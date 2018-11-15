Наш гость: Чан Хон Мен, шеф-повар заведений Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle, единственный в мире повар уличной еды, имеющий звезду Мишлен.

Моя история не из простых, но я благодарен судьбе, что все сложилось именно так. В конце 80-х моя семья приехала в Сингапур из Малайзии на заработки. Концы с концами сводились трудно, нужно было срочно получать профессию. Так в 18 лет я стал учеником гонконгского повара. И 8 лет делал все, что он говорит – покупал чеснок, нарезал овощи, мыл тарелки, кастрюли и убирал на кухне.

В 2009 году я решил открыть свою лавку. Никаких амбиций в бизнесе у меня не было, просто из-за криза было сложно найти работу, и надо было что-то придумать. Так появился моя палатка стрит-фуда.

Обычно я встаю около 6 утра, закупаю свежих куриц, а в 9:30 открываю лавку. К выбору птицы отношусь очень трепетно. Тушки лучше всего выбирать среднего размера с кожицей молочного оттенка. Окорочка не должны быть слишком большими, а крылья – очень острыми. Главный секрет – это соус. Я беру сладкий и соленый соевый соус в равных пропорциях и добавляю смесь китайских трав. Опускаю своих куриц в подогреваемый чан с получившейся смесью на несколько часов. А когда разрубаю готовую птицу на кусочки, поливаю своим фирменным топпингом. Я оттачивал этот рецепт почти 15 лет, и главное, что делает мою курицу такой вкусной – букет специй. Их можно купить на любом рынке мира, но как и сколько их нужно – моя персональная тайна.

«Если хочешь, чтобы люди хорошо к тебе относились, угости их обедом», - всегда говорил мне наставник. Я уверен, что если вы не знаете, чему учиться, поступайте на кулинарные курсы. Меняются времена, президенты и нравы, но физиологическая потребность получать горячую еду будет у человека всегда. Пусть у вас будет три фирменных рецепта – супа, мяса с гарниром и десерта. Тогда вы не пропадете никогда.

Моя любимая еда – та, что я готовлю. Курицу с рисом можно подавать хоть каждый день, и людям она не надоест. Поэтому многие ждут по 40 минут в очереди, чтобы утолить голод именно этим блюдом. Сам я очень люблю поесть - это большая радость в жизни. Когда день не складывается, всегда держу мысль в голове, что скоро можно будет перекусить, и настроение улучшится. Я никогда не пропускаю обед. Уверен, что правильно приготовленный кусочек мяса или рыбы с отваренной крупой не только продлевает жизнь, но и делает ее веселей.

Если вы все еще в поисках смысла жизни, то он в труде. Я всегда трудился по 17 часов в день и почитал это за счастье. Когда вы насыщенно работаете, трудно думать о проблемах – вы сконцентрированы на том, чем заняты руки. А потом вдруг получаете неожиданный эффект – вы становитесь мастером и получаете уважение. Эта огромная удача в жизни.

«Самое большое, чего ты можешь достичь, - это попасть в гид Мишлена», - говорил мне мой учитель. Я запомнил фразу, но понимал, что это возможно только для больших ресторанов. И когда один из представителей Мишлена, наскоро у меня пообедав, пригласил не церемонию вручения звезды, я подумал, что это шутка и не поехал. Через неделю ко мне приехали сразу три представителя Мишлен и показали сертификат. Я сказал: «Но как уличная еда может получить такое отличие?». Они нахмурились и ответили: « Мы оцениваем вкус, а не место».

Теперь у меня 16 ресторанов по всему миру. Часто спрашивают, изменил ли меня успех? Конечно. Теперь я могу встать на час позднее и проводить больше времени с семьей. В моем графике много путешествий. Теперь в день я готовлю на 30 птиц больше - не 200, а 230. Но цену менять не буду: есть слишком много людей, которые покупают мою курицу с рисом только

Опубликовано: 15 ноября 2018 г.