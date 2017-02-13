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Где жить, чтобы жить долго

Ученые утверждают, что в некоторых местах нашей планеты долгожителей действительно гораздо больше, чем в других.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 14 ферваля 2017 г.

Пальму первенства по числу граждан, отпраздновавших столетний юбилей, уверенно держит Япония. Уже сейчас там проживает более 50 тысяч человек «кому за 100». Также продолжительностью жизни своих обитателей славятся западный Китай, Тибет, остров Сардиния и горный Кавказ.

Согласно одной из гипотез, секрет долголетия во всех этих регионах связан с пищевыми предпочтениями жителей этих мест. Здоровая натуральная пища творит чудеса. Другая гипотеза предполагает, что во всех этих регионах проживают достаточно закрытые культуры, и поэтому нет значительных притоков генетического материала извне, следовательно, в популяции сохраняется высокая частота генов, отвечающих за долголетие. 

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 14 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №12 2016 Журнал "Здоровье" №12 2016
Журнальный заголовок: "вопрос-ответ"

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