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Фитнес-подсказки 12

На самые популярные вопросы о фитнесе отвечают специалисты
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 13 января 2019 г.

Как выбрать тренера?

Марина Самойлова, фитнес-коуч, владелец фитнес-клуба

Главная ошибка начинающих фитнес-любителей – это выбор тренера « по фигуре». Но самые накаченные коучи в спортклубе – не всегда самые лучшие. Очень часто выдающиеся спортсмены-бодибилдеры проваливают менторскую карьеру потому, что для этого нужны не физические качества, а глубинные знания  организма человека и его психологии и наконец умение обучать.  Не ориентируйтесь и на клиентов – вы никогда не узнаете, в какой форме пришел человек в спортзал и какую фитнес-цель преследует. Поэтому сначала выберите несколько фитнес-клубов и поговорить с 2-3 коучами. Хороший тренер должен сразу спросить о ваших проблемах со здоровьем, рассказать про упражнения, которые помогут достичь вашей цели. Если общение и рекомендации понравились, попросите одно пробное бесплатное занятие – в хороших клубах его предоставляют. Если пробный воркаут прошел отлично, оплатите еще 2-3.

Понаблюдайте за собой: как вы себя чувствуете после фитнеса? Есть ли прилив энергии, улучшается ли настроение? Нравится ли  тренер? Не пытается ли он  продать вам какую-то дополнительную продукцию? Если ответы на эти вопросы вас устраивают, есть смысл продолжать персональные тренировки.

Зачем замерять пульс во время тренировки?

Татьяна Фролова, фитнес-коуч:

Отслеживание пульса позволяет понять, подходит ли для вас выбранная физическая  нагрузка и как на нее реагирует организм. Кроме того, именно на основании измерений пульса можно рассчитать, сколько калорий вы сожгли. Пульс показывает, улучшается ли ваша физическая форма после каждого воркаута. По мере роста тренированности частота сердечных сокращений уменьшается как в покое, так и во время привычной нагрузки. Поэтому фитнес-эксперты рекомендуют замерять пульс во время любых тренировок и сохранять историю его изменений. Считать пульс можно двумя способами — вручную  с секундомером (обычно считают за 15 секунд и умножают на 4) либо при помощи спортивного кардиомонитора. Плюс использования  гаджета в том, что прибор сам рассчитает, где ваша жиросжигающая и другие тренировочные зоны, предупредит об их смене во время усиления и снижения нагрузки, сохраняет историю и порекомендует варианты эффективных занятий.

О каких  правилах гигиены лучше не забывать при посещении фитнес-клуба?

Алина Боровина, фитнес-тренер

Всегда берите с собой резиновые шлепки и только в них принимайте душ. Советую менять их раз в 10 месяцев. Если случилось так, что вы пошли в душевую кабинку босиком, обработайте ногти и пространство между пальцами любым кремом с клотримазолом.( купите и положите его в спортивную сумку).  Второй важный пункт –кроссовки для спортзала. Даже если ваши уличная пара выглядит чистой, на подошве скапливаются частицы грязи, аллергенов и множество других мало приятных субстанций, которые вы будете вдыхать во время тренировки. Для растяжки обзаведитесь собственным ковриком. За день 1 коврик в спортзале использует как минимум 7 человек, 14 пар ног и рук. Для работы с весами и упражнений с гантелями разумно купить специальные перчатки. Ну и самое главное – не забывайте стелить полотенце на тренажеры. Оно защитит вас от следов, оставленных другим посетителем.

Правда ли, что во время фитнеса лучше всего убирать волосы в тугой пучок?

Евгения Шашкова, стилист по волосам центра здоровья и красоты Vобразе

Не совсем. Идеальная прическа для спорта – высокий хвост. Если волосы собраны в хвостик, то возможность заломов стержней волос минимальна. Пучок на макушке - хороший вариант в том случае, если вы используете мягкие тканевые резинки, а не металлические зажимы, в которых пряди часто путаются. Кстати, если времени помыть голову после занятия не остается, обязательно используйте сухой шампунь. Нанесите его попрядно и быстро просушить корни феном,  наклонив голову вниз. Это намного лучше, чем проводить с потной кожей головы несколько часов, если нет возможности помыть волосы.

От чего зависит скорость сжигания жира?

Егор Ошкин, тренер студии интервальных тренировок Booster Workout, сертифицированный тренер ассоциации FPA

От вида нагрузки и времени проведения вашей тренировки. Например, при кардиотренировках жировые отложения начинают гореть не сразу. Сначала в мышцах расходуется гликоген (источник энергии при работе организма) и только после его исчерпания запускается расщепление жира. Главное правило здесь - сохранять оптимальную интенсивность нагрузки. Для этого необходимо ориентироваться на пульс - он должен быть в пределах 60-70% от максимального уровня. Обратите внимание на то, что при высокой интенсивности нагрузки и высоком пульсе жир гореть не будет- это анаэробная работа, которая вредна для организма, особенно если человек слабо подготовлен.

Важным фактором при сжигании жира является время  занятия  фитнесом. Самое эффективное время для спортивных занятия – утро, потому что в это время уровень гликогена снижен и жировое депо открывается намного быстрее. Самая эффективная тренировка для сжигания жира – это утренний воркаут с силовыми упражнениями, после которых идет легкая кардио-нагрузка.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 13 января 2019 г.

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