ГЕНЫ VS ОБРАЗ ЖИЗНИ

Споры о том, что больше влияет на наше здоровье и долголетие: генетика или образ жизни разгораются всё сильнее.

Толчком к размышлениям послужила полная расшифровка генома человека, потребовавшая десятков лет и сотен миллионов долларов. Теперь появились новые возможности, например, изменять геном эмбрионов при процедуре ЭКО, очищая его от наследственных заболеваний. Что же касается обычных, а не наследственных болезней, всё сложнее. За один и тот же признак на деле отвечают не один и не два, а десятки и даже сотни генов в различных комбинациях. Разгадать шифр природы оказалось настолько сложно, что до сих пор, через 15 лет после расшифровки генома, по-настоящему революционных открытий не произошло.

И тот самый вожделенный «ген долголетия» тоже оказался если не мифом, то иглой в яйце, которое в сундуке, который.. Ну, в общем, как в сказке.

По современным данным гены и внешняя среда влияют на наше здоровье и долголетие в соотношении примерно пятьдесят на пятьдесят. Чтобы убедиться в значимости окружающего мира, достаточно посмотреть на продолжительность жизни по регионам России. Разница между центральными районами и Крайним Севером или Дальним Востоком достигает десяти лет. Трудно представить, чтобы там специально сосредоточились люди с «плохим» геномом.

У меня тоже есть печальный пример из жизни. В госпитале одновременно лежали отец и сын. Отец - заслуженный ветеран, правильный до мозга костей, сын - наш коллега, к сожалению дымящий как паровоз и злоупотребляющий алкоголем. Обоих сразил рак пищевода. Только отцу было далеко за семьдесят, а сыну - едва за сорок. Болезнь «выстрелила» с разницей в 35 лет.

Поэтому гены, если, конечно, речь не идёт о доминантном признаке, дают лишь склонность к тому или иному заболеванию. Но кроме них в организме есть ещё немало «сдержек и противовесов», регулирующих реализацию признака. И вот тут много, если не всё, зависит от нас.

Если у молодого человека отец страдал язвенной болезнью, и у него язва появилась в юности - склонность есть, но многое только в его руках. Не будет курить, злоупотреблять алкоголем, правильно питаться и принимать лекарства – может больше ни разу и не вспомнит о болезни. А махнёт рукой - будет мучиться всю жизнь, и к сорока годам может лишиться большей половины желудка.

Конечно, велик соблазн перепрошить ДНК, как операционную систему смартфона. Подчистить все неправильные гены, добавить хороших. Расшифровка генома человека даёт такой шанс, но давайте вспомним, не было ли в вашей жизни случая, когда после подобной прошивки «у самого лучшего мастера на районе» ноутбук выключался навсегда, а телефон начинал безжалостно тормозить? Кто будет первыми волонтёрами, готовыми после удачных опытов на шимпанзе рискнуть собственной матрицей? И нет ли в нашем геноме кнопки «reset» - полной перезагрузки (или самоуничтожения) системы, в случае внедрения? Вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

И, наверное, не может быть иначе: ведь мы вплотную приблизились к загадочному коду человеческого рода.