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Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Фитнес для памяти

Едва ли не каждый жалуется на свою память, которой свойственно с годами ухудшаться. поэтому память можно и нужно тренировать.
Опубликовано: 16 ноября 2018 г.

Метод Айвазовского 
На выставке Айвазовского экскурсовод рассказал нам про его метод зрительной памяти. Чтобы запечатлеть движение волны, он долго смотрел на море, закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное. Поэтому если мне надо что-то запомнить, я не фотографирую на телефон и не записываю, а пристально смотрю минут пять, фиксируя детали, потом ухожу и мысленно повторяю.  
Ульяна, фотограф
 
Играй и запоминай
Держать в голове кучу дел не получается, пользуюсь блокнотами, бумажками, телефонными напоминалками, памятью мужа. Муж не выдержал и купил нам с детьми штук пять настольных игр, основанных на внимании и памяти: «Гарсон» (ты – официант, надо запомнить заказ), «Робинс» с карточками и заданиями, «Головоноги» (даёшь имена существам и запоминаешь). 
Ира, флорист 

Поэзия в помощь

После летних каникул мой сын позабыл многое из того, что учил год. Он предложил проверить и мою память, она оказалась не лучше. Я решила учить стихи – всегда завидовала тем, кто может что-то продекламировать. Взяла томик Есенина и теперь иду на работу – вслух пов­торяю, глажу бельё – 
повторяю, ложусь спать – повторяю. После Есенина возьмусь за итальянский язык.
Ольга, дизайнер
 
Прокачать мозги  
Спрос рождает предложение – сегодня можно скачать популярные в мире мобильные приложения для тренировки памяти. Их можно сравнить с фитнес-приложениями: есть календарь нагрузок, индивидуальная программа, повышение сложности. Я пользуюсь Elevate, Lumosity, Меморадо, Memory. Увлекательно, коротаешь время в метро с пользой. 
Андрей, тренер      

Игра в ассоциации

Когда я пришла работать в дорогой салон красоты, обна­ружила, что не могу с ходу запоминать имена клиентов. 
Поняла, что когда человек представился, надо сразу повторить его имя. Многие эксперты  ещё советуют создавать 
в воображении ассоциацию с именем или соотносить его 
со своими знакомыми. Например, Семён Анатольевич – мой дед и муж сестры. 
Кристина, администратор
 
Элементарная наблюдательность
Однажды муж высадил меня 
на соседней от дома улице, 
я на ней не была и неожиданно растерялась, с трудом нашла свой дом. Всё время я ходила по одному пути. Подруга-психолог посоветовала давать мозгу новые впечатления. По вечерам с мужем гуляем заковыристыми маршрутами и запоминаем вывески, клумбы, дома и другие мелочи. Эта привычка наблюдать и фиксировать пригодилась в путешествиях. 
Мария, художник

 

Опубликовано: 16 ноября 2018 г.

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Да, интересная инфа.

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