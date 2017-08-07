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Фитнес и режим питания

Эксперт отвечает на вопрос нашей читательницы.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 7 августа 2017 г.
Тэги: здоровое питание, фитнес

Можно ли пропустить завтрак или ужин, если занятие выпадает на это время?

Отвечает Кристл Фидлер, диетолог, Канада:

Лучше этого не делать. Организм использует определённые стратегии накопления и хранения энергии. Пропуск  приема пищи - это стресс, сигнализирующий о том, что начинается голодание, а значит нужно экономить. Если женщины потребляют менее 800-1200 килокалорий в день, метаболизм замедляется, что часто приводит к набору лишнего веса. Чтобы этого не происходило нужно питаться маленькими порциями через каждые три часа.. Такая «налаженная» поставка полезных перекусов поможет метаболизму ускориться, предотвратит приступы обжорства и отложение жира.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 7 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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