Фитнес-подсказки

Как понять, что пришло время менять кроссовки?

Правда ли, что интенсивные тренировки способны продлить жизнь?

Почему после бега болят колени?

Почему после бега болят колени?

Билл Филлипс, спортивный консультант.

Причин тому множество: начиная от плохой разминки и заканчивая артритом. Но если вы чувствуете боль только после тренировок, скорее всего, это - пателлофеморальный болевой синдром. Главный источник проблемы в этом случае – дисбаланс двух мышц бедра. Справиться с ним помогают выпады. Исследователи из Великобритании недавно выяснили, что такое упражнение прорабатывает как внутреннюю, так и наружную сторону бедра и является идеальным способом развития этих мышц. Важно уметь выполнять их правильно. Для начала встаньте прямо, ноги вместе, смотрите вперёд. Руки положите на талию или согните в локтях. Шагните вправо и согните правое колено. Напрягите ягодичную мышцу и встаньте, вернитесь в исходное положение. Повторяйте 10—12 раз в каждую сторону перед беговой тренировкой.

Как понять, что пришло время менять кроссовки?

Анна Маркина, фитнес-тренер

Самое главное – не внешний вид спортивной обуви, а ее амортизирующие свойства. Практически все кроссовки имеет подошву, изготовленную из пеноматериала этиленвинилацетата. Его основа – множество мельчайших полимерных впадинок, где задерживаются пузырьки воздуха. Эти впадинки сжимаются при каждом контакте ноги с землёй, тем самым обеспечивая амортизацию. Со временем пузырьки лопаются и эффект смягчения силы удара о поверхность снижается. Поэтому один из самых простых способов проверить амортизационные свойства своих кроссовок — это надавить большими пальцами на среднюю часть подошвы, причём сделать это на боковой поверхности, а не на той, что соприкасается с землёй. Если подошва хорошо продавливается и видны небольшие складочки, то обувь в полном порядке. Но если поверхность жёсткая, неподатливая, это явный признак того, что она износилась и будет плохо смягчать удар, дополнительно нагружая ноги.

Правда ли, что интенсивные тренировки способны продлить жизнь?

Дэн Бюнттнер, автор книги «Голубые зоны»

По словам известного американского доктора Роберта Кейна, только умеренная физическая нагрузка является полезной. Самые старые люди на земле не бегают марафоны и не участвуют в триатлоне. Они занимаются оптимальной физической активностью, которая является неотъемлемой частью их распорядка дня. Мужчины, отметившие 100-летний юбилей в «зоне долгожителей» на Сардинии большую часть жизни работали пастухами, и им приходилось по многу километров в день проходить пешком. Жители Окинавы каждый день трудятся в огороде. Именно такую физическую активность специалисты по долголетию рекомендуют для долгой и здоровой жизни. Главная задача — выработать привычку делать физические упражнения 30 минут (в идеале — в течение часа) по крайней мере 5 раз в неделю.

Что такое функциональный тренинг?

Анна Маршина, фитнес-инструктор

Во время функциональной тренировки используются естественные движения и нагрузки, с которыми человек сталкивается ежедневно. Она позволяет научиться держать спину ровно, не уставая, красиво ходить, изящно вставать со стула и уметь удерживать равновесие на льду. Никаких гирь, беговых дорожек и скручиваний.. Этот вид фитнеса был впервые разработан для профессиональных фигуристов и метателей дисков, которым нужно в совершенстве владеть координацией. Важно периодически заниматься функциональным тренингом, чтобы разрабатывать мышцы-стабилизаторы, для которых не так много упражнений на тренажерах. Попробуйте тягу гантелей на одной ноге, отведение рук с утяжелением, упражнение Берпи. А начните с малого: после вашей обычной тренировки постойте на гимнастической полусфере на одной ноге пару минут.

Могут ли велотренировки заменить походы в фитнес зал в летнее время?

Андрей Максаков, тренер по велоспорту.

Могут. Посмотрите на участников гонки «Тур де Франс» - у всех красивые подтянутые фигуры, причем большинство их них не занимается другим фитнесом. У велоспорта много плюсов. Например, час интенсивной езды сжигает в среднем 400-450 килокалорий. Это идеальный вид спорта для тех, у кого есть проблемы с суставами – здесь нет ударной нагрузки. Доказано, что регулярное катание на велосипеде снижает уровень «плохого» холестерина и прекрасно тренирует сердечную мышцу. Велосипед показан тем, кто имеет генетическую предрасположенность к варикозному расширению вен: вращательные движения, с которыми мы крутим педали, усиливают кровоток, предотвращая образования застойных бляшек в сосудах. Но велоспорт приносит пользу только когда тренировки построены грамотно и повторяются с необходимой периодичностью. Вы раз в две недели катаетесь на городском велосипеде, взятым на прокат в парке? В таком случае о полноценной тренировке речи не идет. А вот если у вас вы стабильно катаетесь 1-2 раза в неделю на спортивном велосипеде с амортизаторами или на маунтинбайке, то такой воркаут вполне может заменить поход в спортзал.