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Ева Мендес

Мужчины с нетерпением ждут возвращения сексуальной кубинки в кино. Но Ева Мендес пока наслаждается материнством. Первую дочь она родила в 40 лет, а вторую в 42 года и уже пришла в форму.
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.
Эксперты

Юлия Чехонина
к.м.н., диетолог клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», автор книг по здоровому питанию


Ева в цифрах:

Возраст 43 года (Родилась 5 марта 1974 года)

Рост: 168 см
Вес: 61 кг
 

Ее диета

Как и большинство кубинок, Ева склонна к полноте. «Для меня держать себя в форме – это вызов, испытание на прочность», - говорит она. Актриса признается, что не может жить без шоколада, и одного кусочка ей мало. Еще она любит хлеб, но только из муки грубого помола. Одно время Ева налегала на фастфуд, но вовремя отказалась от него, почувствовав неладное - плохое настроение, отеки и проблемы с желудком. Продукты она выбирает по цвету – все темное полезно, а белое – нет. Поэтому никаких макарон, риса и белого хлеба. Ева не ест мясо, предпочитая рыбу, яйца и салаты. Она не сидит на диетах, поскольку ее организм болезненно реагирует на любые ограничения.

Ее форма
Актриса много времени уделяет спорту – ежедневная зарядка по 30 минут и полноценные часовые кардио и силовые тренировки три раза в неделю. Вместо пробежек – долгие прогулки с детьми. Кроме того кинозвезда практикует трансцендентальную медитацию, своеобразную звукотерапию. Медитация помогает актрисе справляться с переживаниями и усталостью.
 

Ее красота

Каждый день она выпивает по 2–3 литра воды, что благотворно сказывается на коже, а губы не сохнут и не обветриваются. Макияж она удаляет простым кокосовым маслом, которое еще отлично увлажняет кожу. Румяна актриса наносит не только на щеки, но и на нос. С жирным блеском, по словам звезды, прекрасно справляется гамамелиса. А после мейкапа Ева идет в душ! Она уверяет, что горячий пар закрепляет макияж на лице.

 

Ее жизнь

Мендес родилась в Майами, в семье кубинских иммигрантов. Она ходила в начальную католическую школу и даже думала стать монахиней. Однако потом выбрала профессию дизайнера, но оставила учебу ради актерской карьеры. Ее заметили после фильма «Тренировочный день», где Ева предстала обнаженной. Далее она снималась в других картинах, а на одной из них встретила актера Райана Гослинга, который моложе ее на 7 лет. Пара вместе 6 лет и воспитывает двоих дочерей - 3-летнюю Эсмеральду и 1,5-годовалую Амаду.

Комментарий эксперта:

Эффективность системы питания Евы Мендес не столько в отказе от макарон, белого хлеба и риса, сколько от сдобной выпечки и фастфуда. При адекватной замене мяса на рыбу, яичный и молочный белки, можно оградить себя от риска набрать лишний вес. Кроме того, в жизни актрисы есть масса источников положительных эмоций - прогулки с детьми, ежедневная зарядка, силовые тренировки. Медитация помогает ей справляться не только с переживаниями и усталостью, это - прекрасная альтернатива «заеданию» стресса.

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.

Комментарии

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wewatade [10 часов назад]
lol
Saddsder [1 день назад]
как алкоголь в меру
b1atnoy [2 дня назад]
интересно, значит все таки полезен?

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