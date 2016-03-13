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ЭЛИСОН ГОПНИК: «Хотя бы иногда заставляйте себя мыслить по-детски»

Принято считать, что лет до трех дети живут практически в полусне. Профессор Гопник уверена, что это заблуждение: мозг младенца сосредоточен на множестве интересных вещей одновременно.
Опубликовано: 22 марта 2018 г.
Тэги: мозг, мнение эксперта

НАШ ГОСТЬ: психолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли и Датской королевской академии искусств, автор книг «Ясельный ученый», «Философический младенец», «Слова, мысли и теории».

Принято считать, что лет до трех дети живут практически в полусне. Профессор Гопник уверена, что это заблуждение: мозг младенца сосредоточен на множестве интересных вещей одновременно.

Философы и психологи традиционно полагают, что младенцы и маленькие дети едва ли сознательны. Я думаю как раз наоборот: они гораздо осознаннее, чем мы, взрослые. И вот почему.

Сознание взрослого похоже на прожектор: если мы решаем, что что-то важно, это становится чрезвычайно ярким и живым, а все остальное словно погружается в темноту. Когда мы на чем-то концентрируемся, префронтальная кора – исполнительная часть нашего мозга – посылает сигнал, который делает небольшую часть нашего мозга гораздо более податливой и обучаемой, но почти прекращает деятельность во всех остальных отделах. Так что у нас очень узконаправленное внимание.

У маленьких детей дела обстоят совершенно иным образом. Я бы сказала, что у них, скорее, фонарь внимания, чем прожектор, поэтому младенцам и маленьким детям тяжело сфокусироваться на чем-то одном. Но при этом они умеют воспринимать много информации из разных источников одновременно. Малыши запрограммированы на получение знаний. Мозг ребенка – самый мощный исследовательский компьютер на планете. Реальные компьютеры только сейчас достигли такого уровня. Клетки-нейротрансмиттеры в их мозгу очень выносливы, обучаемы и пластичны, но пока не имеют тормозных функций. Малышам не удается отвлечься от всех интересных вещей, которые их окружают, и сконцентрироваться на том, что сейчас важно. Это совершенно уникальное состояние мозга.

Если мы хотим понять, как это, можно вспомнить случаи, когда мы оказывались в совершенно новой ситуации, такой, в которой мы никогда еще не были, – например, влюблялись или впервые приезжали в новый город. В такие моменты наше сознание расширяется, так что три дня в Париже кажутся несравнимо более полными впечатлений, чем месяцы жизни, проведенные в качестве говорящего и ходящего на работу зомби. Кстати, кофе – тот чудесный кофе, который вы пьете по утрам, тоже имитирует эффект тех детских нейротрансмиттеров.

Можно сказать, что быть младенцем – это все равно что влюбленным впервые приехать в Париж и выпить три двойных эспрессо. Это фантастическое состояние, но оно вполне может заставить вас проснуться в рыданиях в три часа ночи. И никто вокруг не сможет понять, что вызвало эти слезы.

Я не хочу распространяться о том, как прекрасны дети. Быть взрослым тоже хорошо. Мы можем сами завязывать шнурки и переходить через дорогу. И наши усилия научить детей думать по-взрослому, безусловно, имеют смысл. Но если мы хотим иметь широкий кругозор, открытый ум, живое воображение и творческий подход, то хотя бы иногда стоит заставлять себя мыслить по-детски.

Опубликовано: 22 марта 2018 г.

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