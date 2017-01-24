ФИТНЕС ВМЕСТО КОСМЕТОЛОГА

Если добросовестно заниматься фитнесом, косметолог может и не понадобиться.

Представители сразу нескольких косметических брендов предложили девушкам из сборной России по синхронному плаванию рекламные контракты. “Профессиональные спортсменки редко имеют проблемы с кожей. Очень часто она близка к идеалу”,- говорит звездный врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер, - Регулярные аэробные нагрузки (в любой форме — бег, плавание, ходьба) могут заменить поход к косметологу, потому что уже 20 минут аэробных занятий увеличивает синтез гиалуроновой кислоты в организме. А позанимавшись еще 20 минут, вы запускаете этот синтез сразу на несколько часов”.

Кроме того, сразу после фитнеса в организме начинает продуцироваться белок элеидин, который обеспечивает красивый розовый подтон кожи. Обычно после 30 лет его выработка замедляется. Но если заниматься спортом, то этот процесс будет продолжаться.

За годы практики мисс Медер подметила еще одну интересную закономерность: если ее клиентки качают пресс, - подтягивается лицо. « Хороший тонус мышц верхнего пресса рефлекторно усиливает тонус мышц нижней челюсти, - говорит Тийна, –силовые нагрузки для овала лица — просто прекрасная вещь».