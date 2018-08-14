Эллин Сэттер: «ВАША ЗАДАЧА ВЫРАСТИТЬ НЕ ХУДОГО, А СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА»

Из каких детей получаются полные взрослые? Американский диетолог Эллин Сэттер убеждена: часто из тех, кого в детстве активно пытались «похудеть».

Эллин, что нужно делать, чтобы вырастить ребенка, у которого не будет проблем с лишним весом?

Мы привыкли считать, что можем выбрать любой желаемый размер и форму тела и достичь их диетами и упражнениями. Практически никто не думает о том, что во многом наша комплекция определена генетически... И если детям постоянно говорят о том, что они слишком много весят, что им нельзя есть булочки и сладости, а надо – овощи и фрукты, что надо перестать лениться, взять волю в кулак и каждое утро бегать вокруг дома – в общем, всячески упирать на то, что именно от них, от их действий зависит объем их талии, – ничего хорошего не получится.

– Почему?

– В своей книге «Расстройства питания» Хильда Брач говорит о том, что в своей практике она встречала два типа толстых людей – счастливых и несчастных. Несчастные были озабочены своим весом и считали его своей главной определяющей чертой. Вся их жизнь была посвящена избавлению от лишних килограммов. А все мечты – забыты до достижения идеала. Счастливые толстяки, конечно, предпочли бы потерять несколько килограммов. Но в целом это не было для них самоцелью – у них были достижения, друзья, любвники, они в целом были успешны.

Как выяснилось, такая разница в эмоциональном настрое была обусловлена отношением родителей в детстве. У первых родители были чрезвычайно озабочены весом своих детей и шли на любые меры, чтобы заставить ребенка похудеть. Чем больше людей пыталось повлиять на ребенка – учителя, тренеры, друзья, семья или соседи,– тем хуже был результат. Мои исследования тоже показывают, что такая помощь на самом деле делает человека толще, чем он мог бы быть.

– Как же помочь ребенку?



– Важно, чтобы у детей сохранилась возможность есть с удовольствием и наслаждаться жизнью. Нам, родителям, важно создать все условия для этого. Но так же важно любить своих детей без критики, поддерживать во всем и повышать их самооценку.

Да, это испытание – растить ребенка, склонного к полноте. Но только потому, что наше общество помешано на похудении, и вырастить в нем эмоционального здорового ребенка очень трудно. Полноватый ребенок, так же, как и, например, очкарик или ребенок с каким-то физическим изъяном, должен иметь социальные и эмоциональные навыки выше среднего, чтобы справиться с косыми взглядами и быть успешным. Поэтому вместо того, чтобы пытаться изменить внешний вид сына или дочери, лучше приложите усилия к тому, чтобы поддерживать его безусловно, и воспитать в нем легкий характер, здравый смысл, умение решать проблемы, ладить с другими людьми и справляться с эмоциями. Ваша главная задача как родителя не пытаться изменить размер и форму тела ребенка, а принимать его таким, какой он есть.

– Что же тогда делать с установками диетологов, как и чем кормить детей, чтобы они выросли здоровыми и худыми...

– 16-летнее исследование Калифорнийского университета показало, что дети, которые растолстели в подростковом возрасте, ели не больше, чем те, кто остался стройным. Это же исследование показало, что полнота ребенка совершенно не зависит о того, смесью его кормили или грудным молоком. Давали ему потом цельное молоко или обезжиренное, поздно вводили прикорм или рано, ограничивали в десертах или разрешали съели конфету только после ужина. Это же исследование показало, что если родители заставляют или, наоборот, запрещают ребенку есть, дети теряют возможность прислушиваться к своему организму и совершают ошибки в количестве сьеденного. Другой фактор – сниженная двигательная активность в детстве.

– Но есть же какие-то правила сколько можно давать ребенку печенья или конфет, когда– до еды или после...

Многие поколения родителей говорили: «Съешь овощи – получишь сладкое», убедительно показывая, что десерт более желанный, чем овощи. Такая «награда» приводит к тому, что ребенок ест дважды: чтобы доесть еду, а потом десерт, когда живот уже полный. Попробуйте класть одну порцию десерта на стол (если в вашей семье принят десерт). Ребенок может сьесть десерт, потом еще что-то. Или укусить десерт, потом мясо. Или оставить напоследок. Пусть десертом будет что-то более-менее полезное: фрукты, запеканка с фруктами, овсяное печенье. Не давайте сладкой добавки. С десертом придется нарушить правило разделения отвественности и не разрешать столько, сколько ребенку хотелось бы.

Детям полезен сахар в некоторых количествах. Им требуется много энергии, а места в желудке мало, а сахар – это, по сути, концентрированная энергия.

Может быть, вам помогут точные цифры: «нормальное» количество сахара, - это 10% от дневной дозы калорий. Дети 2-3 лет в среднем сьедают 1200 ккал в сутки, значит, 120 они могут получать из сахара. В одной чайной ложке сахара 20 ккал.

– А режим питания? Он важен?

– Да, детям необходим режим завтраков, обедов, ужинов и перекусов, без возможности попрошайничать между ними. Если вы даете буйному 2-3-летке печенье вместо того, чтобы раз и навсегда установить границы, вы учите его есть, вместо того, чтобы разруливать конфликты. Если еда доступна все время, ребнеок может есть ее от скуки или для развлечения. Дети, которым скучно или одиноко, могут недо- или переедать.

Ребенок должен знать, что еда всегда будет на столе в положенное время. Приемы пищи должны быть предсказуемыми, так же, как и перекусы. Подумайте также о качестве питания. Пусть он наслаждается едой, с удовольствием пережевывая каждый кусочек. А после еды, забудет о ней до следующего приема пищи. Не кормите ребенка, а ешьте вместе с ним. Запихивать еду в ребенка – не ваша работа, поэтому никаких уговоров, вознаграждений и поощрений.

– А в чем же тогда заключается роль родителя?

– Родители отвечают за то, что, когда и где будет есть ребенок, ребенок же отвечает за то, сколько и есть ли вообще. Чтобы научить ребенка правильно питаться, сконцентрируйтесь на том, что вы подаете к столу, а не на том, что именно сьедает ребенок. Вы зарабатываете очки как родитель, когда ставите еду на стол. Дальше это дело ребенка – сколько и чего сьесть.



СОВЕТЫ Эллин Сэттер * Обеспечьте ребенку три приема пищи в день и по одному перекусу между ними. *Не разрешайте попрошайничать в любое другое время (разрешается только давать воду).

*Несите полную отвественность за меню. Не спрашивайте у ребенка, что он будет, заранее.

*Садитесь за стол всей семьей, не кормите ребенка отдельно. *Когда еда на столе, разрешите ребенку выбрать из того, что есть, и съесть столько, сколько он захочет. Не накладывайте ему еду в тарелку, а ставьте несколько блюд/тарелок в центр стола и позвольте ребенку самому накладывать.

*Не ограничивайте и не заставляйте – никак не влияйте на количество сьеденного.

*Подавайте еду так, чтобы познакомить ребенка с текстурой, температурой, формой.

*Позвольте ребенку смотреть, нюхать, мять – есть так, как он захочет.

*Не уговаривайте покушать, даже если ребенок категорически отказывается от любой еды.

*Не заставляйте доедать до конца. *Сделайте семейные приемы пищи приятным событием – не ругайтесь, не спорьте за столом и т.д.

*Разговаривайте и уделяйте ребенку внимание, но не позволяйте ему быть в центре внимания.

*Выключите телевизор.

Не давайте ребенку пожевать по первой просьбе, не разрешайте хулиганить за столом, не готовьте «по спецзаказу» и не разрешайте пить сок и молоко в негораниченных количествах.



В ЦИФРАХ

Минимально-сбалансированная диета для ребенка 3-5 лет

на день:

хлеб, рис и другие углеводные продукты: 150-180 г

фрукты - 1 фрукт (около 6-10 столовых ложек)

овощи - 9-15 столовых ложек

мясо, птица, рыба, фасоль, яйца, орехи - 60 г

молочные продукты - 250 мл



Эллин Сэттор пропагандирует подход – кормить детей по схеме 3х3. Это три перекуса, три основных приема пищи и трехчасовые перерывы между каждым приемом пищи.

ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ

Элин Саттер предлагает посмотреть на проблему детского питания с точки зрения «иерархии пищевых потребностей». Про пирамиду ценностей Маслоу сегодня слышали все. Мы знаем, что для того, чтобы человек захотел заниматься благотворительностью, помогать другим или спасать мир, сначала его необходимо накормить и предоставить крышу над головой. Так вот, с детским питанием – то же самое.

Чтобы ребенок захотел пробовать новую еду или есть какую-то пищу из соображений пользы для здоровья (да, такое бывает!), сначала нужно обеспечить базовый уровень пищевых потребностей: достаточное количество еды. Готовим столько, чтобы оставалось. Если у ребенка есть страх, что какой-то пищи (конфет, сладостей) будет не хватать, он будет их переедать.. На этом уровне он готов есть что угодно, чтобы насытиться, но предпочтение будет отдавать сладким и жирным продуктам как гарантированно быстрым источникам энергии. ✤

Приемлемая пища – следующий уровень. Если еды достаточно, то человек начинает более тщательно выбирать, что съесть, появляются предпочтения. ✤

Постоянный доступ к пище – на этом этапе начинается планирование (что приготовить на завтра, какую еду запасти и закупить побольше, что мы будем есть на праздники и т.д.). ✤

Вкусная пища – этап формирования индивидуальных пищевых предпочтений (люблю такое – а такое не люблю). ✤

Новая пища – только при прохождении всех предыдущих этапов появляется способность пробовать новую пищу.

Инструментальная пища – наивысший уровень – пища, которую я ем, чтобы стать умнее, лучше, гармоничнее и т. д.

Опубликовано: 14 августа 2018 г.