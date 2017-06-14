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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Фабрицио Бенедетти: «Плацебо может обезболить не хуже лекарств»

Итальянский профессор - о том, как эффект позитивного ожидания влияет на здоровье.
Опубликовано: 16 июня 2017 г.
Тэги: лекарственная терапия

Наш гость:

Доктор медицины, профессор неврологии и физиологии человека Университетской медицинской школы г. Турин (Италия).

Я 20 лет изучаю боль. И пришел к удивительному выводу: плацебо задействует те же механизмы, что и традиционные лекарства. Медицинский препарат – это молекула, которая вводится в организм и влияет на некоторые химические реакции. Появляются изменения в нейронах, и за ними следует снижение болевого синдрома.

Что происходит, когда врач дает пациенту лекарство-пустышку? Ожидания от приема препарата включают цепочку физиологических механизмов: активируется прилежащее ядро мозга, увеличивается выработка дофамина, а также производство опиоидных пептидов, обладающих обезболивающим действием.

Сама боль – это сенсорный и эмоциональный опыт, который существенно зависит от психологических особенностей личности. Поэтому при приеме плацебо совокупность психосоматических факторов ведет к тем же изменениям в нейронах, что и при приеме лекарства.

Недавнее исследование Оксфордского и Саутгемптонского университетов показало, что 97% британских врачей хотя бы раз давали пациентам плацебо. И этот факт можно легко объяснить. Общение со специалистом, процесс осмотра, характерная обстановка кабинета врача – все это формирует так называемый терапевтический ритуал. Плацебо объясняют также доверием к фигуре врача, «эффектом смысла» — бессознательным чувством значимости происходящего. Фраза «Сейчас я дам вам обезболивающее, и все пройдет» сама по себе действует как седативный препарат.

К сожалению, нормой считается положительный эффект плацебо лишь у 7-15% пациентов. По моим наблюдениям, особенно хорошо воспринимают плацебо тревожные люди, подверженные сильным эмоциональным скачкам или нуждающиеся в постоянном одобрении или мотивации. А еще - люди с синдромом раздраженного кишечника.

Интересно, что иногда возникает отрицательный плацебо-эффект - ноцебо: пациенты начинают испытывать побочные эффекты, которых ожидают от препарата. Тут механизм в подкорковых структурах мозга работает с точностью до наоборот: негативные ожидания усиливают активность холецистокинина и деактивируют дофамин. Это еще один пример того, как сложная психическая деятельность способна влиять на физиологию организма.

Однажды после моей лекции о плацебо ко мне обратились шаманы и маги с предложением использовать их травы и амулеты в качестве препаратов-пустышек. Фактически они предложили стать их рекламным агентом: ведь мне все равно, что использовать, – подслащенную воду или чудодейственный настой пихты. Понятное дело, я отказался.

Но по мнению многих врачей, оправдана любая процедура, способствующая позитивному ожиданию и укреплению веры в лечение. Ведь одна из главных действующих сил плацебо – снижение тревоги. Поэтому совет «Мыслите позитивно!» носит абсолютно медицинский характер: таким образом вы даете мозгу сигнал: «Эй, друг, будь на моей стороне!».

 

 

Опубликовано: 16 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Фабрицио Бенедетти: «Плацебо может обезболить не хуже лекарств»"

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