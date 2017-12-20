РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АЛЛЕРГИЯ

Новый год приносит в наш дом множество приятных моментов: ёлка, игрушки, мишура, бенгальские огни и свечи. На столе – экзотические фрукты. Всё это нередко становится причиной "новогодней аллергии".

Ёлка

Без этого новогоднего дерева трудно представить себе рождественские каникулы. Сограждане разделились на два непримиримых лагеря – одни не признают искусственных иголок и каждый год устремляются на елочные базары за натуральной лесной красавицей, другие, желая сохранить родную природу, выбирают пластиковое дерево и каждый декабрь достают стержень и синтетические лапы с антресоли. Но оказывается, оба варианта несут опасность аллергической реакции.

натуральная

Натуральная ель наполнит комнату не только ароматом хвои - вместе с ним в воздух будут выделяться все те вещества, которыми обрабатывали дерево в процессе роста. В наши дни рынок сбыта новогодних ёлок серьезно контролируется, и вероятность встретить "дикое" дерево мала, скорее всего вашу красавицу выращивали в специализированном лесхозе. Значит, не раз обрабатывали пестицидами от короедов и других насекомых. Нередко натуральные ели дополнительно покрывают специальным химическим составом, защищая от возгорания. На протяжении жизни их регулярно удобряют. Попав в тёплое помещение, встав поближе к батарее, ель начинает активно выделять всё это в окружающую среду. Размеры среды обычно ограничивается 20-30 квадратными метрами и концентрация аллергенов быстро превышает допустимую. Аллергики начинают чихать, появляется насморк, слезотечение, зуд и крапивница.

и искусственная

Не меньшую опасность таит в себе искусственная ёлка. Только что купленная, она активно выделяет в воздух запахи тех материалов, из которых сделана. Не секрет, что большинство подобных изделий производят в Китае, где контроль за соблюдением содержания токсических веществ мягко говоря, ослаблен. Аромат усиливает действие электрических гирлянд, которые нагревают ёлку. Через пару лет красители выветриваются, но присоединяется новая беда – за год, проведённый в кладовке, ёлка успевает стать профессиональным пылесборником. Пыль, вместе живущими на ней клещами, устремляется в комнату. Результат тот же – у аллергиков со стажем развивается обострение, а некоторые никогда раньше не слышавшие об аллергии, знакомятся с ней впервые.

Как защититься?

Чтобы избежать реакции на ёлку, нужно придерживаться простых правил:



-ель лучше всего поставить около окна, но в тоже время подальше от батареи.



-комнату с ёлкой необходимо хорошо проветривать не менее 2-3 раз в день по 15 минут.

-искусственную ёлку сразу после покупки желательно отправить в ванную и хорошо помыть под проточной водой, тоже самое сделать с запчастями ёлки, которую достали с антресоли.

-одевая на ёлку светящуюся гирлянду, обратите внимание, чтобы с иголками соприкасался провод, а не лампочки, иначе искусственная ель будет нагреваться, а химикаты - испаряться.



Ёлочные игрушки

Ещё одна нередкая причина новогодних аллергий – елочные украшения. В последние годы их появилось множество, а аллергенными их делают две особенности. Первая – как и искусственные ёлки, елочные игрушки повально производятся в Китае, а значит используемые материалы и красители могут оказаться сильными аллергенами. Вторая – слишком уж много на игрушках, холодном снеге и прочей мишуре микроскопического напыления, которое с момента появления в комнате начинает кружить в воздухе, оседая на слизистых оболочках домочадцев. А на некоторых игрушках можно обнаружить ртуть, свинец, формальдегид и другие химические вещества, которые не только аллергенны, но и являются токсичными. Даже свечи, которые многие любят зажигать в новогодние вечера, наполняют комнату не только ароматом растаявшего воска, но и запахами содержащихся в них красителей.

Как защититься?

-выбирайте менее яркие игрушки - чем ярче краска, тем больше в ней различных химических веществ.

-отдайте предпочтение гладким елочным игрушкам. Если поверхность покрыта напылением, его частички обязательно попадут в воздух.

-наименее аллергенными украшениями признаны признаны серпантин и дождик из обыкновенной фольги.

Цитрусовые

Ещё одна крепкая ассоциация с новогодними праздниками – это мандарины. Никогда не задумывались, почему именно им отведено главное место на новогоднем столе? Оказывается, окончательно созревающие в конце ноября начале декабря в Грузии и Абхазии мандарины к концу декабря достигали крупных городов СССР и оказывались самыми доступными свежими фруктами в этот период. Не удивительно, что ими украшали стол почти в каждой советской семье. Времена меняются, но традиция настолько крепко укоренилась, что и в наши дни перед Новым годом за мандаринами очередь. И все было бы хорошо, если в цитрусовых не содержалось большое количество гистидина, который в организме превращается в основной медиатор аллергии – гистамин. Кроме того, и другие компоненты мандаринов очень аллергенны. В результате даже пара мандаринов в день может вызвать начальные аллергические проявления, а уж если мы даём себе новогоднюю «цитрусовую индульгенцию», то жди реакции посерьёзнее. К счастью, чаще всего она бывает безопасна для жизни, и проявляется аллергическим ринитом, слезотечением, различными высыпаниями на коже и зудом.

Как защититься?

Чтобы не пасть жертвой цитрусовой аллергии и не заедать оливье антигистаминными, старайтесь контролировать количество цитрусовых на столе и выработать некую мандариновую формулу. Например, есть не больше трёх мандаринов в день. На завтрак, обед и ужин соответственно.

Возможно, у читателя возникнет вопрос: если все так вредно, почему аллергия возникает только под новый год? Отвечаем – именно в новогодние праздники все эти факторы сходятся воедино, на ограниченном пространстве с сухим воздухом (батареи работают на полную), которое редко проветривается (согласитесь, зимой мы открываем форточку не так часто, как в другие времена года).

А ещё аллергия на холод. Аллергия на холод нередко впервые возникает именно в новогодние праздники. И хотя зима властвует над нами уже больше месяца, мы просто до этого не проводим столько времени на улице. И если за окном крепкий минус, уже полчаса на морозе могут спровоцировать появление крапивницы. К счастью, она исчезает через 20-30 минут после возвращения в тепло, но иногда может беспокоить до вечера. Доктора считают, что причиной холодовой аллергии является общая аллергическая готовность организма, и советуют исключить из рациона пищевых провокаторов– жареное мясо, копчености, соленья, шоколад, цитрусовые, алкоголь. Открытым остается вопрос, как это сделать под Новый Год?

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.