Фитнес: Что делать если приходиться пропустить тренировку?

На вопрос читательницы отвечает Бретт Хебел, фитнес-эксперт, США

Если вы не можете провести тренировку в определенный день, импровизируйте! У вас на работе или дома есть лестница? Если есть, устройте тренировку: бегом поднимайтесь и спускайтесь по ней в течение 10 минут. Припаркуйте машину дальше, чем обычно, или, если едете общественным транспортом, выйдите на одну-две остановки раньше. Остаток пути пройдите в быстром темпе. После ужина выйдите на прогулку в ближайший парк, загрузите музыку в плеер и бодрым шагом прогуливайтесь в течение 30-40 минут. А назавтра возвращайтесь к запланированным тренировкам, и никаких проблем.