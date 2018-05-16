Электродопинг для мозга

Мозг любого человека может заработать продуктивнее с помощью маленькой батарейки и пары электродов. Неужели время киборгов уже наступило?

9 ТОЧЕК

Есть задачи, для решения которых необходимо умение мыслить нестандартно.

И далеко не всем это дано от природы. Но есть способ эту способность приобрести – и его действенность доказывает эксперимент, проведенный в Университете Сиднея. Участникам предложили решить задачку про 9 точек (см. подверстку). Мало кто сумел решить ее с лету, зато после 10 минут транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS), 40% участников легко с нею справились.

«Транскраниальная стимуляция» звучит несколько устрашающе, но на деле ничего ужасного в ней нет. Это один из способов нейростимуляции, причем простой и безболезненный. На определенные участки мозга воздействуют с помощью слабого – до 2 mA – тока. Процедура абсолютно безболезненная – проводится при помощи нехитрого устройства, состоящего из двух электродов (анода и катода), пары проводов и батарейки. Электроды прикладывают к коже головы над участками, которые планируют стимулировать. Отсюда и термин «транскраниальный», что означает «сквозь череп».

С помощью тока можно влиять на нейроны – снижать или повышать их возбудимость, увеличивать число синапсов. Это улучшает передачу нервных импульсов, что позволяет лучше воспринимать, запоминать и анализировать информацию. Одна процедура дает эффект, который может длиться от нескольких минут до нескольких дней.

ТОК ВМЕСТО ТАБЛЕТОК

Метод tDСS изначально вызывал скепсис в научном сообществе: считалось, что ток не может проникать в мозг через кости черепа. Однако в начале 2000-х годов были получены доказательства, что это возможно, и началось повсеместное им увлечение. В научных рецензируемых журналах вышло несколько сотен статей, посвященных использованию tDCS при лечении самых разных заболеваний. Доктора с помощью этой методики помогают восстанавливаться пациентам, перенесшим инсульт, а также лечат депрессию. Правда, получены данные, что эффективность tDCS ниже, чем у антидепрессантов – зато и побочных эффектов у нее практически нет. Интересно, что электростимуляция улучшает эмоциональный фон не только у людей депрессией, но и у здоровых. Процедура успокаивает, повышает настроение, снижает усталость и повышает толерантность к окружающиму.

С помощью tDCS врачи достаточно успешно лечат мигрень. После прохождения курса из десяти 20-минутных процедур 75% участников отметили, что у них снизилась и частота приступов, и их интенсивность. Кроме того, были получены данные, что транскраниальная электростимуляция может быть эффективной при лечении дислексии.

А еще она способствует успешной борьбе с лишним весом. Воздействуя на определенную область в мозге (а именно на дорсолатеральную префронтальную кору), врачи помогли испытуемым взрастить в себе силу воли и принимать более рациональные решения относительно еды. В итоге участники исследования, прошедшие процедуру, съедали на 14% меньше тех, кто попал в контрольную группу.

Попытка не пытка У попыток повлиять на работу мозга с помощью электричества давняя история. Еще 200 лет назад проводились первые опыты по лечению током депрессии. С середины прошлого века электросудорожную терапию используют для лечения ряда психиатрических заболеваний. С помощью глубокой стимуляции (электроды размещают в конкретных областях мозга) пытаются лечить болезнь Паркинсона и Альцгеймера, синдром Туретта, хроническую боль, морбидное ожирение. И все популярнее становятся неинвазивные методики. Это, в первую очередь, транскраниальная магнитная стимуляция для лечения неврологических расстройств. И более простая, доступная даже вне лаборатории транскраниальная стимуляция постоянным током.

БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ

Однако звездный час tDCS наступил, когда стало ясно: она может быть использована не только для лечения больных, но и для улучшения умственных способностей здоровых. На сегодняшний день проведено немало исследований, как именно процедура влияет на внимание, память и сообразительность. К примеру, воздействие слабого электрического тока может улучшить способности к языкам. Это обнаружили немецкие ученые, изучавшие влияние технологии на 19 добровольцах. Участникам эксперимента крепили электроды над верхней частью височной коры левого полушария – именно эта область отвечает за усваивание иностранных слов и грамматических конструкций. Испытуемые изучали выдуманный язык, и люди, которым проводили стимуляцию, запоминали абракадабру успешнее, чем те, кому лишь имитировали процедуру.

Австралийские ученые обнаружили, что при электростимуляции более споро решаются математические задачи. В США с помощью tDCS прокачивают мозг военнослужащих – она помогает им набирать больше очков во время тренировок на симуляторах. Также предпринимаются попытки за счет стимуляции нейронов повысить результаты спортсменов – ведь такого рода «допинг» еще не успели запретить. Словом, создается впечатление, что tDCS способна улучшить любые навыки, используемые нами в повседневной жизни. И, разумеется, нашлось немало людей, пожелавших безо всяких усилий стать быстрее, выше и сильнее.

ХАЛЯВА, ПРИДИ!

Возможность сделать себя умнее без многочасового сидения за учебниками (или в дополнение к нему), конечно, многим показалась привлекательной. В США уже сложилось целое сообщество, члены которого занимаются самостоятельной стимуляцией мозга. Они с удовольствием делятся своими результатами и рассказывают новичкам, как собрать устройство для электростимуляции в домашних условиях.

В 2015 году Стэнфордский университет провел исследование, которое показало, что «разгоняют мозги» преимущественно мужчины (94% участников сообщества). У многих из них есть высшее образование (64%), что неудивительно, ведь в первую очередь о технологии можно узнать из научных статей. Большинству участников сообщества от 20 до 30 лет. Второй же всплеск интереса к технологии наблюдается среди участников старше 50. Поскольку есть данные, что транскраниальная электростимуляция постоянным током улучшает когнитивные способности, люди таким образом пытаются компенсировать нарушения памяти и внимания, которые могут возникнуть с возрастом.

В нашей стране пока нет столь обширного и сплоченного сообщества, как в Штатах. Однако и в России можно без проблем купить устройство для tDCS. А те, кто хоть немного знают физику, при желании легко собирают его дома.

Не все так однозначно Не все исследования подтверждают эффективность транскраниальной стимуляции постоянным током для улучшения когнитивных способностей. Шведские психологи с ее помощью пытались улучшить память мужчин и женщин в возрасте 65-75 лет, не имевших диагностированных умственных нарушений. Увы, на результаты их подопечных повлияли регулярные тренировки памяти, а вот электростимуляция не оказала никакого эффекта.

ПОЧЕМУ ЖЕ УЧЕНЫЕ ПРОТИВ?

Казалось бы, транскраниальная электростимуляция обладает сплошными преимуществами. Однако специалисты не в восторге от многочисленных домашних экспериментов. Некоторые из них даже объединились и опубликовали в известном медицинском журнале Annals of Neurology открытое письмо для любителей «разогнать» мозг.

Исследователи предупреждают: несмотря на кажущуюся простоту и пользу tDCS, люди еще многого о ней не знают. Например, авторы письма обращают внимание на продолжительность курса. Как правило, научные эксперименты длятся максимум пару месяцев. Однако некоторые любители стимулируют свой мозг каждый день в течение многих месяцев и даже лет. И никто не знает, к чему это приведет. Хотя благодаря армии биохакеров, которые с легкостью ставят эксперименты на себе, мы наверняка скоро это выясним.

Следующий момент – точно не известно, сколько по времени должна длиться процедура. Неофиты считают – чем больше, чем лучше. А ведь стимуляция дольше 20 минут может повредить кожу под электродами, вплоть до ожогов! Также любители не учитывают, что во время стимуляции происходит не точечное воздействие на выбранную область, но и на все области вокруг. Какие зоны мозга еще будут затронуты, сложно предсказать. Неудивительно, что, как говорит один из авторов письма невролог Рой Гамильтон, стимуляция может улучшить одни способности и одновременно нарушить другие.

Проблема также в том, что у каждого человека своя карта мозга с присущими лишь одному ему особенностями. Универсальные схемы расположения электродов на голове и теле, которых так много в сети, далеко не всегда срабатывают. Поэтому доморощенные умельцы многое выясняют экспериментальным путем. Стимулируют определенную зону, после чего анализируют свои ощущения. Кроме того, если внимательно вчитываться в отчеты о результатах экспериментов, можно обнаружить, что польза от tDCS не такая безусловная. Иногда процедура может дать эффект, обратный ожидаемому, например, в том случае, если испытуемый – левша, а протокол эксперимента был разработан для правшей. Пол, возраст, гормональный статус, принимаемые лекарства – все это способно повлиять на результат. Есть также сведения, что эффект зависит от того, чем занят человек во время стимуляции: ест, читает книгу, играет в компьютерные игры или медитирует. Конечно, рано или поздно у науки появятся ответы на все эти вопросы и tDCS, вполне возможно, станет рядовой процедурой, расширяющей наши возможности. Пока же каждый сам для себя просчитывает плюсы и минусы – которых, как мы видим, может оказаться слишком много.

На сегодня известно о таких достаточно редких, но возможных побочных эффектах tDCS: головная боль, тошнота, ожоги, раздражение кожи, зуд в месте контакта с электродами, световые «вспышки»-фосфены перед глазами.

Опубликовано: 31 мая 2018 г.