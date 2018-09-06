ЕСТЬ “СВОЙ” ВРАЧ? БУДЕТЕ ЖИТЬ ДОЛГО!

Люди, которые доверяют своему врачу и наблюдаются у него длительное время, живут дольше – данные интересного исследования

Крупное исследование, опубликованное в «Британском медицинском журнале», впервые проследило зависимость состояния здоровья людей от их приверженности одному или нескольким врачам. Учёные провели мета-анализ 22 исследований, проведенных в 18 странах, среди которых были и государства с качественной системой оказания медицинской помощи, и развивающиеся, с проблемным общественным здравоохранением.

Выяснилось, что более чем в 82% случаев продолжительность жизни пациентов, долгое время наблюдавшихся у одного врача, однозначно выше, чем у тех, кто предпочитал часто его менять. В роли спасительных «Айболитов» были: семейный врач, которого предоставляло государство, частнопрактикующий эскулап, с котором пациент заключал контракт, либо доктор - друг семьи. Чаще всего это были терапевты, но попадались и хирурги, и психиатры – это определялось основной проблемой со здоровьем, из-за которой пациент начинал поиски «своего» врача. У группы пациентов, которые предпочитали обслуживаться исключительно по полису медицинского страхования, по мере необходимости обращаясь в разные клиники , продолжительность жизни также оказалась меньше.

«Со временем между семейным врачом и пациентом складываются доверительные отношения, и он может, не стесняясь спросить у него то, о чём не стал бы спрашивать у доктора, которого видит в первый раз», - считает один из авторов исследования, Дени Перейра Грей из клиники Святого Леонарда.

С ним согласен и профессор Филипп Эванс из Медицинской школы университета Эксетера. «Сегодня медицинские новости сосредоточены на новинках высоких технологий, современном медицинском оборудовании, забывая о том, что хороший контакт между врачом и пациентом, внимательный анализ жалоб и сбор анамнеза, а также данные врачебного осмотра дают в диагностике не меньше, а нередко и больше. Поэтому люди, находящиеся под наблюдением хорошо знающего их организм врача, и живут дольше остальных», - говорит профессор.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

- Семейный врач или врач общей практики является основным звеном первичной медицинской помощи в Великобритании.

-Первый указ, регулирующий работу частнопрактикующих врачей в России, издал в 1721 году император Пётр Первый. В те времена врач назывался лекарем вольной практики.

-В СССР семейного врача во многом заменил участковый терапевт. И всё же, из-за высокой загруженности и массы бюрократической работы, контакт врача с пациентом был ослаблен. Зато удалось охватить медицинской помощью всё население страны.

Опубликовано: 7 октября 2018 г.