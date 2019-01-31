Вот-вот ей стукнет 70, но только по паспорту. В жизни Фанни Ардан необыкновенно женственная и хрупкая. «Это единственная женщина, которая соблазнительна, просто когда поправляет берет», – говорит о ней Жерар Депардье.

Фанни в цифрах:

Возраст – 69 лет ( родилась 22 марта 1949 года )

Рост – 174 см

Вес – 62 кг

Вот-вот ей стукнет 70, но только по паспорту. В жизни Фанни Ардан н еобыкновенно женственная и хрупкая. «Это единственная женщина, которая соблазнительна, просто когда поправляет берет», – говорит о ней Жерар Депардье.

Ее диета

«Я ни разу в жизни не сидела на диетах. Просто во мне живет ярость, от которой я худею», - раскрывает свой секрет стройности актриса. Многие годы она питается одними и теми же любимыми продуктами: овощи, фасоль, салат, бобовые, форель или белая рыба, утка, красная икра. Никаких перекусов. Перед каждым приемом пищи – теплая вода с лимоном, ежедневно – стакан сельдерейного сока, зеленое яблоко и две морковки. Бокал вина во время ужина – это тоже традиция. Актриса признается, что у нее в холодильнике всегда есть банка соленых огурцов, к которым она питает особую слабость.

Ее форма

Несмотря на присущую актрисе стройность, ее нельзя назвать адептом здорового образа жизни. Она всю жизнь курит, не ходит в спортзал, не бегает по утрам, не умеет плавать и вообще не занимается спортом. При этом Фанни очень активна, энергична и всё делает быстро: ест, ходит, реагирует на смешное. Она говорит, что не намерена консервировать себя в определенном возрасте и всегда будет идти вперед бодрой походкой с бокалом вина и любимой сигаретой. «Мне кажется, я неплохо смотрюсь в облаке дыма», - заявляет актриса.

Ее красота

Именно Фанни Ардан ввела в моду словосочетание «френч туш» - французский штрих. «Любите свой овал лица со складками у щек, небольшой сеткой морщинок у глаз, – призывает звезда. – Но помните, что красива только ухоженная натуральность». Сама она умывается по утрам кубиками льда и использует приготовленные личным косметологом лифтинг-средства. Актрису не пугает старость, она свободна от стереотипов стареющих актрис. «У нас, стариков, есть изумительное качество – беспечность, – говорит актриса, - мы живем сиюминутным ощущением счастья, а не иллюзиями».

Ее жизнь

Фанни родилась в семье французского офицера. Получая образование политолога, она играла в театре. Ее первый звездный фильм - «Соседка» с Жераром Депардье. Актриса влюбилась в режиссера Франсуа Трюффо, в 1983 году родила ему дочь Жозефину, но через год тот скончался. Фанни так и не вышла замуж, у нее три дочери от разных мужчин. Ни одна из дочерей не стала актрисой. Много раз Ардан приезжала в Москву, она обожает Россию и мечтает проехать ее всю от Москвы до Владивостока.

Эксперт: Юлия Чехонина

Секрет стройности актрисы, конечно, не в ярости, как она утверждает, а в питании, которое состоит исключительно из натуральных продуктов, без высококалорийных полуфабрикатов, снеков и фастфуда. Она отрицает перекусы, но они всё же есть в виде сельдерейного сока, яблока и моркови. Она не допускает переедания и в этом ей помогает стакан воды перед каждым приемом пищи - так она защищает себя от лишних калорий. Даже банка соленых огурцов не навредит фигуре, если нет склонности к отекам, ведь в огурцах нет лишних калорий. Актриса не любит спорт, но на свою ежедневную активность тратит много энергии, что, возможно, компенсирует отсутствие спорта.

Опубликовано: 17 ферваля 2019 г.