Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Инновации

Еще раз о пользе алкоголя

Алкоголь по-прежнему – на пике споров. Противники утверждают, что он вреден, защитники приводят данные исследований о пользе для сердца.
Опубликовано: 13 сентября 2018 г.

ЗА

Средняя продолжительность жизни в европейских странах с высоким употреблением алкоголя – одна из самых высоких в мире. В Испании – 82,27 года, Франции – 81,84 года, Германии – 80,57 лет, Чехии – 78 лет. В то же время среднее употребление алкоголя на душу населения в этих странах близко к  российскому – если у нас это 15 литров в год, то в той же Чехии – 13 литров, во Франции – 12,2, в Германии - почти 12, в Испании – 11,2. При этом страны с потреблением более 11 литров на душу населения, согласно критериям ВОЗ, относятся к «пьющим».

Ученые доказали, что даже достаточно немалые дозы алкоголя могут быть безвредными. Так, максимально безопасная доза согласно критериям ВОЗ, составляет не более 21 дринка алкоголя в неделю для мужчин (не боле 3 дринков в день), и 14 дринков в неделю для женщин (или не боле 2 дринков в день). Бутылка водки содержит 16 дринков алкоголя, а максимально разрешённые мужчинам 3-4 дринка в день это 2 больших бокала достаточно крепкого 5 градусного пива (каждый день!), 400 мл вина или 140-180 мл водки или коньяка. А в год безопасными признали 10 литров чистого спирта.

Данные многочисленных исследований последних лет убедительно доказывают – люди, потребляющие умеренное количество алкоголя, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем те, кто не пьёт вообще. В частности, риск умереть от инфаркта у них почти на 40% ниже.

Такая же разница в смертности между умеренно пьющими и пьющими много или злоупотребляющими алкоголем. Речь идёт о так называемой J-кривой, когда с появлением алкоголя в жизни человека риск сердечно-сосудистых заболеваний резко падает, а затем, по мере повышения дозы, плавно возрастает.

Почему же алкоголь снижает заболеваемость атеросклерозом и риск смерти от инфаркта? Одна из вероятных причин – уменьшение синтеза фибриногена, являющегося одним из основных участников процесса тромбообразования.

Так, ежедневный приём небольших доз алкоголя более 4 недель помогает снизит содержание этого вещества, на 0,2 г/л. У людей, часто пьющих красное вино, уровень понижается ещё больше. При этом высокий уровень фибриногена является независимым фактором риска инфаркта – повышение его уровня на 1 г/л увеличивает вероятность инфаркта в 2,5 раза.

Отмечено положительное действие алкоголя и на другие этапы формирования тромба – снижение агрегации тромбоцитов, уменьшение вязкости крови. Исследование ученых показало, что этими положительными качествами спиртное обязано комбинации этилового спирта и особой смеси флавоноидных (ресвератрол) и нефлавоноидных полифенолов, которые входят в состав танинов красного вина и действуют как антиоксиданты. Особенно сильно внимание исследователей привлекло высокое содержание вещества flavan-3-ols (полимеризованного процианида, являющегося конденсированным дубильным веществом). Это соединение относится к группе флавоноидов и составляет до 50% от общего содержания флавоноидов в красных винах. Особенно высоким содержание flavan-3-ols оказалось в винах, произведённых на юго-западе Франции и итальянской Сардинии, где его было в 2-4 раза больше, чем в красных сухих винах из других регионов.

ПРОТИВ

Наша страна занимает 4-е место в мире по употреблению алкоголя, и 116-е по средней продолжительности жизни.  При этом отрыв от основных европейских стран, на уровень которых мы стремимся равняться, составляет не меньше 3 литров в год. 3 литра спирта – это немало. При этом средняя продолжительность жизни у нас почтит на 10 лет меньше среднеевропейской и составляет 70,1 года, а смертность, связанная с алкоголем – в 5(!) раз выше! Поэтому, прежде чем проводить популяризацию алкогольных напитков, сначала необходимо снизить уровень ежегодного потребления и поднять лет на 10 продолжительность жизни, уверены многие.

В исследованиях речь идёт о умеренном ежедневном потреблении алкоголя, характерном для европейцев. Один-два бокала вина за обедом в южных странах или большой бокал светлого пива в центральной Европе – и на этом всё. Данные исследований показывают, что дня нас генетически более характерен северный тип употребления алкоголя – мы много пьём по выходным, то есть за один-два дня выпиваем и даже превышаем недельную дозу. Увы, но в этом случае защитное действие алкоголя не работает – при употреблении алкоголя «по графику выходного дня», до состояния опьянения, риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает.

Важно помнить, что ученые ведут свои расчёты на основе опыта развитых европейских и североамериканских стран, где качество алкоголя всегда на высоте, а понятие «контрафактный алкоголь» отсутствует в принципе. В нашей стране по различным данным доля контрафактного алкоголя на рынке составляет от 15 до 20%. Мало того, проверки показывают, что качество даже лицензионного продукта не всегда соответствует утверждённым нормам. Поэтому токсическое влияние алкоголя на организм в нашей стране может быть более высоким. К тому же, в исследованиях доказано положительное влияние алкоголя на сердце и сосуды, а другие органы остаются за рамками. И зря, ведь в той же любящей вино Франции проблема алкогольной болезни печени и алкогольного цирроза в своё время потребовала вмешательства государства.

В России по данным Росстата на 2013 год 54,5% всего потребляемого алкоголя составляют крепкие напитки. Но исследователи сходятся во мнении, что положительным действием на сердечно-сосудистую систему обладает не любой алкоголь, а лишь красное сухое вино. При этом вино в нашей стране составляет лишь 13,2% алкогольного рынка, причём большую часть традиционно составляют не такие полезные сладкие и десертные вина.

Во Франции ситуация противоположная – крепкие напитки удерживают не более 20% рынка, вино - 62%. Мало того, доказано, что антиоксидантные свойства вина значительно ухудшаются при транспортировке, нарушении температурного и светового режима, излишнем применении консерванта оксида серы – к сожалению мы, находясь в удалении от винных производств (даже российских) и сталкиваемся со всеми этими факторами сразу.

ВЫВОД ЗДОРОВЬЯ

Пить качественный алкоголь — это неплохо. Особенно, если делать это правильно. Нам этому предстоит учиться. Есть отличный пример– с начала 80-х другие северные страны (Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия) с помощью государственной политики и поддержки граждан смогли свернуть с пути северного употребления алкоголя («северного пьянства»). Потребление крепких напитков резко снизилось, легких возросло. Вслед за этим взлетела продолжительность жизни и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Значит, шанс есть и у нас. Если выбираете напиток– возьмите сухое красное вино. Помня, что у северных народов есть определённый дефицит алкогольного фермента - алкогольдегидрогеназы,  бутылка на двоих - выходная или праздничная доза, а ежедневный ужин можно поддержать одним бокалом.

Опубликовано: 13 сентября 2018 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Покажи язык! «Сэкономить время и вовремя записаться к нужному врачу поможет... регулярный осмотр собственного языка. О каких заболеваниях может рассказать налет на языке? »
Другой факт Читать статью
 

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте, мое имя Яна. Мне 23 года. Интересует следующее: возможно ли зачатие при...
уважаемая яна!  еобходимо двигаться несколько по другой схеме   обследование...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают...
>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне делать? У меня очень сильно выпадают волосы.. А...
Задать вопрос

Последние комментарии

Darik [2 часа назад]
Мне тоже кто-то как-то советовал ожог сметаной мазать, но так делать нельзя, так можно и инфекцию...
Darik [8 дней назад]
Все таки к таким серьезным вмешательствам отношусь с опаской. Думаю можно прибегнуть к таким...
Тая [10 дней назад]
Отказываться полностью от таблеток не нужно. Есть моменты когда без таблеток головная боль не...

Еще в рубрике

Серотонин повышает скорость обучения

ЧЕМ ОПАСЕН ПРЕРВАННЫЙ ЧИХ

Иногда на важной встрече как назло, хочется чихнуть...

Операция, которая меняет характер

Запрещённая в большинстве стран «психиатрическая»...

Холестерин провоцирует инфекции?
Электродопинг для мозга

Мозг любого человека может заработать продуктивнее с...

Почему одних укачивает в транспорте, а других нет

Укачать может во время езды в автомобиле, в течение...

ОТКРЫТ НОВЫЙ ВИД СЕКСУАЛЬНОСТИ!

Каждый десятый по своей сексуальной ориентации...

Мы ищем молекулы, которые убивают только один патоген и не затрагивают другие бактерии

Эксперты ВОЗ бьют тревогу: бактерии вырабатывают все...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 