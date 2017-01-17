Специалисты зафиксировали в Подмосковье за прошлую неделю более 50 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает эпидемиологический порог на 8,1%, сообщает Роспотребнадзор. Еще в трех регионах Северо-Запада России введен карантин по гриппу и ОРВИ.Что это за болезнь и как от неё защититься?

Эксперт: заведующая 1-ым терапевтическим отделением,

врач-терапевт высшей квалификационной категории МУ «Поликлиника ФНПР» Светлана Калинова.

Конец зимы и начало весны – традиционное время для распространения такого сложного вирусного заболевания, как грипп. Что это за болезнь и как от неё защититься?

Грипп (от фр. grippe) — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. По оценкам ВОЗ от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать миллиона (по материалам Википедии).

«Разновидностей гриппа много, - говорит Светлана Калинова. Вирус - не белковая структура, а ДНК, либо РНК, содержащая субстанция и это обеспечивает высокую антигенную изменчивость (мутацию) вируса, поэтому подобрать на 100% эффективную вакцину или лекарственный препарат непросто. Я советую заранее начинать профилактику гриппа, тем самым риск инфицирования значительно уменьшится».

Профилактика гриппа

Современная практика защиты населения от гриппа включает 2 основных подхода - специфическую профилактику (использование вакцин) и неспецифическую (повышение резистентности организма используя механизмы врожденного иммунитета).

1. Вакцинация.

«Это эффективная профилактика гриппа, т.к. она уменьшает количество заболевших в общей массе, а также позволяет сделать течение заболевания более «мягким», с менее выраженной интоксикацией и с меньшим количеством осложнений, - поясняет Светлана Евгеньевна. - Поэтому по статистике вакцинация дает хороший результат (высокую эффективность вакцинация приобретает при условии вакцинации не менее 50-60% населения). Стоит отметить, что если вы вакцинировались - это не означает, что вы 100% не заболеете. Поствакцинальный иммунитет не является пожизненным и не может обеспечить достаточно длительную защиту от гриппа. Многое зависит от состояния иммунной системы человека, а также от периода вакцинации. К примеру, если вы провели вакцинацию сегодня и сегодня же у вас был контакт с больным – шанс заразиться высок, ведь иммунитет при вакцинации формируется не сразу, ему нужно время».

Благоприятный период для вакцинации – сентябрь, январь.

2. Избегать мест с большим количеством людей.

«Если же этого не избежать, то рекомендую носить одноразовую маску, меняя ее на новую каждые 2-3 часа, - говорит врач Светлана Калинова. Отмечу, что грипп - это острое высококонтагиозное заболевание, и первые его симптомы могут появиться уже через несколько часов после контакта с больным».

3. Ежедневное промывание носоглотки.



Размножение вируса гриппа происходит на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому ежедневное промывание носоглотки солевым раствором способствует уменьшению распространения инфекции.

4. Прием противовирусных и общеукрепляющих средств.



К ним относятся препараты, влияющие на иммунную систему и повышающие неспецифическую резистентность организма, обладающие широким спектром действия на многочисленные возбудители ОРВИ. В качестве профилактических противовирусных средств можно использовать препараты - арбидол, ингаверин, тамифлю.

Симптомы гриппа:



1. Высокая температура тела, выраженная интоксикация.

«Для гриппа характерная температура: 39С и выше», - говорит Светлана Евгеньевна.

2. Отсутствие температуры (гипотермическая реакция).

«Температура больного 35С – 36С. Это редкие случаи, но, тем не менее, имеют место быть», - поясняет терапевт.

3. Светобоязнь.

Больного гриппом раздражает яркий свет, могут беспокоить боли в глазных яблоках, слезоточивость.

4. Головная боль и боли в мышцах и суставах (чаще всего поясничная область, конечности).

5. Заложенность носа, боли в горле – катаральные явления.

В основном эти симптомы появляются тогда, когда температура у больного снижается, но могут проявиться и сразу.





Доврачебная медицинская помощь при гриппе:

- Обильное теплое питье.

- Частое промывание носоглотки.

- Прием препаратов, содержащих парацетамол при высокой температуре тела (если нет противопоказаний для этой группы лекарств).

- Желательно изолировать больного в отдельную комнату, чтобы не заразить окружающих.

- Обратиться к врачу.

Важно то, что грипп опасен осложнениями, которые порой бывают очень серьезными. Поэтому врачи рекомендуют относиться к профилактике гриппа ответственно, дабы не развить в последствие из-за вируса серьезные заболевания, такие как:

1. Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, в том числе пневмонии.

2. Инфекции нервной системы.

3. Инфекции мочевыводящих путей.

4. Поражение сердечной мышцы на фоне интоксикации.

«Это миокардит - воспаление сердечной мышцы (миокарда), - поясняет Светлана Калинова. Обычно проявляется не в острый период болезни гриппом, а развивается в дальнейшем и становится тяжелым заболеванием. К сожалению, известные случаи, когда пациентам была необходима трансплантация сердца - вследствие развития кардиомиопатии после перенесенной вирусной инфекции».

В период эпидемии гриппа врачи советуют отказаться от диет и соблюдать полноценное питание, а также соблюдать режим труда и отдыха – то есть чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения на работе и дома, делать ежедневную влажную уборку.

Как защитить себя от осложнений после гриппа, читайте тут.