Для тех кто предпочитает отдыхать вне городов появляются все новые виды экотуризма: можно гнать на велосипеде, гулять и наблюдать за птицами или жить в кочевом племени.

Качу, куда хочу

«Сейчас для велосипедистов открыт весь мир, поэтому так популярны путешествия на велосипеде»

Кто? Софья Куликова, 38 лет, дизайнер

Что? Раньше я думала, что просто катаюсь на велике, а недавно узнала, что это называется туринг - путешествия на велосипеде. Сейчас для велосипедистов открыт весь мир – сами велосипеды стали легкими и удобными, их можно перевозить, для них созданы дороги и парковки.

Почему? Для меня туринг - возможность сбежать от городской суеты, побыть наедине с собой и природой. К тому же это очень демократичный вид туризма: нужен только велосипед и рюкзак с необходимым минимумом.

Как? Городской велосипед слишком тяжелый, не подходит для дальних поездок и для пересеченной местности. У меня легкий шоссейный - для асфальтированных дорог, быстрой езды и длинных дистанций. Обязательно надеваю шлем, перчатки и велотуфли с контактными SPD-педалями.

Мы устраиваем однодневные поездки по Подмосковью – доезжаем на электричке и пересаживаемся на велосипеды. Уезжаем на несколько дней в дальние области либо к морю, в заповедники, в горы. Уже ездили в велотур по Черногории, Греции и Италии. Есть специальные карты с веломаршрутами, которые проходят вдали от магистралей. Кто-то говорит, что весь день крутить педали скучно. Ничего подобного. Я выстраиваю маршруты так, чтобы останавливаться у достопримечательностей, ходить на экскурсии, если летом – обязательно купаться. Делаем привалы в красивых местах, готовим на горелке. Ночуем в отеле или в палатке, в зависимости от сезона. В интернете есть сообщества любителей туринга, люди там делятся опытом, маршрутами, договариваются поехать куда-то вместе.

Бонус! В велотуре ты довольно мобильный путешественник и при этом максимально погружаешься в среду. Туринг может стать романтичным приключением для пары или приятным временем общения с друзьями. Плюс, конечно, отличная физическая форма и выносливость обеспечены.

Фотоохота на птиц

«В это увлечение входит туризм, наука, охота, коллекционирование и фотография».

Кто? Ольга Редькина, 42 года, стоматолог

Что? Я – бёрдвотчер, увлекаюсь бёрдвотчингом, то есть наблюдением за птицами («bird» – птица, «watch» – смотреть) или визуальной «охотой» на птиц в их естественной среде обитания. Для этого у меня есть походная одежда, бинокль, фотоаппарат и любовь к природе.

Почему? О птицах я ничего не знала и даже не интересовалась. Как-то в поездке по Подмосковью я опоздала на свою экскурсию и мне предложили пойти на другую – в лес с орнитологом. Пошла, но с неохотой. А прогулка оказалась фантастической. Я открыла для себя мир птиц, да просто стала замечать их и слышать. Я записала все названия птиц и дома зачитывалась про каждую особь. Так началась моя любовь.

Как? Для начала хотелось больше узнать. Читала сайты орнитологов и бердвотчеров, проштудировала книгу Д.Кайгородова «Из царства пернатых», загрузила в телефон онлайн-определитель «Птицы России», где есть записи их голосов и подробные описания. Купила бинокль и полевой определитель птиц Collins Bird Guide. Потом выезжала на экскурсии с орнитологами, много гуляла и наблюдала сама. И я поняла несколько вещей. Первое - помимо ворон, голубей и воробьев у нас очень много разных птиц, даже в городе. Второе – пернатыми интересуется огромное число людей, они общаются на сайтах и в группах, выезжают вместе наблюдать. Изначально бёрдвотчинг был развлечением для богатых, за птицами в парках наблюдали еще в викторианской Англии. По сути, это коллекционирование, но не вещей, а наблюдений. Все ведут список встреченных в природе видов и подкрепляют это фото. Пока самый крутой бёрдвотчер - Джон Хорнбакл, у него почти 9,5 тысяч видов птиц, а ученым известны примерно 10500 видов птиц. Есть даже турниры по бёрдвотчингу – за конкретное время увидеть, сфотографировать и определить максимальное количество видов. Наблюдатели участвуют в акциях по учету птиц. Для снимков подходит камера смартфона с технологией «диджископинг» (digiscoping) - так называют фотосъемку через окуляр бинокля или подзорной трубы.

Бонус! Бёрдвотчинг – это мой способ релаксации, перезагрузки. Иду в парк или еду на природу, много там хожу, активно дышу, тренирую зрение, память и слух. По сути, в это увлечение входит туризм, наука, охота, коллекционирование и фотография. Я стала больше путешествовать по самым неожиданным местам. А еще я встретила мужчину, у нас с ним общее увлечение – бердвотчинг.

За пределами цивилизации

«Находясь в степи, забываешь, какой сегодня день и чем ты занимался дома – так глубоко погружаешься в быт кочевников»

Кто? Олег Новиков, 39 лет, программист

Что? Мы с женой попробовали джайлоо-туризм и нам понравилось. Это жизнь в условиях примитивного быта: жить без удобств, спать на земле, смотреть на звезды, готовить на костре, потом плясать у костра, забыть об интернете и прочих городских развлечениях.

Почему? Мы уже путешествовали дикарями с палаткой, но захотелось не просто слиться с природой, а еще пожить незнакомой жизнью свободных людей. Этот вид туризма появился впервые в Киргизии в конце 1990-х. «Джайлоо» или «жайлоо» на киргизском - пастбище. Сейчас джайлоо-туризм распространился по миру, пожить можно и в африканском племени, и в южноамериканском.

Как? Стать гостем горного чабана (пастуха) несложно. Надо искать кочевников на склонах Тянь-Шаня, на пастбищах в Семеновском ущелье, на озере Сон-куль и в Килемче. А можно просто обратиться в местную ассоциацию туризма. У чабана мы научились ставить юрту, заваривать чай, ловить рыбу, собирать ягоды, ездить верхом и гулять по горам. Питались жареной бараниной, кумысом и лепешками. Спали на полу юрты, а умывались и мылись в озере. Нужно подстраиваться под жизнь племени, следовать их графику. Пропустишь подъем - останешься без еды. Это не отдых в полном смысле слова, а скорее экстремальное развлечение. Даже опытный сопровождающий не всегда может предостеречь от опасностей дикой природы. Тут можно увидеть кабана, рысь, косулю и даже медведя. Дикая природа очаровывает. После Киргизии популярное направление – Африка, куда мы отправимся зимой. Здесь много племён, живущих чуть ли не в каменном веке. Есть племена, готовые принимать туристов. С ними придется собирать и обрабатывать подножный корм, охотиться и изготавливать орудия труда. Культурная программа - пение и пляски под барабаны.

Бонус! Главное в джайлоо-туризме – рассчитать свои физические и душевные силы, быть готовым к сложностям и лишениям, быть готовым поработать. Находясь в степи, ты забываешь, какой сегодня день и чем ты занимался раньше, настолько глубоко погружаешься в этот быт. И знаете, вернувшись домой, мы стали больше ценить и беречь то, что дала нам цивилизация.

Комментарий эксперта:

Сколько раз вам хотелось убежать от всех, забиться в самый дальний угол – чтобы хоть ненадолго оставили в покое. Провести несколько дней один на один с природой – дорогого стоит. Для замотанного нервного жителя мегаполиса экотуризм – это психологическая разгрузка. Никаких пробок, машин, телевизора с новостями, компьютера, мобильного телефона. Люди сознательно отказываются от этого, чтобы восстановить свой эмоциональный баланс. Общение с природой заменит десяток сеансов у психотерапевта. Добавьте сюда чистый воздух, правильную еду, звуки природы, физическую активность, хороший сон – и получится отличная возможность оздоровиться. Главное правило - никакой бессмысленной спешки. Люди не стремятся запечатлеть себя на фоне зданий, а наблюдают за природой, получая удовольствие и новые знания о мире.

Опубликовано: 6 сентября 2018 г.