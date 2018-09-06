Еще раз о пользе алкоголя

Алкоголь по-прежнему – на пике споров. Противники утверждают, что он вреден, защитники приводят данные исследований о пользе для сердца.

ЗА

Средняя продолжительность жизни в европейских странах с высоким употреблением алкоголя – одна из самых высоких в мире. В Испании – 82,27 года, Франции – 81,84 года, Германии – 80,57 лет, Чехии – 78 лет. В то же время среднее употребление алкоголя на душу населения в этих странах близко к российскому – если у нас это 15 литров в год, то в той же Чехии – 13 литров, во Франции – 12,2, в Германии - почти 12, в Испании – 11,2. При этом страны с потреблением более 11 литров на душу населения, согласно критериям ВОЗ, относятся к «пьющим».

Ученые доказали, что даже достаточно немалые дозы алкоголя могут быть безвредными. Так, максимально безопасная доза согласно критериям ВОЗ, составляет не более 21 дринка алкоголя в неделю для мужчин (не боле 3 дринков в день), и 14 дринков в неделю для женщин (или не боле 2 дринков в день). Бутылка водки содержит 16 дринков алкоголя, а максимально разрешённые мужчинам 3-4 дринка в день это 2 больших бокала достаточно крепкого 5 градусного пива (каждый день!), 400 мл вина или 140-180 мл водки или коньяка. А в год безопасными признали 10 литров чистого спирта.

Данные многочисленных исследований последних лет убедительно доказывают – люди, потребляющие умеренное количество алкоголя, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем те, кто не пьёт вообще. В частности, риск умереть от инфаркта у них почти на 40% ниже.

Такая же разница в смертности между умеренно пьющими и пьющими много или злоупотребляющими алкоголем. Речь идёт о так называемой J-кривой, когда с появлением алкоголя в жизни человека риск сердечно-сосудистых заболеваний резко падает, а затем, по мере повышения дозы, плавно возрастает.

Почему же алкоголь снижает заболеваемость атеросклерозом и риск смерти от инфаркта? Одна из вероятных причин – уменьшение синтеза фибриногена, являющегося одним из основных участников процесса тромбообразования.

Так, ежедневный приём небольших доз алкоголя более 4 недель помогает снизит содержание этого вещества, на 0,2 г/л. У людей, часто пьющих красное вино, уровень понижается ещё больше. При этом высокий уровень фибриногена является независимым фактором риска инфаркта – повышение его уровня на 1 г/л увеличивает вероятность инфаркта в 2,5 раза.

Отмечено положительное действие алкоголя и на другие этапы формирования тромба – снижение агрегации тромбоцитов, уменьшение вязкости крови. Исследование ученых показало, что этими положительными качествами спиртное обязано комбинации этилового спирта и особой смеси флавоноидных (ресвератрол) и нефлавоноидных полифенолов, которые входят в состав танинов красного вина и действуют как антиоксиданты. Особенно сильно внимание исследователей привлекло высокое содержание вещества flavan-3-ols (полимеризованного процианида, являющегося конденсированным дубильным веществом). Это соединение относится к группе флавоноидов и составляет до 50% от общего содержания флавоноидов в красных винах. Особенно высоким содержание flavan-3-ols оказалось в винах, произведённых на юго-западе Франции и итальянской Сардинии, где его было в 2-4 раза больше, чем в красных сухих винах из других регионов.

ПРОТИВ

Наша страна занимает 4-е место в мире по употреблению алкоголя, и 116-е по средней продолжительности жизни. При этом отрыв от основных европейских стран, на уровень которых мы стремимся равняться, составляет не меньше 3 литров в год. 3 литра спирта – это немало. При этом средняя продолжительность жизни у нас почтит на 10 лет меньше среднеевропейской и составляет 70,1 года, а смертность, связанная с алкоголем – в 5(!) раз выше! Поэтому, прежде чем проводить популяризацию алкогольных напитков, сначала необходимо снизить уровень ежегодного потребления и поднять лет на 10 продолжительность жизни, уверены многие.

В исследованиях речь идёт о умеренном ежедневном потреблении алкоголя, характерном для европейцев. Один-два бокала вина за обедом в южных странах или большой бокал светлого пива в центральной Европе – и на этом всё. Данные исследований показывают, что дня нас генетически более характерен северный тип употребления алкоголя – мы много пьём по выходным, то есть за один-два дня выпиваем и даже превышаем недельную дозу. Увы, но в этом случае защитное действие алкоголя не работает – при употреблении алкоголя «по графику выходного дня», до состояния опьянения, риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает.

Важно помнить, что ученые ведут свои расчёты на основе опыта развитых европейских и североамериканских стран, где качество алкоголя всегда на высоте, а понятие «контрафактный алкоголь» отсутствует в принципе. В нашей стране по различным данным доля контрафактного алкоголя на рынке составляет от 15 до 20%. Мало того, проверки показывают, что качество даже лицензионного продукта не всегда соответствует утверждённым нормам. Поэтому токсическое влияние алкоголя на организм в нашей стране может быть более высоким. К тому же, в исследованиях доказано положительное влияние алкоголя на сердце и сосуды, а другие органы остаются за рамками. И зря, ведь в той же любящей вино Франции проблема алкогольной болезни печени и алкогольного цирроза в своё время потребовала вмешательства государства.

В России по данным Росстата на 2013 год 54,5% всего потребляемого алкоголя составляют крепкие напитки. Но исследователи сходятся во мнении, что положительным действием на сердечно-сосудистую систему обладает не любой алкоголь, а лишь красное сухое вино. При этом вино в нашей стране составляет лишь 13,2% алкогольного рынка, причём большую часть традиционно составляют не такие полезные сладкие и десертные вина.

Во Франции ситуация противоположная – крепкие напитки удерживают не более 20% рынка, вино - 62%. Мало того, доказано, что антиоксидантные свойства вина значительно ухудшаются при транспортировке, нарушении температурного и светового режима, излишнем применении консерванта оксида серы – к сожалению мы, находясь в удалении от винных производств (даже российских) и сталкиваемся со всеми этими факторами сразу.

ВЫВОД ЗДОРОВЬЯ

Пить качественный алкоголь — это неплохо. Особенно, если делать это правильно. Нам этому предстоит учиться. Есть отличный пример– с начала 80-х другие северные страны (Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия) с помощью государственной политики и поддержки граждан смогли свернуть с пути северного употребления алкоголя («северного пьянства»). Потребление крепких напитков резко снизилось, легких возросло. Вслед за этим взлетела продолжительность жизни и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Значит, шанс есть и у нас. Если выбираете напиток– возьмите сухое красное вино. Помня, что у северных народов есть определённый дефицит алкогольного фермента - алкогольдегидрогеназы, бутылка на двоих - выходная или праздничная доза, а ежедневный ужин можно поддержать одним бокалом.

Опубликовано: 13 сентября 2018 г.