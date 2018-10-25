Есть ли жизнь на MARSе?

Трудно найти более терпеливый орган, чем печень. Но если она выходит из строя, спасти может только чудо. Например, аппарат «искусственная печень», получивший название MARS.

Главный фильтр организма

Известно более 10 различных функций печени, и каждая из них очень важная. Но среди них есть одна, без которой мы не сможем прожить и нескольких часов. Печень – первый и самый главный фильтр, через который проходят все вещества, попавшие в организм. Именно печень осуществляет детоксика­цию, то есть не пропуска­ет в кровоток то, что может представлять опасность. Иногда она спасает нас ценой собст­венного благополучия и на время оказывается в своего рода нокауте.

Тогда наш организм становится беззащитным перед токсинами.

Пережить острый период

Но сильное поражение того или иного органа благодаря развитию медицины чаще всего обратимо. Главное – полностью избавить его от привычной нагрузки, дать некоторое время на восстановление, своего рода краткосрочный отпуск. С помощью современных высокотехнологичных аппаратов это стало реальностью.

В кардиохирургии перенесшее инфаркт сердце страхуют специальные насосы – они перекачивают кровь, а сердце несколько дней сокращается вхолос­тую, отдыхая. При острой почечной недостаточнос­ти организм избавляют от накопившихся токсинов с помощью сеансов гемодиализа. Достаточно дать почкам 1–2 недели, и они смогут вернуться к привычной работе.

С печенью осуществить подобное долгое время не удавалось – слишком уж сложными и многогранными оказались её функции. Лишь около 20 лет назад был раз­работан первый в мире аппарат, способный «подстраховать» печень на время острой печёночной недостаточности, а активно применять его на практике стали лет 10–15 назад. Новинка получила название MARS.

Когда печени недостаточно

Причин острой печёночной недостаточности немало, но чаще всего это острое токсическое поражение в результате отравления (пищевыми продуктами, денатуратами, грибами) или развития острого гепатита (инфекционного, алкогольного, лекарственного или аутоиммунного). Токсины, попадающие в организм, больше не обезвреживаются. Это касается и лекарств, которые при отсутствии переработки в печени начинают действовать непредсказуемо. Кроме того, фрагменты разрушающихся печёночных клеток сами становятся токсинами – они накапливаются в крови, затрудняют работу почек и еще больше ухудшают ситуацию.

О жизни на МАРСе

Технология близка к классическому гемодиализу. Однако, чтобы заместить функцию печени, разработчикам пришлось значимо усовершенствовать метод. Например, если при гемодиализе используются два контура – кровяной и диализный, то в аппарате «искусст­венная печень» добавлен третий – альбуминовый. Именно за счёт него, а также применения донорского альбумина, проводится очистка крови от токсинов, накапливающихся в крови при острой печёночной недостаточности. Они связываются с молекулами альбумина, которые и оседают на MARS-фильтре.

Решены не все проблемы

Несмотря на успешные разработки по временной замене печени, аппарат MARS способен взять на себя лишь одну, пусть и главную её функцию – детоксикацию. Но не менее важной является синтетическая функция печени, ведь именно в ней выра­батывается множеcтво необходимых нашему организму веществ: от жёлчных кислот и холестерина до витаминов, гормонов и факторов свёртывания крови. MARS дает печени несколько дней на отдых и спасает организм от губительного действия токсинов. Без всего остального организм несколько дней может продержаться. Ну и затем вся надежда на восстановившуюся за время «больничного» собственную печень.

Где же ты, МАРС?

Сегодня прибор MARS установлен во многих крупных клиниках нашей страны. Чаще всего его устанавливают в реанимационных залах или отделениях детоксикации. Лечение на аппарате недешевое (один сеанс обходится примерно в 250 тысяч рублей), но для граждан России проводится бесплатно. В ряде случаев аппарат можно использовать не только при развитии острой печёночной недостаточности, но и при декомпенсации хронической, когда пациент ожидает или уже готовится к трансплантации печени.

ПРИЧИНЫ ОСТРОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ➳ Фульминантное (быстрое) течение вирусного гепатита (главным образом А и B, реже – С, Е у беременных). ➳ Острое поражение другими вирусами (цито­мегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирусы простого герпеса и т.д.). ➳ Отравление алкоголем и его суррогатами. ➳ Отравление токсичными веществами. ➳ Острое лекарственное поражение. ➳ Механическое препятствие оттоку жёлчи (камень, опухоль). ➳ Тромбозы печёночной и портальной вен. ➳ Аутоиммунная реакция с поражением печени (острый аутоиммунный гепатит). ➳ Тепловой удар. ➳ Сепсис (заражение крови). ➳ Системные заболевания (болезнь Рейне, болезнь Вильсона-Коновалова). ➳ В 20% случаев причина остаётся неизвестной.