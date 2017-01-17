Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Профилактика гриппа

Специалисты зафиксировали в Подмосковье за прошлую неделю более 50 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 8,1%, сообщает Роспотребнадзор. Еще в трех регионах Северо-Запада России введен карантин по гриппу и ОРВИ.Что это за болезнь и как от неё защититься?
Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 17 января 2017 г.
Тэги: грипп и простуда

 

Эксперт:  заведующая 1-ым терапевтическим отделением,

врач-терапевт высшей квалификационной категории МУ «Поликлиника ФНПР» Светлана Калинова.

 

Конец зимы и начало весны – традиционное время для распространения такого сложного вирусного заболевания, как грипп.  Что это за болезнь и как от неё защититься?

Грипп (от фр. grippe) — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. По оценкам ВОЗ от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать миллиона (по материалам Википедии).

«Разновидностей гриппа много, - говорит Светлана Калинова. Вирус - не белковая структура, а ДНК, либо РНК, содержащая субстанция и это обеспечивает высокую антигенную изменчивость (мутацию) вируса, поэтому подобрать на 100% эффективную вакцину или лекарственный препарат непросто. Я советую заранее начинать профилактику гриппа, тем самым риск инфицирования значительно уменьшится».

Профилактика гриппа

Современная практика защиты населения от гриппа включает 2 основных подхода - специфическую профилактику (использование вакцин) и неспецифическую (повышение резистентности организма используя механизмы врожденного иммунитета).

1. Вакцинация.

«Это эффективная профилактика гриппа, т.к. она уменьшает количество заболевших в общей массе, а также позволяет сделать течение заболевания более «мягким», с менее выраженной интоксикацией и с меньшим количеством осложнений, - поясняет Светлана Евгеньевна. - Поэтому по статистике вакцинация дает хороший результат (высокую эффективность вакцинация приобретает при условии вакцинации не менее 50-60% населения). Стоит отметить, что если вы вакцинировались - это не означает, что вы 100% не заболеете. Поствакцинальный иммунитет не является пожизненным и не может обеспечить достаточно длительную защиту от гриппа. Многое зависит от состояния иммунной системы человека, а также от периода вакцинации. К примеру, если вы провели вакцинацию сегодня и сегодня же у вас был контакт с больным – шанс заразиться высок, ведь иммунитет при вакцинации формируется не сразу, ему нужно время».

Благоприятный период для вакцинации – сентябрь, январь.

2. Избегать мест с большим количеством людей.

«Если же этого не избежать, то рекомендую носить одноразовую маску, меняя ее на новую каждые 2-3 часа, - говорит врач Светлана Калинова. Отмечу, что грипп - это острое высококонтагиозное заболевание, и первые его симптомы могут появиться уже через несколько часов после контакта с больным».

3. Ежедневное промывание носоглотки.


Размножение вируса гриппа происходит на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому ежедневное промывание носоглотки солевым раствором способствует уменьшению распространения инфекции.

4. Прием противовирусных и общеукрепляющих средств.


К ним относятся препараты, влияющие на иммунную систему и повышающие неспецифическую резистентность организма, обладающие широким спектром действия на многочисленные возбудители ОРВИ. В качестве профилактических противовирусных средств можно использовать препараты - арбидол, ингаверин, тамифлю.

 

Симптомы гриппа:


1. Высокая температура тела, выраженная интоксикация.
«Для гриппа характерная температура: 39С и выше», - говорит Светлана Евгеньевна.
2. Отсутствие температуры (гипотермическая реакция).
«Температура больного 35С – 36С. Это редкие случаи, но, тем не менее, имеют место быть», - поясняет терапевт.
3. Светобоязнь.
Больного гриппом раздражает яркий свет, могут беспокоить боли в глазных яблоках, слезоточивость.
4. Головная боль и боли в мышцах и суставах (чаще всего поясничная область, конечности).
5. Заложенность носа, боли в горле – катаральные явления.
В основном эти симптомы появляются тогда, когда температура у больного снижается, но могут проявиться и сразу.

Читайте также

Паек для телохранителя

Простуда: мифы и предрассудки

ОРВИ может сказаться на сердце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Доврачебная медицинская помощь при гриппе:

 

 

 

- Обильное теплое питье.

 

 

 

- Частое промывание носоглотки.

 

 

 

- Прием препаратов, содержащих парацетамол при высокой температуре тела (если нет противопоказаний для этой группы лекарств).

 

 

 

- Желательно изолировать больного в отдельную комнату, чтобы не заразить окружающих.

 

 

 

- Обратиться к врачу.

 

 

 

Важно то, что грипп опасен осложнениями, которые порой бывают очень серьезными. Поэтому врачи рекомендуют относиться к профилактике гриппа ответственно, дабы не развить в последствие из-за вируса серьезные заболевания, такие как:

 

 

 

1. Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, в том числе пневмонии.
2. Инфекции нервной системы.
3. Инфекции мочевыводящих путей.
4. Поражение сердечной мышцы на фоне интоксикации.

 

 

 

«Это миокардит - воспаление сердечной мышцы (миокарда), - поясняет Светлана Калинова. Обычно проявляется не в острый период болезни гриппом, а развивается в дальнейшем и становится тяжелым заболеванием. К сожалению, известные случаи, когда пациентам была необходима трансплантация сердца - вследствие развития кардиомиопатии после перенесенной вирусной инфекции».

 

 

 

В период эпидемии гриппа врачи советуют отказаться от диет и соблюдать полноценное питание, а также соблюдать режим труда и отдыха – то есть чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения на работе и дома, делать ежедневную влажную уборку.

 

 

 

Как защитить себя от осложнений после гриппа, читайте тут.

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Александра Руденко
Опубликовано: 17 января 2017 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Изучение иностранных языков: никогда не поздно! «Вы считаете, что учить иностранные языки надо было в школе, а в ваши 30, 40 или 50 лет это уже безнадежно? Хорошая новость: данные научных исследований опровергают этот миф.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Светлана Талашова,
Гомеопат
Вопрос: добрый день,очень доверяю вашему сайту поэтому хотела бы получить экспертное...
Здравствуйте! Все гомеопатические препараты, относящиеся к дренажным средствам, имеют желчегонный...
Задать вопрос
Пинхасов Артур Петрович,
Врач-стоматолог
Вопрос: что делать в такой ситуации ,врач говорит что нужно исправлять прикус,а если не...
Думаю ваш доктор прав в данном случае. Очень часто неправильный прикус приводит к оголению шеек...
Задать вопрос

Последние комментарии

darsonval-info [1 день назад]
беременность лучшее решение)
Registration [1 день назад]
Меня тошнит второй день;((У меня была язва 12-перстной кишки но очень давно и я вылечила.В...
ПашаП [4 дня назад]
Все в основном про йогу пишут. А есть еще цигун - на мой взгляд, источник силы. Ходил к врачу...

Статьи на тему

6 согревающих напитков

5 мифов об ОРВИ

Доктор Комаровский: Дети болеют ОРЗ чаще взрослых – это норма, это закон жизни

Народные средства от простуды: как это работает?

Больное горло: греть или охлаждать?

Еще в рубрике

Диагноз «кишечный дисбактериоз»: правда или миф?

Мне поставили диагноз «кишечный дисбактериоз»...

Бессимптомный инсульт

Сделала МРТ головного мозга, и доктора сказали, что...

Вопрос-ответ: уровень холестерина

У меня повышен холестерин, но за счёт «хорошей» его...

Вылечить простуду перцем

Правда ли, что простуду можно вылечить, если, когда...

Зрение: 10 удивительных фактов о зрении

Хотите чуда прямо сейчас? Закройте на минуту глаза...

БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Планируете взять уроки гитары или отдать ребенка в...

Офисный конъюктивит

Как работать, когда в глазах пелена, резь и слезы...

Метеозависимость и магнитные бури: что делать, чтобы легче переносить?

Вы заранее чувствуете похолодание, приближение...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 