КРЕМ ИЛИ ИНЪЕКЦИИ?

Инъекции – не единственный способ доставить гиалуроновую кислоту в дерму. Существуют еще кремы с этим веществам, которые тоже дают омолаживающий эффект – если, конечно, выбрать правильное средство. Чтобы активное вещество смогло попасть в дерму, его молекулы должны быть максимально мелкими. Поэтому в кремах и сыворотках используют низкомолекулярную версию гиалуроновой кислоты – содиум гиалуронат. Средства с этим веществом отлично работают и отлично подходят для домашнего применения. Более того, хороший уход с такой кислотой вполне может заменить салонную биоревитализацию, особенно до 40-45 лет. Но с глубокими возрастными изменениями ему не справиться. Например, носогубные складки может скорректировать только пара инъекций гиалуроновой кислоты, а самая дорогая сыворотка с этим веществом будет малоэффективна. Инъекции же не только решат проблему на ближайшие 12-18 месяцев, но и простимулируют выработку коллагена, который отвечает за эластичность кожи.

Отсюда вывод: крем с гиалуроновой кислотой действительно помогает сохранить упругость кожи. Но для радикальной корректировки возрастных изменений лучший вариант – инъекции. Один из самых больших бонусов инъекций в том, что всего за одну процедуру можно добиться существенного антиэйдж эффекта. Опрос, проведенный китайскими учеными среди клиентов клиник красоты в конце 2015 года, показали, что уровень удовлетворенности результатами после первой процедуры достиг 9.3 баллов из 10, после 3 месяцев - 8. 1, а через полгода – 6.9. То есть, почти все остались довольны. Однако здесь есть свои противопоказания. Процедуру не рекомендуется выполнять при дерматитах, нарушении свертываемости крови, во время беременности и при кормлении грудью, после лазерных или химических пилингов. Перед инъекции на коже также не должно быть раздражений, иначе после уколов не избежать аллергических реакций.

Как выбрать крем Покупая крем с гиалуроновой кислотой, уточните, есть ли содиум гиалуронат в составе. Есть? Теперь посчитайте, каков его порядковый номер среди прочих ингредиентов. Если Sodium Hyaluronate или Hyaluronic Acid значится на этикетке на 5-15 месте, его концентрация будет достаточно высокой. Указан в самом конце – продукт неплохо увлажнит кожу, но не даст видимого антиэйдж эффекта.

А ВАРИТ ЛИ ГОРШОЧЕК?

В 2015 году в газете The New York Times была напечатана анонимная статья, ставящая под сомнение действие гиалуроновой кислоты: мол, молекулы всех производных кислоты слишком крупные, чтобы проникнуть в кожу. На самом деле, ученые задумались об этом еще в 1999 году. Сотрудники отделения биохимии и молекулярной биологии австралийского Университета Монаша исследовали способность проникновения гиалуроновой кислоты из кремов в кожу на мышах и на людях с помощью радиоактивной метки. В результате было доказано, что молекулы кислоты не только проникают в верхние слои кожи, но и достигают дермы, подкожной жировой клетчатки, а ее следы были обнаружены даже в крови. Кстати, через пару месяцев на страницах издания вышел материал с извинениями. Чтобы избежать еще большей шумихи, автор предпочел сохранить инкогнито.

ТОП- 5 в США

(по данным American Society of Plastic Surgeons)

Инъекции ботокса – 7 миллионов процедур в год Инъекции гиалуроновой кислоты - 2 миллиона процедур в год Химические пилинги – 1, 3 миллиона процедур в год Микродермобразия – 775 014 процедур в год Лазерное лечение кожи – 656 781 процедур в год

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ

В конце 2014 года на косметическом рынке случился новый бьюти-бум из Японии – гиалуроновая кислота в таблетках, обещающая омоложение не только кожи. Но и всего организма. В рекламе японки-школьницы, одетые в короткие юбки и полосатые гетры, наглядно демонстрировали «феноменальные» результаты. «It’s all about marketing», – скажет после один из представителей компании Shiseido. На самом деле, исследований, подтверждающих косметический эффект таблеток с гиалуронкой нет. «Доказано, прием гиалуроновой кислоты внутрь в течение 2 месяцев обладает положительным действием при заболеваниях крупных суставов: уменьшается болевой синдром и увеличивается подвижность, - говорит врач-косметолог Тийна Орасяэ-Медер. – То есть при болях в коленях – да, поможет. Еще эту кислоту используют в глазной хирургии при замене роговицы. Но содержимое многочисленных баночек с таблетками гиалуроновой кислотой в таблетках вызывает у меня большие сомнения».