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Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Если женщина не скрывает свой возраст, значит, она нагло довольна собой

Героиня: Елена Пятибрат акушер-гинеколог, нутрициолог-косметолог.


На YouTube, Елены Пятибрат много секретов для тех, кто хочет сохранить красоту и молодость, когда в паспорте - 60+.
Опубликовано: 18 сентября 2018 г.

Быть или не быть

Я часто слышу: «Вы так прекрасно выглядите, вам повезло с генами!» К сожалению, как раз наоборот. С детства у меня проблемы с иммунитетом. Я перенесла две клинические смерти. И тогда твердо решила не умирать. Борьба за жизнь стала для меня нормой: если я занимаюсь собой, то живу, если нет - умираю.

Я похожа на лягушку, которая вынуждена взбивать лапками молоко, у меня нет времени на отчаяние, скорее, я отчаянный оптимист. Каждый день работаю над собой – правильно питаюсь, ухаживаю за кожей и делаю простые упражнения, которые называю «рутиной». Все это может делать любая женщина в любом возрасте. Главный секрет в регулярности.  

Мое любимое выражение: «Если женщина не скрывает свой возраст, значит, она нагло довольна собой». Это означает, что женщина не соглашается с паспортным возрастом, с морщинами и брылями на лице, со складками на талии и спине. Это означает, что в 60 лет - она не старуха, а энергичная и уверенная в себе дама. Я убеждена: и в 60 лет женщина способна цвести.

Быть здоровым – значит, быть красивым

Меня всегда притягивала Япония. Один из моих далеких предков был японцем, а трое моих мужей занимались восточными единоборствами. Однажды я полетела в Японию сама и познакомилась с разными методами ухода за собой и поддержания здоровья. Всё, что в видеороликах я советую женщинам, я испытала на себе. Поскольку я врач по образованию, то понимаю внутренние процессы.

Например, мало кто догадывается, что из-за перекоса тазовой и грудной областей  позвоночника у женщин стареет лицо: обвисают щеки, растет второй подбородок или «индюшиная» шея. Этому есть объяснение.

Центр тяжести у человека находится на уровне второго крестцового позвонка. Если таз перекошен, тело пытается удержать вертикальное положение: одни мышцы расслабляются, другие перенапрягаются. Всю эту конструкцию венчает голова - она выдвигается вперед и наклоняется в бок, неизбежно «съезжает» лицо. Чтобы «поправить» лицо, надо убирать сутулость, снимать мышечные зажимы, ставить на место «вбитую» в плечи шею. Так мы получаем качественное кровоснабжение, все мышцы и фасции гармонизируются. Происходит естественное омоложение. То, как выглядят мое лицо и тело – эффект моих ежедневных «рутин». Достижения косметологии мне недоступны из-за проблем с иммунитетом.

Всё очень просто

Если не хотите, чтобы с годами нос повис или расплылся по всему лицу, делайте простой лифтинг. На носу есть зона, про которую забывают даже профессиональные косметологи - так называемая колумелла, перегородка между ноздрями. Массируйте ее, прорабатывайте, когда умываетесь, наносите крем. Вверх – и легко вниз. Обязательно массируйте ноздри и зону около них: если это делать, носик будет тонким, а носогубная складка незаметной. Даже если она у вас уже появилась, то станет меньше.

Для тела я делаю самомассаж самыми обычными щетками без крема. На весь массаж уходит 4 минуты, но результат того стоит.

До менопаузы у меня всегда был впалый живот, а потом он начал расти. Это признак инсулинрезистентности, по сути, преддиабета. Считается, что живот у женщин моего возраста - это нормально. Я с этим не согласна. Это проблема неправильного питания, которая решается при помощи простого правила: отсутствие сладкого натощак. Я внимательно изучаю этикетки в магазинах: если есть сахар в составе, то кладу продукт обратно на полку.

На завтрак ем белок, овощи и бобовые. На обед, ужин - овощи, мясо или рыбу. Моя еда очень простая, мне нравится вкус здоровых продуктов. Алкоголь не пью, а вот кофе люблю.

Я стараюсь тратить на готовку минимум времени, намного больше я люблю гулять. А еще я очень люблю жить. И я свято верю, что человек запрограммирован минимум на 125 лет. И всем женщинам, которым не нравится их отражение в зеркале, я хочу сказать: занимайтесь собой. Регулярно, по чуть-чуть, без надрывов и физкультурных подвигов вы сможете вдохнуть жизнь в свое тело, стать гибкой и стройной, стать красивой.

 Борьба за жизнь стала для меня нормой: если я занимаюсь собой, то живу, если нет - умираю.

 

Опубликовано: 18 сентября 2018 г.

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