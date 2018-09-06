Фитнес-подсказки

На самые популярные вопросы отвечают специалисты

Как понять, что пришло время менять кроссовки?

Анна Маркина, фитнес-тренер

Самое главное – не внешний вид спортивной обуви, а ее амортизирующие свойства. Практически все кроссовки имеет подошву, изготовленную из пеноматериала этиленвинилацетата. Его основа – множество мельчайших полимерных впадинок, где задерживаются пузырьки воздуха. Эти впадинки сжимаются при каждом контакте ноги с землёй, тем самым обеспечивая амортизацию. Со временем пузырьки лопаются и эффект смягчения силы удара о поверхность снижается. Поэтому один из самых простых способов проверить амортизационные свойства своих кроссовок — это надавить большими пальцами на среднюю часть подошвы, причём сделать это на боковой поверхности, а не на той, что соприкасается с землёй. Если подошва хорошо продавливается и видны небольшие складочки, то обувь в полном порядке. Но если поверхность жёсткая, неподатливая, это явный признак того, что она износилась и будет плохо смягчать удар, дополнительно нагружая ноги.

Могут ли велотренировки заменить походы в фитнес зал?

Андрей Максаков, тренер по велоспорту.

Могут. Посмотрите на участников гонки «Тур де Франс» - у всех красивые подтянутые фигуры, причем большинство их них не занимается другим фитнесом. У велоспорта много плюсов. Например, час интенсивной езды сжигает в среднем 400-450 килокалорий. Это идеальный вид спорта для тех, у кого есть проблемы с суставами – здесь нет ударной нагрузки. Доказано, что регулярное катание на велосипеде снижает уровень «плохого» холестерина и прекрасно тренирует сердечную мышцу. Велосипед показан тем, кто имеет генетическую предрасположенность к варикозному расширению вен: вращательные движения усиливают кровоток, предотвращая образования застойных бляшек в сосудах. Но велоспорт приносит пользу только когда тренировки построены грамотно и повторяются с необходимой периодичностью. Вы раз в две недели катаетесь на городском велосипеде, взятым на прокат в парке? В таком случае о полноценной тренировке речи не идет. А вот если у вас вы стабильно катаетесь 1-2 раза в неделю на спортивном велосипеде с амортизаторами или на маунтинбайке, то такой воркаут вполне может заменить поход в спортзал.

Какими упражнениями нужно заканчивать тренировку?



Дмитрий Федин, тренер по реабилитации

После любого воркаута я рекомендую выполнять 3-5 упражнений из стретчинга. Растяжку обязательно нужно включать в тренировку, особенно если вам больше 40. Почему? С возрастом мышечные волокна становятся менее упругими, в мышцах образуются перекрестные связи, которые затрудняют движение параллельных волокон. Кроме того, со временем мышечные волокна все больше связываются соединительной тканью, что делает их жесткими, снижая диапазон движений и увеличивая риск травмы. Растягивая мышцы, вы убираете перекрестные связи, восстанавливая нормальную структуру. Кроме этого, растяжка делает более эластичными и связки. Это значит, что они могут слегка удлиняться и возвращаются в прежнюю форму, не травмируясь, благодаря повышенному содержанию эластина .

Поэтому завершая воркаут упражнениями из стретчинга, вы увеличиваете жизненный ресурс тела.

Какие упражнения нужны для области галифе?

Анастасия Rakamakafit, фитнес-эксперт

Многие ошибочно думают, что только упражнения -махи, отведения ног в сторону и другие подобные - помогут сжечь жир с галифе локально. На самом деле, чтобы «похудеть» какую-то часть тела локально нужен комплексный подход. Следуйте формуле: понижение калорийности рациона, отказ от употребления джанк-фуд, и повышение уровня физической активности, направленной на жиросжигание. Также, отличный способ поднять общий тонус этой зоны - массаж и обертывания. В случае, если у вас возникает желание прибавить этой зоне больший объем, обратите внимание на тренажеры для квадрицепса (четырехглавой мышцы бедра) и большой ягодичной мышцы.

Как правильно дышать при выполнении упражнения?

доктор Алекс Хатчинсон, фитнес-эксперт

Наш организм способен автоматически выбирать правильный темп дыхания и когда мы пытаемся думать об этом, то делаем себе только хуже. Синхронизировать дыхание важно при поднятии тяжестей: на выдохе поднимайте вес, на вдохе — опускайте; а самое главное — ни в коем случае не задерживайте дыхание. Но в целом, если вы обнаружите, что судорожно дышите во время выполнения нового кардиоупражнения, то, скорее всего, это происходит потому, что вы начали слишком быстро, а не потому, что дышите неправильно. Сбавьте темп, подумайте о чем-нибудь приятном, и все наладится само собой.