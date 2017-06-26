“Подъем” - так с латыни переводится слово «эрекция». По прогнозам ВОЗ, к 2025 году число мужчин, которые не смогут поддерживать интимные отношения из-за эректильной дисфункции, увеличится в 10 раз и достигнет 300 миллионов человек. В чем причина?

Неоднозначная статистика

Единого мнения на этот счет нет. Одни специалисты утверждают, что в 80% случаев мужские неудачи в постели вызваны психогенными причинами, а в 20% - органической патологией. Другие - приводят цифры с точностью до наоборот, настаивая на том, что в 80% случаев эректильная дисфункция - следствие сосудистых, неврологических, урологических и эндокринных заболеваний, и лишь 20% -«психология». Третьи считают, что у молодых в 4–5 раз чаще встречаются психогенные нарушения, в среднем возрасте соотношение становится 50 : 50, а у тех, кто перешагнул 65-летний рубеж, 90 % всех причин нарушений эрекции вызваны органическими причинами. Четвертые уверены в том, что эректильная дисфункция«от головы» часто присоединяется к органической: испытав неудачу, мужчины зацикливаются на этом, что еще больше усугубляет проблему.

Психогенная эректильная дисфункция

Особенно ей подвержены мужчины со слабой половой конституцией, тревожные, мнительные, с низкой самооценкой. Имеет значение и излишне пуританское воспитание, неудачный первый сексуальный опыт, несовпадение темпераментов с партнершей. Нередко проблемы с потенцией возникают у вполне состоявшихся мужчин: стресс, ответственность на работе снижает выработку половых гормонов. А постоянное психоэмоциональное напряжение подавляет активность мозговых центров, которые отвечают за эрекцию. Проблемы усугубляет своеобразная интимофобия, когда мужчине кажется:«Любят не меня, а мои деньги». Возникает напряжение, недоверие, подозрительность, и все это также подавляет сексуальное желание.

Марочный тест

Если причины эректильной дисфункции исклчительно «от головы», у мужчин сохраняются спонтанные ночные эрекции. В 2011 году The Journal of Sexual Medicine опубликовал статью, написанную группой ученых о так называемом марочном тесте для самодиагностики психогенной эректильной дисфункции. Для него предлагается использовать…ленту почтовых марок, разделенных перфорацией. Перед сном нужно закрепить ленту вокруг члена слегка внахлест. Если серьезных проблем со здоровьем нет, ночью наступит спонтанная эрекция, о чем утром сообщат порванные по линиям перфорации марки. Таким образом можно провести первичную самодиагностику, а затем решить свою проблему с психотерапевтом или искать другую причину эректильной дисфункции.

Причина – в сосудах…

Если у мужчины в возрасте 40-70 лет - эректильная дисфункция, в 70% случаев у него есть проблемы с сердцем, сосудами или сахарный диабет 2 типа. Многочисленные исследования показали: начались осечки в постели – через 2-3 года жди первых симптомов ишемической болезни сердца..Для здоровья сердцао жизненно необходимо вовремя получать с кровью кислород и питательные вещества. Механизм эрекции также напрямую зависит от кровоснабжения. Так называемые пещеристые тела, расположенные в половом органе, наполняются кровью и значительно увеличиваются в объеме. Если же в сосудах есть атеросклеротические бляшки, «адресаты» получают меньше крови: это может привести к развитию стенокардии, инфаркту и эректильной дисфункции.

Название «эректильная дисфункция» предложил в 1993 Национальный институт здравоохранения США, заменив обидное для мужчин слово «импотенция». Оно означает «неспособность достигать и (или) поддерживать эрекцию, достаточную для удовлетворения сексуальной активности».Об эректильной дисфункции можно говорить лишь когда эти расстройства наблюдаются в течение не менее трех месяцев. Врачи общей практики не считают нужным спрашивать у пациентов-мужчин о том, как у них обстоят дела в постели. А зря. Ведь так можно узнать о рисках развития многих заболеваний!

Проблема из аптеки

25% мужчин, у которых «ничего не получается», страдают из-за побочных эффектов лекарств. Многие лекарства снижают эрекцию. Например, препараты для снижения артериального давления – бетаблокаторы - у большинства мужчин приводит к значительному ухудшению потенции. Переживания из-за неудач в постели еще большее повышает давление и врач нередко повышает дозу. Получается замкнутый круг! Исследование, проведенное Medical Research Council (MRC), показало, что нарушения эрекции в результате неправильно подобранного лечения гипертонии часто приводят к тому, что мужчины отказываются от лечения, не ставя в известность врача. Под подозрение попали и некоторые диуретики, а также ряд обезболивающих. Американский Journal of Urology опубликовал данные, согласно которым 35% мужчин, которые в течение 100 дней пили по 2–3 таблетки нестероидных противовоспалительных средств, заметили, что у них пропало влечение и ухудшилась эрекция.

Влияют на потенцию и антидепрессанты. Причем некоторые ее снижают, а некоторые повышают, да так, что усмирить взбунтовавшийся орган можно только медикаментозно.

Серьезно снижают либидо и потенцию современные препараты против выпадения волос. В инструкции написано, что средняя продолжительность побочных эффектов составляет 40 месяцев после прекращения их приема. А в 20% случаев побочные эффекты наблюдались более 6 лет!

Осторожно, жир…

В Австралии провели анонимное анкетирование. Женщинам задавали вопрос о том, сколько весят их мужья и довольны ли они ими в постели. Оказалось, что жены полных мужчин в 2 раза чаще жаловались на то, что их мужья – отнюдь не мачо.

В жировой ткани содержится фермент ароматаза - прямой антагонист тестостерона. Чем больше жира, тем ниже уровень тестостерона. Происходящие перемены хорошо описал известный итальянский андролог Малколм Каррузерс: «Из напористого, общительного оптимиста он вдруг превращается в депрессивного пессимиста. В кругу семьи отношения становятся напряженными. В сексуальной жизни обычно происходят перемены, приводящие к снижению либидо, неспособности поддерживать эрекцию. Постепенно мужчина теряет свое собственное«Я».

У тучных мужчин дефицит тестостерона приводит не только к снижению эрекции, но даже к уменьшению размера половых органов!

Большой вред мужчинам наносит и курение. Под воздействием никотина возникает сильный спазм, в результате сосуды полового члена сужаются более чем в 2 раза!

Чтобы восстановить потенцию, нужно изменить образ жизни: похудеть, больше двигаться, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. В качестве дополнительной поддержки можно воспользоваться современными лекарственными препаратами. Многие из них сделаны на основе растений, которые давно используется в народной медицине и хорошо себя зарекомендовали.

Имею право!

40 лет назад ВОЗ впервые в истории предложила разделить понятия репродуктивного и сексуального здоровья. Последнее, означает комфорт и чувство эмоционального и социального благополучия, которые человек получает от интимных отношений. На это имеет право каждый человек!