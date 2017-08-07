Фитнес и режим питания

Эксперт отвечает на вопрос нашей читательницы.

Можно ли пропустить завтрак или ужин, если занятие выпадает на это время?

Отвечает Кристл Фидлер, диетолог, Канада:

Лучше этого не делать. Организм использует определённые стратегии накопления и хранения энергии. Пропуск приема пищи - это стресс, сигнализирующий о том, что начинается голодание, а значит нужно экономить. Если женщины потребляют менее 800-1200 килокалорий в день, метаболизм замедляется, что часто приводит к набору лишнего веса. Чтобы этого не происходило нужно питаться маленькими порциями через каждые три часа.. Такая «налаженная» поставка полезных перекусов поможет метаболизму ускориться, предотвратит приступы обжорства и отложение жира.