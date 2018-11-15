Фитнес для памяти

Метод Айвазовского

На выставке Айвазовского экскурсовод рассказал нам про его метод зрительной памяти. Чтобы запечатлеть движение волны, он долго смотрел на море, закрывал глаза и по памяти воспроизводил увиденное. Поэтому если мне надо что-то запомнить, я не фотографирую на телефон и не записываю, а пристально смотрю минут пять, фиксируя детали, потом ухожу и мысленно повторяю.

Ульяна, фотограф

Играй и запоминай

Держать в голове кучу дел не получается, пользуюсь блокнотами, бумажками, телефонными напоминалками, памятью мужа. Муж не выдержал и купил нам с детьми штук пять настольных игр, основанных на внимании и памяти: «Гарсон» (ты – официант, надо запомнить заказ), «Робинс» с карточками и заданиями, «Головоноги» (даёшь имена существам и запоминаешь).

Ира, флорист

Поэзия в помощь

После летних каникул мой сын позабыл многое из того, что учил год. Он предложил проверить и мою память, она оказалась не лучше. Я решила учить стихи – всегда завидовала тем, кто может что-то продекламировать. Взяла томик Есенина и теперь иду на работу – вслух пов­торяю, глажу бельё –

повторяю, ложусь спать – повторяю. После Есенина возьмусь за итальянский язык.

Ольга, дизайнер