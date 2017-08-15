ЭКО: что влияет на здоровье ребенка?

По статистике, женщины в возрасте 45-49 лет сейчас рожают в 2 раза чаще, чем 10 лет назад. Почему и какие технологии помогают им забеременеть и родить? И к каким особенностям позднего материнства нужно быть морально готовыми?

Наш собеседник: главный акушер-гинеколог РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, заведующая кафедрой репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Лейла Адамян.

В одном из интервью вы говорили, что репродуктивная функция у современных людей заметно снижается. С чем это связано?

Во многом с тем, что женщины все чаще рожают первого ребенка после 35, а нередко и 40 лет. К этому времени снижается овариальный резерв, ухудшается качество яйцеклеток, развиваются гинекологической патологии – миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза. Кроме возраста, на репродуктивную способность конкретного человека влияют экологическая обстановка в регионе, хронические инфекции, эндокринные заболевания, особенности питания, вес, курение, употребление алкоголя.

Несколько «возрастные» у вас бывают пациентки? И почему они решают рожать?

Чаще всего обращаются женщины возраста 40+, максимальный возраст – 50-55 лет. Одни просто по разным причинам не смогли родить раньше. Другие объясняют стремление родить повторным браком или потерей ребенка. Многие долго лечились от бесплодия или забеременели в результате ЭКО.

Многие сейчас сознательно откладывают рождение детей в надежде на ЭКО. Что вы про это думаете?

Мое глубокое профессиональное и личное убеждение: ЭКО – это не только научное достижение, но и реальный метод лечения бесплодия, метод, который вносит весомый вклад в демографическую картину мира. Однако, решаясь на ЭКО, нужно осознавать всю серьезность этого шага и понимать, что у процедуры могут быть негативные последствия для здоровья, особенно при повторных и неэффективных попытках. Опытные врачи обязательно об этом предупреждают заранее.

Негативные эффекты обусловлены гормональной стимуляцией яичников и зависят как от выбранного врачом протокола лечения, так и от особенностей организма. Может начаться аллергия на препараты и развиться синдром гиперстимуляции яичников, возможны проблемы в работе пищеварительной системы и обострение хронических заболеваний. Во время пункции фолликулов из-за повреждения сосудов может возникнуть кровотечение, потребуется хирургическое лечения. Среди других последствий неудачного ЭКО – серьезные гормональные сбои, функциональные кисты в яичниках, заболевания щитовидной железы, а также депрессивные расстройства.

Есть еще мнение, что ЭКО истощает запас яйцеклеток и тем самым приближает климакс…

Фолликулярный запас каждой женщины индивидуален. Он закладывается внутриутробно и потом уже не восполняется. За всю жизнь у женщины до овуляции доходят 400-500 фолликулов (в ходе одного цикла – как правило, один), а остальные подвергаются так называемой атрезии, то есть обратному развитию. Таким образом, с каждым менструальным циклом общее количество фолликулов уменьшается, и когда они полностью заканчиваются, наступает менопауза. Гормональные препараты, так называемые «индукторы овуляции», которые используют при ЭКО, позволяют получить качественные яйцеклетки даже из тех фолликулов, которые не дошли бы до овуляции и были бы потеряны в результате атрезии. Отсюда вывод: при правильном подборе схемы и дозировки с учетом особенностей организма конкретной женщины стимуляция не приводит к преждевременному истощению запаса яйцеклеток, снижению фертильности и приближению возраста менопаузы.

Яйцеклетки запаса Половые клетки закладываются у ребенка уже на 5 неделе внутриутробного развития. Девочки рождаются с определенным овариальным резервом (запасом яйцеклеток, его еще называют фолликулярным запасом), в течение жизни он уже не восполняется. Овариальный резерв уменьшается с возрастом, к его снижению приводят операции на яичниках, воспалительные заболевания органов малого таза, облучение и химиотерапия, злоупотребление алкоголем, курение. Когда яйцеклетки заканчиваются, наступает климакс.

Сейчас много говорят о замораживании, или криоконсервации яйцеклеток «на будущее». В соцпакет сотрудниц компании Facebook, по слухам, даже входит оплата этой процедуры. Как вы к этому относитесь?

Если рождение ребенка по разным причинам откладывается, этот способ позволяет сохранить генетический материал. Однако не все размороженные яйцеклетки успешно оплодотворяются и позволяют получить эмбрион с хорошим потенциалом имплантации. Значительно эффективнее замораживать не яйцеклетки, а эмбрионы.

О чем еще нужно знать, откладывая беременность «на потом»?

Поздняя беременность, и неважно, наступившая естественным путем или в результате ЭКО, имеет свои минусы и риски. Практически у всех женщин старше 35 лет есть хронические заболевания. Яйцеклетки стареют, и чем они старше, тем выше потенциальные риски у плода – повышается вероятность развития различных патологий, в том числе, хромосомных аномалий и пороков развития. Часто поздняя беременность проходит с осложнениями, выше вероятность преждевременных родов и выкидышей. Нередко наблюдается слабая родовая деятельность, требующая серьезной медикаментозной стимуляции или проведения кесарева сечения.

А как влияет ЭКО на здоровье ребенка?

Процедура ЭКО не может оказать влияния на здоровье потомства. Это подтвердили независимые исследования, которые проводились во многих странах мира. Влияние оказывают возраст и состояние здоровья родителей. Однако тщательное обследование, проводимое до начала процедуры, позволяет снизить риски негативных последствий для матери и малыша.

Можно ли «заказать» пол ребенка при ЭКО? В каких случаях это делают?

Современная медицина может определить пол ребенка с помощью предимплантационной генетической диагностики (ПГД). В случаях, когда в семье есть генетические заболевания, передающиеся по материнской или отцовской линии, это не прихоть родителей, а необходимость, ведь от пола ребенка зависит его будущее здоровье. В целом ПГД – это диагностический метод исключительно высокой точности (около 97%). Благодаря ему значительно снижается риск невынашивания беременности, многоплодия, рождения детей с хромосомными патологиями из-за случайной мутации, а также с генетическими заболеваниями. Однако сейчас проведение ПГД только с целью планирования пола ребенка запрещено в России и Европе из морально-этических и демографических соображений.

Трансплантация матки Большой шаг в медицине – трансплантация матки. Ее пересадка позволяет выносить и родить ребенка женщинам, которые лишились матки в результате операций, неудачных родов и т. д. До сих пор эту проблему можно было решить только за счет программ суррогатного материнства. Однако у многих женщин есть врожденное стремление самостоятельно выносить и родить ребенка. Операции по трансплантации матки проводились в разных странах, наконец, в Швеции это закончилось еще и удачными родами. Это прорыв и в медицине, и в науке.

Какие генетические тесты сейчас проводят во время беременности?

Для определения хромосомных аномалий, которые становятся причиной грубых пороков развития плода, традиционно делается скрининг в первом триместре беременности. Однако в 9% случаев он выдает ложноположительные результаты: показывает высокий риск синдрома Дауна и других отклонений, тогда как плод на самом деле абсолютно нормален. В результате будущим матерям приходится проходить процедуру небезопасной инвазивной диагностики: прокол брюшной стенки, матки и плодного пузыря для забора генетического материала.

Избежать ненужных вмешательств помогает новая методика – неинвазивный пренатальный тест Panorama. Тест разработан в Калифорнии в 2012 году, в России доступен с 2013 года. Он основан на том, что во время беременности в кровотоке матери циркулирует небольшое количество ДНК ребенка. Для анализа необходима лишь венозная кровь матери. То есть манипуляции, повышающие риск прерывания беременности, не производятся. Сдать кровь для теста можно с 9-й недели. Тест очень точный, но в любом случае надо иметь в виду, что есть риск как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов.

В 2013 году в России ввели квоты на бесплатное ЭКО. Дают ли ее супругам зрелого возраста?

На каждую попытку ЭКО выделяется сумма в размере 106 000 рублей. По полису ОМС в эту сумму входят следующие процедуры: стимуляция и пункция яичников, оплодотворение, в том числе ИКСИ при мужском факторе, культивирование и перенос эмбриона. Получив направление на ЭКО, можно самостоятельно выбрать медицинское учреждение из списка клиник, участвующих в программе ОМС. Возраст супругов не является ограничением для получения квоты. Однако стоит ли делать ЭКО женщинам позднего репродуктивного возраста? В каждом конкретном случае это решает врач-репродуктолог, учитывая состояние здоровья пациентки и причины бесплодия.

Кто виноват? По статистике, в 50% случаев бесплодия «виноваты» мужчины, в 50% - женщины. В 30-40% случаев проблемы есть у обоих партнеров. Самая распространенная женская причина – непроходимость маточных труб и спайки в области малого таза. У мужчин бесплодие связано с нарушением сперматогенеза, то есть образования мужских половых клеток. Основные причины: инфекции, передаваемые половым путем, хронический простатит, варикоцеле (нарушение оттока крови от яичек, им страдают 10-15 % мужчин в популяции), перенесенный в детстве паротит, прием некоторых лекарств, профессиональные вредности, воздействие высоких температур, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотиками