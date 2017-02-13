Финес-подсказки: как накачать красивые ягодицы?

Вопрос читательницы: Моя проблемная зона – ягодицы. Как сделать их более упругими?

Отвечает Николай Блинов, фитнес-инструктор:

«Синдром вялой попы» - так обычно называют фитнес-тренеры одну из главных женских проблем . Обычно я сначала советую немного подкорректировать питание, сократить мучное и сладкое, а десерты заменять парой квадратиков черного шоколада и любым фруктом. Очень хорошо работает такое упражнение, которое можно выполнять дома – просто возьмитесь за спинку стула и делайте махи. Только не машите слишком быстро, наоборот, эффективнее делать махи медленно. Не останавливайтесь в нижней точке маха – сразу начинайте следующий. В спортзале добавьте упражнения на тренажере для ягодиц. Очень действенны выпады вперед, особенно с гантелями. Возьмите в руки гантели, вытяните вдоль туловища, делайте выпады, продвигаясь вперед по комнате или залу. Чем шире шаг, тем интенсивнее работают малая ягодичная мышца, передняя поверхность бедра и голени. Для похудения такой фитнес малоэффективен, но зато укрепить мышцы в нужном месте очень поможет.