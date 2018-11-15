Фитнес для памяти

Едва ли не каждый жалуется на свою память, которой свойственно с годами ухудшаться. поэтому память можно и нужно тренировать.
Метод Айвазовского
На выставке Айвазовского экскурсовод рассказал нам про его метод зрительной памяти. Чтобы запечатлеть движение волны, он долго смотрел на море, закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное. Поэтому если мне надо что-то запомнить, я не фотографирую на телефон и не записываю, а пристально смотрю минут пять, фиксируя детали, потом ухожу и мысленно повторяю.
Ульяна, фотограф
Играй и запоминай
Держать в голове кучу дел не получается, пользуюсь блокнотами, бумажками, телефонными напоминалками, памятью мужа. Муж не выдержал и купил нам с детьми штук пять настольных игр, основанных на внимании и памяти: «Гарсон» (ты – официант, надо запомнить заказ), «Робинс» с карточками и заданиями, «Головоноги» (даёшь имена существам и запоминаешь).
Ира, флорист
Поэзия в помощь
После летних каникул мой сын позабыл многое из того, что учил год. Он предложил проверить и мою память, она оказалась не лучше. Я решила учить стихи – всегда завидовала тем, кто может что-то продекламировать. Взяла томик Есенина и теперь иду на работу – вслух повторяю, глажу бельё –
повторяю, ложусь спать – повторяю. После Есенина возьмусь за итальянский язык.
Ольга, дизайнер
Прокачать мозги
Спрос рождает предложение – сегодня можно скачать популярные в мире мобильные приложения для тренировки памяти. Их можно сравнить с фитнес-приложениями: есть календарь нагрузок, индивидуальная программа, повышение сложности. Я пользуюсь Elevate, Lumosity, Меморадо, Memory. Увлекательно, коротаешь время в метро с пользой.
Андрей, тренер
Игра в ассоциации
Когда я пришла работать в дорогой салон красоты, обнаружила, что не могу с ходу запоминать имена клиентов.
Поняла, что когда человек представился, надо сразу повторить его имя. Многие эксперты ещё советуют создавать
в воображении ассоциацию с именем или соотносить его
со своими знакомыми. Например, Семён Анатольевич – мой дед и муж сестры.
Кристина, администратор
Элементарная наблюдательность
Однажды муж высадил меня
на соседней от дома улице,
я на ней не была и неожиданно растерялась, с трудом нашла свой дом. Всё время я ходила по одному пути. Подруга-психолог посоветовала давать мозгу новые впечатления. По вечерам с мужем гуляем заковыристыми маршрутами и запоминаем вывески, клумбы, дома и другие мелочи. Эта привычка наблюдать и фиксировать пригодилась в путешествиях.
Мария, художник
Опубликовано: 16 ноября 2018 г.
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