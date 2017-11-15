ФИТНЕС-ПОДСКАЗКИ

Маленькие хитрости : как тренироваться правильно и с пользой для здоровья.

Когда необходимо компрессионное белье для спорта?

Мария Стокина, персональный фитнес-тренер

Функция спортивного компрессионного белья – сжимать сосуды ног под определенным давлением, чтобы облегчить работу кровеносной системы во время тренировки. Нужно это в трех случаях. Первый – если вы готовитесь к марафону, несколько раз в неделю бегая дистанции больше 10 километров. Второй – ваш воркаут по большей части состоит из серьезных силовых нагрузок. Например, вы занимаетесь триатлоном на любительском уровне, увлекаетесь лыжными гонками или легкой атлетикой. При этом после тренировки испытываете боль в мышцах, ноющее ощущение в голени, появляются отеки. И третий случай – вы знаете, что имеете предрасположенность к варикозу, а именно - сосудистые звездочки, проступающие вены, тяжесть в ногах. Компрессионные гетры или леггинсы поддержат правильный тонус сосудов во время тренировок, уменьшат боль, помогут мышцам быстрее восстановиться. «Компрессионка» должна сидеть плотно, как вторая кожа, одеваться с трудом, но не сковывать движений. В европейских странах существует стандарт такого белья – ищите маркировку RAL-GZ 387. И не забудьте измерить обхват голени– его спросит консультант в магазине перед покупкой.

Нужно ли менять режим питания, увеличивая количество тренировок?

Джейд Тета, врач, фитнес- тренер, США

Этим вопросом задаются все любители фитнеса. Увеличивается физическая нагрузка, значит требуется больше калорий. Есть риск сказать себе: «Я так пашу в зале, что могу позволить себе этот бургер, когда захочу!». И ты позволяешь, и не один. В результате - несмотря на тренировки, талия выходит за метр, появляются лишние килограммы и проблемы с щитовидкой. Обычно к пищевым зажорам приводят строгие ограничения: вы не разрешаете себе съесть лишний банан или порцию гарнира, зато когда срываетесь, налегаете на сладкое. Поэтому мое главное правило для тех, кто решает заниматься больше – не ставить жестких пищевых вето. Если вы не можете без какой-то пищи, она должна присутствовать в рационе. Сходили на 3 или 4 тренировки вместо обычных двух? Не оставляйте себя без ужина, наоборот – позвольте бокал вина вместе с салатом и стейком, если хочется. Трудно живется без орехов? Съешьте горстку во время рабочего перерыва. Нельзя рассматривать продукты изолированно. Увеличивая физические нагрузки, допускайте незначительные диетические послабления. В целом такая мера только улучшит результат.

Можно ли тренироваться во время месячных?

Анни Моро, фитнес-тренер, велнесс-коуч, Франция

Европейские врачи не дают каких-то особенных рекомендаций о занятиях фитнесом в эти дни. Но я, выстраивая индивидуальные тренировки для своих клиенток, обязательно интересуюсь их циклом. Если каких-то серьезных отклонений от нормы нет, то действую по отработанной схеме. За 2-3 дня до начала и в первый день менструации концентрация прогестерона и эстрогена в крови уменьшается, немного снижаются функциональные возможности организма. Поэтому я рекомендую упражнения на гибкость, например, йогу, легкую аэробику, стретчинг. Это самые слабые физические нагрузки моих клиенток в месяц. Дальше можно восстанавливать уровень стандартных воркаутов. Мой главный совет: пейте больше воды в эти дни и не в коем случае не записывайте себя в лист болеющих – просто скорректируйте нагрузку и пораньше ложитесь спать.