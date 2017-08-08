Фредерик Бегбедер: «Гурманы выглядят моложе».

Французский писатель - о том, как начать доверять своим ощущениям и перестать стареть.

Я никогда не обращал внимание на возраст: всегда рядом со мной кружили молоденькие модели, я проводил ночи за написанием книг и мог запросто перекусить фастфудом. В этом году мне стукнуло 51. Вот я на кинопремьере в футболке с надписью «Forever Young» и поношенных джинсах! Мой редактор шутит: «Ты не меняешься уже двадцать лет. Ты купил рецепт молодости?». Если честно, предложили бы – купил. Но никаких особых anti-age методов я не знаю, но вот некоторым принципам, следую всю жизнь.

Первым делом - питание. Я ем то, что нравится – обычно это мясо с разными гарнирами. Завтрак могу пропустить или на бегу выпить кофе с тартинкой. Обедать буду на солнечной веранде, например, закажу салат и антрекот. Прибавлю бокальчик вина. Не хочу есть – не ем (особенно, если перекусил картошкой фри). Но если голоден – за пару минут проглочу ужин из трех блюд. Уверен, что хорошая трапеза продлевает жизнь. Во всяком случае, гурманы выглядят моложе.

Я живу, как дышу. Свободно и открыто. Если иду на вечеринку – пропадаю целую ночь. Если строчу главу – до последней батарейки ноутбука. Мне кажется, что организм имеет свойство накапливать «недодействие», а потом ломается – человек начинает чувствовать душевную муку, называемую депрессией. Поэтому если решили что-то сделать – доверьтесь себе, пройдите путь до конца. Дело провалилось с потрохами? Сделайте пару выводов и … забейте! Я уверен, что этот способ сэкономит вам с десяток депрессивных вечеров, а заодно и морщин. Самые привлекательные женщины – расслабленные, с юмором, готовые подшутить над миром и собой.

Кстати, о женщинах. Меня часто спрашивают про то, какие девушки мне нравятся. Я вывел такую героиню в фильме «Идеаль» - у нее свои длинные волосы натурального цвета, лицо не перекроено хирургами. Она настоящая: хочет состояться и в любви, и в работе, даст пощечину, если ты влезаешь на ее территорию в неположенное время. Она сама для себя целый мир. А еще она жизнерадостна. Русские женщины именно такие – улыбаются даже в самых страшных передрягах. Француженка давно бы уже скривила отвратительную мину!

Для нормального мужчины идеальная женщина – его спутница. Для меня - это моя жена. Она моложе меня на 25 лет. И это самая главная причина, почему я выгляжу моложе своих лет. Я был трижды женат, дважды разведен, дважды отец. Часто журналисты говорят мне с сарказмом: «Он же заявил, что любовь живет три года!» Но я имел ввиду влюбленность. А для длительных отношений крайне полезна существенная разница в чем-то – в положении, в опыте, в возрасте. Это обогащает партнеров, не дает заскучать. Быть молодым и оптимистичным может быть только счастливый человек. Для меня счастье – пообедать с женой в ресторане не говоря ни слова, молчаливо признать право каждого на тишину.

Доверяйте своим ощущениям. Не всем, а только появляющимся неожиданно, но воспринимающимся всем существом как чистая правда. У меня была такая история, которая помогла понять, что мне делать со своей жизнью. Это случилось в 1986 году, на закрытой вечеринке, когда группа парней из обеспеченных семей парижского пригорода Нейи-сюр-Сен сняли замок, позвали оркестр, ввели дресс-код – приходить только в костюмах 18 века, и плясали всю ночь под Верди и Вивальди. Была потрясающая атмосфера. Я тогда учился в Sciences po, это как ваш МГИМО. Но, когда, вышел на улицу, то вдруг подумал: «Ни за что не стану ни банкиром, ни адвокатом. Моя жизнь будет вот таким праздником, похожим на фильм Кубрика. И я об этом буду писать». Так и вышло, правда спустя много лет, когда я честно рассказал про рекламный бизнес, меня тут же уволили из рекламного агентства, но та мечта юности уже ожила. Так появился роман «99 франков». Мне кажется, с того момента, когда человек прекращает врать и находит свое дело, он перестает стареть.