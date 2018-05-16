Елена Захарова: «Фигуру портит сладкое и стресс!»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью», почему обожает шопинг, как можно есть пирожные и не полнеть и о том, что спасает её от плохого настроения.

«Постоять у плиты – это удовольствие»

Елена, в декабре у вас родилась дочка, а через 1,5 месяца вы вышли в свет и поразили всех стройностью!

За беременность я набрала 14 кг - не так уж мало. Честно скажу, я не ограничивала себя в еде, мало того, у нас рядом с домом - чудесная кондитерская, куда я частенько наведывалась за булочками и пирожными. Тем не менее после родов килограммы ушли сами собой без какой-либо диеты, я пока даже не возобновила тренировки в спортзале. Думаю, весь секрет в грудном вскармливании: когда кормишь грудью, то далеко не все тебе можно есть, а в суете ты и вовсе забываешь поесть. И это, конечно, меня расслабляет - я могу поужинать в 12 часов ночи или попить на ночь чай со сладостями, чего раньше себе не позволяла.

Сейчас я вешу даже меньше, чем весила до беременности. Но тогда я регулярно занималась с тренером, поэтому у меня было больше мышечной массы. Пока же мне физической нагрузки достаточно – погулять с ребенком, съездить за продуктами, сыграть спектакль.

Какого рациона питания вы обычно придерживаетесь?

Мое основное правило – есть часто, но маленькими порциями. Я всегда старалась налегать на рыбу, но в Москве морепродукты совсем не те, что на море. Я не очень люблю крупы и каши, питаюсь ими только в пост. Мой завтрак – это творог, сыр, сырники или творожная запеканка, которую я делаю практически без муки. На полноценный обед часто нет времени, налету могу перехватить кефир, йогурт или банан. А вся «нагрузка» приходится на ужин. Но это может быть рыба, птица или мясо с овощами. Помню, раньше перед сном намывала тарелку фруктов или делала фруктовый салат и все съедала. Я считала так: я худею, поэтому на ночь есть нельзя, а фрукты можно. Только потом я узнала, что в них много сахара...

Как считаете, что именно портит фигуру женщины?

Думаю, что сладкое - это я вам как сладкоежка говорю! Каждый раз себе обещаю, что это последнее пирожное. Но, увы… Потом меня мучает совесть, видимо, от этого я и худею. Для женской фигуры опасны стрессы, потому что многие склонны заедать переживания. Например, рождение ребенка – это огромная радость, но одновременно и стресс, потому что ты постоянно переживаешь за малыша, волнуешься за его самочувствие, это знакомо многим мамам.

Правила нужны для того, чтобы их иногда нарушать – вы согласны с этим?

Конечно! Если я иду в ресторан вечером, то нарушу все правила и не стану ограничиваться одним блюдом. После 19 часов не есть – тоже прекрасное правило, и нарушаю я его очсеньм часто .

Без каких продуктов вы не можете обойтись?

Очень люблю мореподукты, особенно крабов. У меня всегда есть помидоры и свежие огурцы, домашний сыр типа сулугуни, ну и темный шоколад. Я обожаю готовить – это для меня отдых, особое удовольствие. Если днем некогда постоять у плиты, то я спокойно могу готовить уже поздно вечером, когда все спят. Часто сама изобретаю блюда, пробую разные рецепты, привношу что-то новое в уже известные, например, в ту же шарлотку добавляю сливу.

Каков распорядок в дни спектаклей?

Многие актрисы в день спектакля вообще не едят, им тяжело играть на полный желудок. А я не из тех людей, кто легко переносит голод. Будучи голодной, я становлюсь раздражительной и чувствую упадок сил. У меня бывает так, что я во время спектакля страшно хочу есть. Поэтому в антракте после первого действия съедаю какой-нибудь фрукт, салатик или дольку шоколада. Например, в спектакле «Мата Хари» я танцую на протяжении всего времени, а это требует колоссального запаса энергии. Поэтому перед спектаклем мне обязательно надо съесть что-нибудь легкое, но питательное, иначе у меня не хватит сил.

«Танец – рецепт от грусти»

Отсутствие режима как-то сказывается на вашем самочувствии?

Я чувствую, что не высыпаюсь, но надеюсь, это не сильно отражается на внешности, потому что положительных эмоций у меня гораздо больше. Часто мне кажется, что день пролетает незаметно, а я ничего не сделала. Порой ближе к вечеру я вспоминаю, что еще ничего не ела. Но сейчас я уже более-менее выстроила режим дня и вошла в рабочий график – уже играю в спектаклях, буду улетать на гастроли, но только на день, потому что даже день разлуки с дочкой переносить непросто.

Вы говорили, что занимались с тренером, какие это были тренировки?

Это были аэробные и силовые упражнения. Ходила на групповые танцевальные занятия, плавала в бассейне. Во время беременности только плавала. К сожалению, дома я не могу себя заставить заниматься. Раньше могла включить музыку и потанцевать, а теперь максимум, что делаю – стою в планке. Многие мои знакомые увлекаются бегом, я вижу, что им это идет на пользу, есть результат. Но сама я больше предпочитаю быструю ходьбу, если я на отдыхаю на море, то чередую ходьбу с пробежками, делаю упражнений на растяжку. Курортный отдых очень располагает к таким занятиям.

Вы участвовали в «Танцах со звездами», танцуете в спектакле, в детстве танцевали...

Да, я танцую всю жизнь, это моя вторая стихия после актерской работы. Танец дает мне энергию и радость. Помню, когда у меня было плохое настроение, я включала музыку и заставляла себя танцевать. Это мой рецепт уйти от грусти и депрессии. И вообще именно движение помогает справиться с хандрой, не зря же говорят: если у вас плохое настроение, просто возьмите веник и подметите комнату. Это работает! У кого совсем печаль, можно еще и мебель подвигать .

А чем ещё занимаетесь?

Люблю кататься на коньках: после участия в проекте «Танцы на льду» появилась страсть к фигурному катанию. При этом боюсь кататься на горных лыжах. И еще более удивительное - я не умею кататься на велосипеде. В детстве пробовала, что-то пошло не так, и я бросила эту затею. Обожаю гулять и плавать, но мое плавание можно скорее назвать купанием. Я готова купаться в любом водоеме, хоть в пруду – так я люблю воду.

«Все деньги тратила на одежду»

Вы выходите в свет в потрясающих нарядах. Вы любите шопинг?

У актеров сейчас есть возможность для выхода брать платья у дизайнеров, это очень удобно, потому что дважды появляться на публике в одном наряде - моветон. Но для меня важно иметь свой гардероб, ну а шопинг определенно поднимает мне настроение. Не могу словами выразить то удовольствие, когда стилисты подбирают образы – такая услуга есть не только в зарубежных бутиках, но и в России. Правда, в этом есть и обратная сторона – ты увлекаешься процессом, а уже на кассе начинаются муки – взять или оставить. Когда попадаешь на распродажи в Европе, то и вовсе забываешь о времени. Заходишь в магазин утром, а выходишь, когда на улице темно и все идут в рестораны ужинать. В ужасе считаешь, сколько потратила денег, ругаешь себя... Но ведь удовольствие получено! И потом когда надеваю эти вещи думаю, какая же я молодец, что все это купила.

Выходит, вы настоящая модница!

С самого детства. Мама рассказывает, что я говорила так: я вчера надевала это платье в садик, значит, сегодня я в нем не пойду. Уже став взрослой, я захаживала в модные бутики, которые стали появляться в России. Потом я долго-долго копила, чтобы купить себе дорогущую вещицу, какую давно хотела. Мама мне всегда говорила: не думай и не жалей, а нравится вещь – бери ее. Поэтому все деньги я тратила на красивую одежду. Некоторые мои подруги одевались на рынке, а я – никогда. Мне важно, чтобы была не тряпка, а именно вещь – модная, качественно сшитая, из хорошего материала.

Вы выглядите сегодня так же, как и 10 лет назад – не меняетесь. ..

Примерно 12 лет назад я совершенно случайно стала лицом японской марки косметики. Я снималась в одном фильме в Японии, там они меня пригласили на презентацию бренда и предложили стать их лицом. И вот уже 12 лет я пользуюсь только этой косметикой, не меняя ее на другую. Сначала двухэтапное очищение – пенка для умывания и кремовое средство для удаления косметики. Затем тройное увлажнение – тоник, лосьон и легкий жидкий флюид-крем, который хорошо впитывается. А под глаза я наношу самый обычный советский питательный крем. Надо отметить, что ни в жизни, ни на спектаклях я не пользуюсь тоном – он очень утяжеляет лицо, предпочитаю легкую пудру.

Посещаете салоны красоты?

Периодически делаю массаж лица. Наверное, это странно, но я пока еще не сделала ни одного укола. Думаю, что со временем я приду к этому, но пока боюсь. Конечно, я замечаю некоторые возрастные изменения, но пока мне нравится, как я выгляжу. Считаю, что надо как можно дольше оставаться со своим лицом.

Правда, совершаю одно преступление – загораю летом на море, очень люблю солнце и загар. Поскольку от природы я рыжая, то у меня много веснушек, и от солнца их количество только увеличивается. Но быть рыжей и с веснушками – это вполне нормальное сочетание.

Вам нравится быть рыжей?

Мне нравится мой цвет волос. Несколько раз приходилось ради съемок перекрашиваться, я была блондинкой и брюнеткой. И всякий раз убеждалась, что мой цвет идет мне больше всего. Короткие стрижки кому-то идут, но не мне, считаю, что женская красота – в длинных волосах. У меня они еще и вьющиеся, придают лицу юность, их легко подкрутить, выпрямить и создать новый образ.

Вьющиеся волосы требуют особого ухода?

Когда мне задают вопросы про уход за лицом, я всегда говорю, что гораздо больше я озабочена волосами. Мне всю жизнь хотелось иметь длинные и густые волосы, поэтому я постоянно использую масла для кончиков, средства для роста волос, наношу маски. В салонах прохожу процедуры лечения, а однажды даже попробовала мезотерапию для волос.

В инстаграме поклонницы постоянно осыпают вас комплиментами и пожеланиями.

Люди пишут разное. Кто-то критически меня оценивает, но я стараюсь не обращать внимания, хотя осадок остается. И мне всегда очень приятно читать добрые слова, я стараюсь всем ответить.

Верите в женскую дружбу?

Ну, вообще верю, хотя какие-то подвохи случаются (смеется). У меня, как и у всех людей, бывает разное настроение, даже самый добрый и близкий человек может в какой-то момент позавидовать. Это нормально. Дружба в том и заключается, чтобы это понять. У меня много друзей и есть совсем близкие подруги, с которыми я дружу много лет.

В апреле -праздник смеха. Вы на фото всегда с улыбкой, любите похохотать?

У меня все в порядке с чувством юмора и с самоиронией. Чувство юмора часто спасает в разных ситуациях. Если все воспринимать с серьезностью, то тогда будет сложно выжить в наше время.

5 советов Елены Захаровой Если хочется сладкого, то съешьте его. И лучше всего на завтрак, а не вечером. Если чувствуете усталость, то сходите в бассейн – вода лучше всего расслабляет и успокаивает. Радуйте себя почаще, покупайте себе подарки, потому что мы и так вынуждены часто делать то, чего не хотим и постоянно лишаем себя всего. Не забывайте о духовном развитии – ходите в театр, в оперу, на балет, в консерваторию послушать музыку. Это подтолкнет вас к самовыражению и отвлечет от рутины. Если хочется подумать или помечтать, начните готовить – так приятно постоять у плиты и сделать вкусное блюдо для себя или своей семьи.

Факты о Елене Захаровой

1. Родилась в Москве 2 ноября 1975 года. С детства мечтала стать актрисой.

2. Будучи на втором курсе Щукинского училища сыграла главную роль в фильме «Приют комедиантов» А. Александрова.

3. Уже 22 года в Театре Луны играет в спектакле «Ночь нежна».

4. Не замужем, в декабре 2017 года родила дочь и сразу же возобновила работу в театре.

5. Любит сладкое, обожает танцевать и готовить.

Опубликовано: 16 мая 2018 г.