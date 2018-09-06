ГЕМАНГИОМА – РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Гемангиома – опухоль с разными лицами. Она может проявиться покраснением на коже, принося косметические неудобства, а может возникнуть в печени или позвонке, симулируя злокачественное новообразование.

Младенческие гемангиомы

Когда на лице младенца внезапно начинает разрастаться красное пятно, родители впадают в панику. Следует признать, что на это есть весомые основания – образование растёт быстро, не останавливаясь ни перед чем, оно переходит на нос, губы, даже глаза, достигая внушительных размеров. Конечно, нужно как можно быстрее начинать лечение, ведь если процесс запустить, гемангиома может изъязвится и даже начать распадаться, а это уже чревато формированием грубых дефектов (например, разрушением ушного или носового хряща), которые будет невозможно восстановить.

Что же это растёт? Чаще всего причиной является младенческая гемангиома – особый вид доброкачественной опухоли. Младенцы не рождаются с ней, гемангиома начинает расти в первые дни или месяцы жизни. Основой опухоли являются «потерявшие ориентир» клетки кровеносных сосудов. При этом они не приобрели свойства злокачественной опухоли – не стали быстро и бесконтрольно делиться и пытаться как можно быстрее метастазировать, просто сосуды начали расти не там, где надо. Хотя совсем доброкачественной младенческую гемангиому не назовешь – мы уже говорили, что она иногда может изъязвляться и разрушать окружающие структуры, а кроме того, кожные проявления гемангиомы могут оказаться всего лишь «верхушкой айсберга», при этом основная масса опухоли залегает внутри, сдавливая органы ребенка.

Куда бежать? Что делать?

Главная задача: определить, с каким видом сосудистого новообразования мы имеем дело. Чаще всего речь идет действительно о гемангиоме, но кроме неё встречаются и другие виды образований – пиогенные гранулёмы, сосудистые (венозные, капиллярные, лимфатические) мальформации. Если врач диагностировал гемангиому, то теперь главная задача выяснить, насколько глубоко она проникает в ткани организма. Если есть такое подозрение, придется выполнить компьютерную томографию в «сосудистом» режиме, с рентгенконтрастным усилением, чтобы оценить расположение опухоли и выяснить, нет ли опасности для других органов. Ещё один важный момент, часть гемангиом относится к регрессирующим, то есть к 5-7 годам практически полностью исчезнут самостоятельно, другая же часть образований без лечения останутся навсегда. Понять это изначально невозможно, поэтому принцип докторов – лечить все младенческие гемангиомы.

Чем лечим?

Раньше гемангиомы пытались вырезать, затем начали лечить гормонами. Эффективность гормонотерапии не превышала 30%, к тому же сильно «била» по иммунитету. Всё изменилось в конце 80-х годов, когда Джеймс В. Блейк предложил лечить детские гемангиомы бета-адреноблокаторами - таблетками от давления и тахикардии, которые знает каждый сердечник. Ученые предположил, что эти, влияющие на сосуды таблетки смогут вызвать обратное развитие детских сосудистых опухолей. Так и произошло, за что учёный получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 1988 год, а детский гемангиоматоз стал абсолютно курабельным заболеванием. Принцип врачей такой - если речь идет об обширном и глубоком поражении, назначают курс лечения в виде таблеток, если же гемангиома распространяется поверхностно, а размеры ее небольшие, будет достаточно местного применения лекарств. В редких случаях, когда опухоль продолжает сопротивляться, используют лазерную деструкцию образования и другие местные дермато-хирургические методы с хорошим косметическим эффектом

Под прицелом – печень

Теперь совсем другая история - вы уже не ребёнок, а юноша, или, скорее всего, совсем взрослый человек. Первый раз пришли на УЗИ брюшной полости. И вот (барабанная дробь), доктор внезапно начинает подолгу «сверлить» датчиком определенную точку вашего живота, всё внимательнее всматривается в экран, а затем и вовсе, разворачивает монитор и многозначительно кивает – Вот, пожалуйста, округлое образование. Всё плывёт, кушетка уходит из-под спины. Спокойно, скорее всего это гемангиома!

По статистике, хотя бы одну, самую маленькую внутрипечёночную гемангиому можно обнаружить у 7 процентов из нас. Интересная деталь – гемангиома это женская опухоль. На 3 женщины с гемангиомой печени приходится всего один мужчина. Гемангиомы являются самыми частыми доброкачественными новообразованиями печени и в большинстве случаев выявляются случайно – на плановом УЗИ, КТ или МРТ печени. Внешне сосудистые образования выглядят словно округлое сплетение сосудов с ровными, четкими контурами. Именно это и отличает доброкачественную гемангиому от злокачественной опухоли – рака печени, расположенной рядом поджелудочной железы или метастазов любого другого рака. А если гемангиом много, отличить один процесс от другого бывает не так-то то просто. Тем более, что метод стандартной диагностики неопознанных образований – биопсия, в этом случае скорее опасен, чем полезен. Печень и так очень кровоточащий орган, а уж если необходимо пройти через её ткань и отщипнуть кусочек сосудистой опухоли, риск становится запредельным. В этом случае врачи предлагают наблюдать. Гемангиомы как правило не растут, а если и увеличиваются в размерах, то очень медленно, годами.

Поэтому, обнаружив похоже на гемангиомы образования печени, врачи выбирают выжидательную тактику и рекомендуют повторить УЗИ через 1-2 месяца. Если через это время количество образований увеличится или они вырастут, врачам придется идти на операцию и удалить одну из опухолей для гистологического исследования, если же останутся в прежних границах, можно не беспокоить и жить дальше -в большинстве случаев гемангиомы не требуют лечения.

Если надо вырезать

Лишь в некоторых случаях, когда ясно, что речь идет о доброкачественной гемангиоме, в дело всё-таки придется вступить хирургам. Это касается случаев с большими и гигантскими гемангиомами, способными нарушить работу печени, например, сдавливая желчные протоки или важные сосуды, несущие кровь «на очищение». Ведь в 15 процентах случаев размер гемангиомы превышает 10 сантиметров и в этом случае опухоль может действительно навредить окружающим органам. На сегодняшний день существует два основных метода удаления гемангиом печени – резекция (удаление фрагмента печени вместе с гемангиомой) и энуклеация (вылущивание) гемангиомы. Большинство операций сегодня проводится эндоскопически. К счастью, лишь 10 процентов от всех гемангиом печени требуют столь радикальных мер, в остальных случаях вполне достаточно динамического наблюдения.

Клубок в позвоночнике

Чуть реже, чем в печени, гемангиомы встречаются в позвоночнике, а именно в телах позвонков. Наиболее часто эти образования можно обнаружить в грудных позвонках, чуть реже в поясничных, и совсем редко - в шейных или крестцовых. Что касается подверженности этой локализации сосудистых опухолей, то здесь, как и с печенью, заболеванию больше подвержены женщины, однако, появляется и вторая группа – спортсмены. Вероятно, всё дело в длительных повышенных нагрузках на позвоночник, приводящая к деструктивными процессам, в том числе и появлению гемангиом. Согласно наблюдениям учёных, в 85 процентах случаев гемангиомы позвоночника никак себя не выдают и если их удается обнаружить, то это является случайной находкой. Что касается оставшихся 15 процентов, то речь идет о крупных гемангиомах, размерами более 50 мм, а также образованиях, выходящих за пределы тела позвонка – распространяющихся на дужки, а в самом неприятном случае и сдавливающие позвоночный канал. Они могут вызвать боли в спине, симулировать клиническую картину межпозвонковой грыжи или радикулита. Опасность крупных гемангиом также заключается в риске компрессионного перелома позвонка в случае воздействия серьезной нагрузки. Ну как серьезной, прыгнул с со ступеньки с рюкзаком за плечами, во тебе и нагрузка, поправят меня опытные нейрохирурги. И будут правы, поэтому сегодня в их арсенале специальные программы, рассчитывающие на основе МРТ- сканов размеры и расположение гемангиомы, а также углы воздействующей на неё нагрузки. На основании этого и принимается решение о хирургическом удалении гемангиомы.

Сегодня существует несколько методов хирургического лечения крупных гемангиом позвоночника. И все они, к счастью, щадящие, не подразумевающие открытой операции.

-Эндоскопическое удаление гемангиомы –самый «инвазивный» метод лечения, когда возможно удаление части поврежденного гемангиомой позвонка и с его реконструкцией или стабилизацией с помощью специальных пластин.

-Склеротерапия – введение в просвет гемангиомы с помощью тонкой иглы склерозанта – специального вещества, приводящего к усыханию, «скукоживанию» опухоли. Сегодня это самый распространенный метод лечения гемангиом позвоночника.

-Эмболизация - Зайдя через артерии руки врач с помощью специального проводника достигает основных артерий, формирующих гемангиому и, одновременно, питающих ее, и с помощью спиралей «блокирует» приток крови в гемангиоме. Оказавшись на голодном пайке гемангиома, вскоре буквально усыхает, и нередко исчезает окончательно. Но, к сожалению, нередко со временем гемангиома восстанавливает свое кровоснабжение и рецидивирует.

-Алкоголизация гемангиомы. Есть и такой метод, заключающийся во введении внутрь опухоли этилового спирта. Под его действием происходит тромбоз опухолевых сосудов и деструкция самой опухоли. Отрицательной стороной метода является вероятность повреждения не только гемангиомы, но и окружающих тканей самого позвонка, что может вызвать патологический перелом в этом месте. Поэтому алкоголизация проводится по строгим показаниям и только в стационаре.

-Радиохирургические методы заключаются в направленном воздействии ионизирующего излучения. По сути, это разновидность лучевой терапии, активно применяемой в онкологии. Но учитывая, что гемангиома - всё-таки доброкачественная опухоль, доктора использует этот метод для лечения гемангиом не так часто.

и в других органах Кроме кожных покровов, печени и позвоночника, гемангиомы встречаются и в других органах. Правда, значительно реже. Так что гемангиома может быть обнаружена в конечностях, где чаще всего располагается между мышц, в длинных трубчатых костях, придаточных пазухах носа. Учитывая редкость такой локализации, «заблудившиеся» гематомы чаще всего являются причиной долгих раздумий врачей и правильный диагноз удается установить далеко не сразу.

Внутрипеченочный гемангиомы есть у 7% населения Земли

За разработку лекарственного лечения детских гемангиом в 1988 году вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии.