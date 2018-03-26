Фитнес-подсказки

На самые популярные вопросы о фитнесе отвечают эксперты

Правда ли, что если после тренировки съесть несколько долек ананаса, процесс жиросжигания будет активнее?

Майя Бусыгина, врач-диетолог

Этот вопрос всплывает постоянно. И вот почему: в одном из первых интервью советскому телевидению, Софи Лорен сказала, что секрет ее тонкой талии в том, что она много танцует, а после ест ананас. Этот фрукт сразу стал деликатесом и неимоверно быстро уходил с прилавков. Конечно, не стоит рассматривать ананас как чудесное средство избавление от лишних килограммов. Но сам по себе он очень полезный: в нем содержится много витамина B1, который отвечает за обмен углеводов, а так же С и бета-каротина. В ананасе очень мало жиров, он низкокалорийный – 2 дольки (примерно 100 г) содержат всего 50 калорий. В плоде есть растительный фермент бромелаин, расщепляющий белки. Поэтому формула звезды вполне жизнеспособна: ананас – прекрасный дижестив. Не вижу ничего плохого, чтобы после тренировки начинать трапезу парой-тройкой долек ананаса. Это поможет организму усвоить обед или ужин быстрее. Но речь идет только о свежем фрукте – консервированные ананасы полезными назвать вряд ли можно.

Действительно ли физические нагрузки замедляют старение?

Алекс Хатчинсон, врач-физиолог, автор книги «Кардио или силовая?»

Да, и это научно доказано. Сейчас научное сообщество сходится в том, что укорачивание теломеров –фундаментальное изменение, которое лежит в основе процессов старения: стареют клетки, стареет человек. Физиологи из Колорадского университета. проанализировав длину теломеров разных группах испытуемых обнаружили, что у спортивных, пожилых (55-72 лет )людей теломеры были лишь чуть короче, чем у молодых (до 32 лет). Тогда как у их ровесников, ведущих малоподвижный образ жизни, разница оказалась существенной. Вывод понятен: интенсивные аэробные упражнения заставляют ДНК быть на несколько десятилетий моложе. То есть, периодические занятия спортом действительно замедляют старение.

Действительно ли лучше не есть после 18:00, особенно, если не было тренировки?

Полина Киценко, основатель фитнес-группы Slimbitchclub

Я так не считаю. Есть можно в любое время и любыми порциями. И после тренировки, и до, и на ночь тоже. Значение имеет только количество полученных калорий за сутки. Проверено на своем опыте. Но не стоит забывать о качестве этих калорий: плитка шоколада и порция красной рыбы с рисом и овощами по энергетической ценности примерно одинаковы. Но если в последнем варианте есть все необходимые нутриенты – белки, жиры, углеводы, клетчатка и витамины, то в шоколаде содержится только жир и сахар. К тому же резкое повышение уровня глюкозы в организме приведет к тому, что вы скоро снова почувствуете голод. Таково действие простых углеводов. Самый главный совет – продумывайте свой рацион и количество потребленного за сутки. Ведь можно и в завтрак и обед наесться так, что пропуск ужина не поможет отвратить профицит калорий. Можно съесть гамбургер на ночь (конечно, пример радикальный), но если завтрак был крошечный, а обед вы пропустили, то в такой день не прибавит веса. Важно и недельное потребление калорий. Потому что побеждает всегда система.

Как правильно делать популярное упражнение – планку?

Мария Комолова, фитнес-тренер

Впервые об этом упражнении заговорили после выхода видеокассет «Аэробика с Джейн Фонда». Планка не требует никаких дополнительных атрибутов и максимально безопасна. Упражнение хорошо укрепляет пресс и плечевую зону. Лягте на живот: предплечья параллельны друг другу и максимально приближены к телу, ладони на полу, ноги вместе, стопы на мысках. Потом нужно выровнять тело в прямую линию от лодыжек до затылка и встать в планку. Опорные точки – мыски и локти, которые параллельны плечам, линия тела должна быть прямой от головы до пят. Удерживайте такое положение в течение минуты, потом 5 минут перерыв. Обратите внимание, что ладони в планке располагаются ровно под плечами, образуя угол 90 градусов. Ни в коем случае не прогибайте спину, чтобы не повредить поясницу. Для лучших результатов старайтесь смотреть не в пол, а вперед. Для начала попробуйте держать планку в течение 30-40 секунд, делая по 3-4 подхода. Между ними позволительно отдохнуть 20-30 секунд. Ваша цель – довести время удержания позиции до минуты, а лучше – до двух.

Опубликовано: 3 апреля 2018 г.