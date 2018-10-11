Елена Подкаминская: «Танец - это моя душа и любовь»

Актриса театра и кино рассказала, как делали прическу её героини из сериала «Кухня», а также о йоге для беременных, о своих принципах в питании и о домашнем обучении дочери.

«Поберегите свои волосы!»

Елена, вы стали заложницей своей роли в сериале «Кухня». Удалось вам сломать этот стереотип?

После выхода «Кухни» мне, действительно, стали предлагать роли «Вика номер два». Это опасная вещь для актрисы - «застрять» в однажды получившемся образе. Я категорически от всех подобных предложений, что называется, шарахалась. Поэтому сразу приняла предложение сняться в сериале «Чего хотят женщины», в котором главная героиня Наденька - полная противоположность Вике. Правда, в главном мои героини совпадают: в искреннем стремлении любить и быть любимыми. В сериале «Другие» я сыграла роль Вали, которая обладает экстрасенсорными способностями, даром ясновидения и гипноза. В моем актерском опыте ничего подобного ещё не было. Надеюсь, в этом году два этих сериала появятся на экране. В сентябре начались съёмки в сериале «ИП Пирогова», который должен выйти уже в конце этого года.

Многие девушки завидовали прическе вашей героини в «Кухне». Как самими сделать такую же?

А нужно ли? (Смеется). Лучше поберечь свои волосы! Это все-таки было связано с образом, да и все решают руки, которые прическу делают. Мастер правильно умеет сделать начес по всей длине волос, а это важный момент в подобной укладке. Также много лака, щипцов, прочих манипуляций – а если все-таки и решитесь на этот подвиг, советую такой образ оставить для вечернего мероприятия, а в повседневной жизни давать волосам отдых и всячески о них заботиться.

Как именно вы заботитесь?

В этом вопросе я доверяюсь моему мастеру: именно он подбирает продукты в зависимости от проблем моих волос. Хорошо, если есть время напитать волосы кокосовым маслом или витамином А. Важно щадить волосы, не перегружать их постоянными сушками, плойками, щипцами, что, к сожалению, для моей профессии задача из области фантастики.

Как вам удается найти время для себя, какими бьюти-процедурами себя балуете?

Время на косметолога – большая роскошь. Но если всё же удается выбраться, делаю биоревитализацию или JetPeel (пилинг углекислым газом). Мечтаю заняться гимнастикой для лица, а пока максимум, на что хватает времени – кислородные и коллагеновые маски. Недавно купила домой альгинатные маски, и мне очень понравился их эффект. До этого делала эти процедуры только у косметолога. Еще обожаю самую обычную мазь календулы из аптеки, она отлично увлажняет губы.

«Пять тибетцев» дают мне силы»

В вашей жизни остались танцы и фигурное катание после участия в телепроектах «Танцы со звездами» и «Танцы на льду»?

Танец - это моя душа и любовь, он всегда присутствовал в моей жизни. Правда, моя мечта заниматься на профессиональном уровне, например, аргентинским танго и линди-хопом, пока разбивается о реальность. Я вдруг включаюсь в кинопроект или репетирую спектакль, или оказываюсь беременной и рожаю.

А коньками после проекта я не занимаюсь, видимо, повлияло то, как эмоционально неоднозначно я многое пережила в этом ледовом шоу. Но удивительная вещь: свои танцевальные номера я не пересматриваю, а вот к созданным Петей Чернышевым ледовым композициям обращаюсь часто. Каждый его номер – маленький шедевр.



Вы уже много лет занимаетесь йогой, почему выбрали именно ее, а не бег, например?

Часто то, чем начинаешь заниматься, тебя увлекает, и ты без объяснений с удовольствием это делаешь. Так у меня случилось с «Пятью тибетцами» - комплексом упражнений, который приносит мне радость и дает энергию.

Йога привлекает меня своей синтетичностью: физическое и духовное здесь неразрывно связаны, и для меня это исключительно важно, потому что чем-то механическим долго заниматься не могу. Йога является духовной практикой, сконцентрированной на психофизике человека. Это, прежде всего, глубокий процесс самопознания. Древние говорили - познай себя, и тебе откроется мир.

Вы занимались йогой даже будучи беременной. Что дает йога в этот период?

Беременность – это не болезнь. В первую беременность я хоть и занималась с самых первых дней, но осторожничала, а вот во вторую стала заниматься ближе к концу срока, но делала уже более насыщенную и сложную практику. Кроме того, в моей жизни были контрастный душ, бассейн, баня, я даже танцевала со старшей дочерью на девятом месяце беременности – и родила ровно в срок. Конечно, всё индивидуально, лучше ориентироваться на собственные ощущения или обсудить подобные вопросы с врачом. Но знаю точно – движение в меру всегда полезно.

Как вам удавалось дважды после рождения дочек очень быстро приходить в форму?

Восстановление формы, как и ее удержание, вещь непростая. Главная ошибка многих людей, мне думается, в уповании на природу, которая даёт кредит здоровья детству и молодости. Лет этак до 30. За это время многие привыкают к ленивому и далеко нездоровому образу жизни: малоподвижность, неправильное питание и переедание, вредные привычки, запущенные заболевания и потеря иммунитета. И когда человек вдруг обнаруживает себя «другим», не очень молодым и несколько разваленным, то главной проблемой, на мой взгляд, оказывается отсутствие мотивации и утрата способности сделать усилие, чтобы что-то в себе изменить.

Мне, к счастью, повезло и с природой, и с семьёй, в которой родителями была принята система раздельного питания и много элементов здорового образа жизни. В своей семье я это продолжила и усовершенствовала.

Сегодня столько соблазнов, наверное, сложно поддерживать здоровый образ жизни?

Дело не в соблазнах, а в достаточно напряженном токе моей жизни. И, конечно, я не хочу создать иллюзию, будто я, словно ледокол, режу свой непреодолимый лёд лени и усталости как ни в чем ни бывало. Всё непросто: и с растущей неотделимо от меня Евой, и с второклассницей Полиной, и с работой. Сейчас во время съемок был период, когда не оставалось сил даже на полноценный сон. Я просыпалась уже уставшая. Но когда вдруг выдался недельный перерыв, я, наблюдая, как Полина занимается растяжкой с преподавателем, взяла себя за волосы и, как барон Мюнхгаузен, вытащила из рутинной трясины: стала заниматься с преподавателем по эстетической гимнастике. Какое это было счастье, какой прилив энергии, жизни и бодрости!

Вам нравится пробовать что-то новое, экспериментировать?

Да, всегда лучше самой что-то попробовать на практике, чем в теории слушать о том, как это хорошо и целебно. Недавно я познакомилась с интересной системой оздоровления организма, главным принципом которой является последовательное увеличение и изменение мышечной нагрузки посредством бесконечного варьирования формы используемых физических упражнений. Попробую и со временем расскажу об ощущениях и результатах.

«Кофе в аюрведе – это яд»

Каких правил в питания вы придерживаетесь?

На завтрак могу съесть яичницу из перепелиных яиц с овощами или сырники без муки, козий творог с кислыми фруктами. Могу сделать тосты из бездрожжевого хлеба с авокадо или кашу на воде без сахара и фруктов, но с овощами или топленым маслом. В последнее время стараюсь все крупы предварительно замачивать на ночь.

На обед у нас суп без мяса и без картошки – щи, борщ, тыквенный, уха. А на ужин - рыба, мясо или птица обязательно с овощами. Если хотим сделать картошку, то запекаем ее и тоже едим с овощами. Придумываем разные оладьи – капустные, кабачковые, тыквенные. Чтобы овощи не приедались, готовим их по-разному - запекаем, тушим, делаем на пару. Вместо десертов с чаем у нас отлично идут финики или в редких случаях штрудель с яблоками.

К какой «вредной» еде вы питаете слабость?

По аюрведе кофе –это яд для организма, но он такой вкусный, что я просто не могу себе в нем отказать. Зато легко отказалась от пакетированных соков, любых консервов, майонеза, кетчупа, колбасных изделий и субпродуктов. Я не ем свинину, сахар полностью исключен, сладкие фрукты употребляю по минимуму.

Любите побаловать семью своими блюдами?

Вкусно поесть я очень люблю, а вот на приготовления еды времени нет. Отсутствие практики приводит к потере даже маломальской способности делать хорошо любое дело. Я, конечно, не дам умереть с голоду своей семье, но мотивация к кулинарным подвигам у меня утрачена (смеется). В основном я осуществляю руководство всеми процессами приготовления здоровой пищи. Меня несколько удручает то, как питается большинство детей: фастфуд, чипсы и сухарики, Е-сладости, газированные напитки и сложносочиненные блюда - смешения всего со всем приводят не только к заболеваниям, но и закрепляют плохие привычки. Почему родители не прививают своим детям элементарной культуры питания при том, что информация об этом есть повсюду, понять я затрудняюсь.

«Я не хожу по магазинам»

Сколько времени вы обычно тратите на шопинг?

То, как я осуществляю покупки сегодня, разительно контрастирует с прежними временами. Раньше при довольно скромных возможностях я могла потратить целый день на мучительный выбор новой вещи. И после ее приобретения долго ещё взвешивала все «за» и «против». Со временем появился опыт точного выбора красивой и качественной вещи, добавились финансовые возможности, и мой шопинг все больше стал похожим на стремительные набеги в любимые магазины, где консультанты уже знали мои запросы и предпочтения.

Сегодня я вовсе не хожу по магазинам, у меня просто нет времени. А когда есть необходимость в обновлении гардероба, близкие люди любезно соглашаются совершить ради меня рейд по торговым центрам и прислать мне фотографии нужных вещей. Я выбираю приглянувшуюся обновочку (это касается и детского гардероба), дома мы всё примеряем и почти всегда остаемся довольны. А если говорить о шопинге терапевтическом, то он как таковой в моей теперешней жизни отсутствует (смеется.)

Тогда что придает вам силы в моменты хандры и усталости?

У меня есть уже проверенные средства восстановления. Например, вода в разных вариациях: просто душ или душ контрастный, ванна с морской солью. Возвращает силы сон и уединенность, особенно если удаётся устроить это в красивом месте на природе. Тишина лечит...

Много эмоций дарят мне обнимания и целования детей, и все, что связано с простыми семейными радостями. Очень помогает смех, у нас в семье муж - главный смешитель, а я - хохотун (смеётся). Конечно, есть ещё физическая активность, рациональное питание. Но главное –надо сделать над собой усилие и двигаться вперед, не лениться.

Ваша дочь Полина уже второй год находится на домашнем обучении. Что вы можете сказать о такой форме образования?

При такой форме обучения вся ответственность за прохождение школьной программы лежит на родителях, ребёнок занимается дома, а свои знания подтверждает в школе на аттестации. Скажу, что эксперимент первого года семейного обучения завершился успешно. Я видела, как Полина готовилась к промежуточной аттестации и встрече с совершенно незнакомым ей учителем в школе, в которой она никогда не была. Я страшно волновалась, потому что помню собственную внутреннюю эмоциональную напряженность, которую испытывала в школе. Полина же была абсолютно спокойна и свободна. Она отвечала на все вопросы, показала быструю реакцию и искреннюю заинтересованность в происходящем, никакого страха и волнения.

В вопросах домашнего обучения для меня главным является учитель, его профессионализм и способность заинтересовать предметом. Учебная нагрузка у Полины немаленькая, но так как обучение проходит интересно, её это не утомляет.

Как Полина восприняла появление сестры – проявляла ревность?

Полина обожает Еву, с удовольствием с ней возится и страшно переживает, когда малышка надумает всплакнуть или приболеть. Безусловно, появление младшей сестры отразилось на жизни Полины, ведь раньше именно она была центром нашей вселенной. Мы, конечно, заранее всё продумали и подготовились. Во-первых, я стала всячески приобщать и включать Полину во взаимодействие с Евой - это снимает у неё чувство отдалённости и возможной ревности. Во-вторых, щедро одариваю Полину любовью - обнимаю, целую, куролесю, говорю ласковые слова, постоянно поддерживаю с ней связь, даже когда мы не вместе.

5 фактов о Елене Подкаминской: 1. Родилась в Москве, в семье музыкантов. 2. Окончила Театральный институт им. Б.Щукина, с 2002 года - в труппе Театра Сатиры. 3. Дебютировала в кино, сыграв в фильме «Неудача Пуаро» (реж. Сергей Урсуляк). 4. В 2012 году после выхода телесериала «Кухня» приобрела большую популярность. 5. Воспитывает 8-летнюю дочь Полину и годовалую Еву.

5 советов Елены Подкаминской 1. Как быстро проснуться и что сделать сразу после пробуждения? Открыть глаза и сразу в душ! 2. Идеальный перекус – салат капрезе. 3. Основной принцип воспитания детей – развитие их внутренней свободы. 4.Чтобы восполнить энергию после тяжелого дня, полежите в шавасане – в позе «мертвеца» из йоги. 5.Когда у вас плохое настроение, посмотрите в зеркало и улыбнитесь!