Екатерина Стриженова

Для телеведущей 2018-й год выдался чрезвычайно событийным: сначала собственный юбилей, потом рождение первого внука и затем школьный выпускной младшей дочери. Обо всем Екатерина рассказала «Здоровью».

«В мире все меняется очень быстро»

Екатерина, вот уже четыре года вы ведете политическое ток-шоу. Насколько вы ориентируетесь в политических вопросах?

Каждый день я слушаю специалистов, которые дают оценку тем или иным событиям, поэтому начинаю уже кое-что понимать. Я убедилась в том, что все происходящее взаимосвязано и ничего просто так не бывает. Моя роль в этой передаче состоит как раз в том, чтобы задавать экспертам такие вопросы, которые могут прийти в голову любому зрителю у экрана. Современному человеку важно понимать, как именно происходящее в стране и в мире повлияет на его жизнь. Все очень быстро меняется, молниеносно.

Как вы воспринимаете тот накал страстей, который происходит в студии?

Я там как раз нахожусь в качестве огнетушителя (смеется). Если бы вы видели, что у нас во время рекламной паузы происходит! Люди, буквально сжав кулаки, громко отстаивают свою точку зрения. Моя задача – не дать этому пламени разгореться.

А дома за ужином обсуждаете с мужем политику?

Муж любит заводить такие разговоры, причем у нас довольно часто разные точки зрения на многие вещи. К сожалению, не получается жить вне этого пространства, потому что вопросов очень много и все они в большей или меньшей степени влияют на твою жизнь. Мы обсуждаем это, но в какой-то момент я говорю «стоп» и мы начинаем говорить об искусстве. И тут тоже можно спорить бесконечно долго…

Как вы выдерживаете жесткий рабочий график?

Порой бывает по три эфира в день. Встаю в 3 утра, в 4 часа я уже в студии, в 5 часов начинается мое «Доброе утро». Потом дневной эфир и вечерний. Нагрузка большая, но мы же сами ее выбираем – берем ровно столько, сколько можем нести.

На экране вас видят в гриме, а в инстаграме вы легко показываете фото без макияжа ..

Я довольна тем, как выгляжу, поэтому не применяю многочисленные фильтры, не люблю все это. А для поддержания здоровья кожи делаю витаминные и увлажняющие «уколы красоты». Они мне помогают. Когда не будут помогать, пойду к пластическому хирургу. Пока я всеми силами оттягиваю это время, но потихоньку изучаю достижения эстетической медицины. И мне не нравится, что многие ходят с одинаковыми разглаженными скулами, я хочу иметь естественное лицо. От различных аппаратных процедур приходится отказываться, потому что длительный реабилитационный период мне не подходит.

«Муж носит меня на руках в любом весе»

Недавно вы сообщили, что начали заниматься фитнесом с тренером – что это за тренировки?

Уже давно назрела необходимость заниматься фитнесом, но из-за рабочего графика ездить в спортзал не было возможности. И тут мне написал тренер, сказал, что поставит тренажер прямо в мою гримерку. Это такая вибрирующая платформа Power Plate. Под руководством тренера принимаешь на ней определенную позу и потом тебя трясет на этой платформе, и в это время мышцы прокачиваются намного лучше, чем если бы я делала упражнения без платформы. Конечно, я надеялась, что просто буду на ней стоять и худеть, но оказывается на ней еще что-то делать надо (смеется). На первом занятии с меня сошло семь потов и все тело страшно ломило. Но отступать уже некуда, раз мне эту штуку привезли, надо заниматься.

Какие у вас цели?

Договоренности такие: три месяца я занимаюсь по три раза в неделю и питаюсь по системе, которую рекомендовал мне диетолог. К Новому году я должна сбросить 15 кг и стать тростиночкой. Уверена, что мой муж в состоянии носить меня на руках в любом весе, поэтому гораздо больше меня волнуют не килограммы, а объемы. Я человек фигуристый, у меня «выпирает» во всех женственных местах, а у телевизора есть такое свойство – делать тебя крупнее, чем ты есть на самом деле. Я поняла, что если сейчас не начну худеть, то потом будет еще сложнее. Когда ты уже договорился с тренером – никуда не денешься. Лично мне нужен и кнут, и пряник, только так я могу победить свою лень. «Там, где можно сидеть, не будешь стоять, а там, где можно лежать, не будешь сидеть», - говорил Уинстон Черчилль.

Вам же придется менять гардероб!

Это как раз не самое страшное. На меня работает целая бригада стилистов, художник по костюмам каждую неделю привозит наряды с запасом – не пять, а семь штук. Все очень просто – она будет покупать платья и костюмы на пару размеров меньше.

А какую систему питания разработала для вас диетолог?

Прежде всего она настаивала на режиме питания. Это практически невыполнимая задача: о каком режиме может идти речь, если в какие-то дни я просыпаюсь в 3 утра, а в какие-то работаю до 9 вечера. Но я согласилась с тем, что надо высыпаться, потому что никому не нужен человек без сил. Далее диетолог поставил мне ограничения по количеству потребляемых калорий за день за счет уменьшения калорийности продуктов и готовых блюд. Но что самое грустное – у меня из рациона убрали фрукты. Пока я тренируюсь, их есть нельзя.

Что оказалось самым трудным?

Диетолог настаивает на том, чтобы я не покупала готовую еду, а готовила сама. Но ведь для этого надо сначала поехать купить продукты, потом утром встать на полчаса раньше, чтобы приготовить еду, а вечером лечь на час позже. Так я буду жертвовать сном. Все это сложно, но я стараюсь придерживаться правил. Когда есть человек, который тебя ведет и что-то советует, ты психологически воспринимаешь это как заботу о тебе и поэтому веришь в это.

Почему у вас не получалось держать вес и форму?

Я люблю все самое вредное – сладкое и соленое. Еда – это удовольствие и ею я неосознанно восполняю потраченные на эфирах физические и эмоциональные силы. Прямые эфиры – это колоссальное напряжение, стрессовая ситуация, во время которой вырабатывается адреналин в большом количестве. Когда ты теряешь столько энергии, то чем-то надо ее восполнить. Еда – самое простое.

Но я всегда старалась контролировать вес. Когда чувствовала, что позволяю себе лишнее и прибавляюсь, переходила на готовое питание с ограничением калорий, которое привозят на заказ. Месяц поживу на таком рационе и прихожу в прежнюю форму.

Вы не занимались спортом?

Занималась, но эпизодически. Пожалуй, самые интенсивные тренировки были у меня, когда я участвовала в «Ледниковом периоде» в далеком 2008 году. С утра до вечера мы катались на коньках, это была прекрасная нагрузка. Тогда я была в самой великолепной форме. Но с тех пор на коньки почти не вставала и уже сомневаюсь, было ли это в моей жизни и была ли это я. Потом был проект с Андреем Малаховым, на котором я худела под руководством диетолога и тренера. Когда ты находишься в процессе соревнования с кем-то, то есть стимул и есть результат. Кто-то умеет постоянно жить в определенных рамках, а я не могу.

Ваш муж несколько лет назад начал худеть и сегодня он сохраняет свою прекрасную форму.

Да, он прекрасно выглядит. За 3 года он сбросил 45 килограммов. И сейчас не сидит на диете, но при этом умеет соблюдать баланс в питании, умеет сдержаться, когда надо. Таким образом, ему удается быть в одном весе.

У мужчин и женщин организм по-разному устроен. Мужчинам гораздо проще худеть, что несправедливо. При этом муж больше любит рыбу, а я – мясоед. Он любит крепкие напитки, а я – вино с сыром.

«Народные рецепты работают!»

Как вам роль бабушки?

В нашем девичьем царстве вдруг появился парень! И такой чудесный. Когда увидела его, сразу поняла, что это наш человек. Он приносит много радости каждому из нас. Я пока не поняла, что это внук, а взяла его на руки точно также, как брала на руки Настю и Александру. Только не я кормлю его грудью. А в остальном - те же песни, те же слова. Одно лишь отличие – у него есть модные памперсы, а у нас раньше такой роскоши не было.

Ваша младшая дочка в этом году поступила на экономический факультет МГУ. Как вы пережили это и что посоветуете другим мамам?

Я послушала разных мам – у одних дети падали в обморок, у других начинали заикаться, у третьи - температура под 40. Глядя на это, я с опасением наблюдала за Александрой. Но она не паниковала и была настроена решительно. Старалась не накручивать ни себя, ни ее. Но ЕГЭ конечно выглядит дико: детей обыскивают, как преступников, проводят через рамки металлоискателей, грозят выгнать по любому поводу. Экзамены и так стрессовая история, но вместо того, чтобы облегчить детям этот период, вокруг них еще больше нагнетают обстановку. Отсюда все переживания, слезы детей и родителей и много еще всего. Мой практический совет – сдавайте еще один лишний экзамен, пусть он будет у вас в запасе, может пригодиться в другом вузе.

У вас было такое насыщенное лето - вы рыбачили, ходили за грибами, варили раков и ещё вас укусила оса…

Меня укусили сразу две осы! Дело было на рыбалке, мне на плечо сели две осы и ужалили, я даже чувствовала, как в кожу входит жало. Мне было плохо и больно, но я терпела - не хотела портить всем настроение. Сразу выпила лекарство от аллергии, а уже дома принялась читать народные советы: натереть место укуса помидором, солью, сахаром и так далее. Я натирала всем подряд, а помог мне, как ни странно, сахар. Опухлость ушла. Поэтому народные рецепты забывать не надо, они работают. Но самая удивительная история случилась с нашим другом – его ужалила оса в язык, когда он играл в большой теннис!

Вы все лето демонстрировали цветы со своего участка – это ваше хобби?

Да, у меня небольшой садик с цветами. Я радуюсь, когда что-то цветет и распускается. Но в этом году почему-то не зацвели мои коллекционные пионы лимонного цвета. Раньше я не любила хвойные деревья, но однажды разговорилась с человеком, который сажал ёлки у кремлевской стены. Он так интересно рассказывал о них, после чего я посадила несколько хвойных деревьев, а мои туи постриженные кругом так и растут, украшая участок. Зимой у нас будут не цветы, а ёлка!

В этом году вы отметили 50-летний юбилей. Взгрустнулось по этому поводу?

Знаю, что кто-то впадает в депрессию. Меня не накрыло от осознания своего возраста. Может, пока не накрыло. Потому что много работы, некогда сидеть и всерьез об этом думать. Очень много радостных событий, и моя жизнь с появлением внука в принципе переходит в новое русло.

Я не собиралась отмечать свой юбилей, не до этого было. И когда мне муж устроил сюрприз в прямом эфире, когда пришла моя команда «Первого канала», чтобы поздравить меня, - это было невероятно приятно. Самый прекрасный праздник тот, который ты не организуешь, а для тебя его готовят как сюрприз.

Говорят, что каждый возраст прекрасен по-своему. Что вам нравится в вашем возрасте?

Я бы не сводила свои самоощущения к возрасту. Просто в данный момент жизни я уже многое знаю. Поэтому особенно приятно открывать что-то новое. Моя опора – это моя семья, моя уверенность в себе – это мой муж, который всегда рядом и любит меня. Я рада быть нужной близким людям и рада быть востребованной. Такая вот пора жизни, в которой я чувствую себя очень гармонично и уютно.

5 фактов о Екатерине Стриженовой Родилась 20 марта 1968 года в Москве. Родная сестра – известный модельер Виктория Андреянова. С 5 лет снималась в телевизионных спектаклях и программах. Выступала с хореографическим ансамблем «Калинка». Уже 21 год является ведущей «Доброго утра» на Первом канале. В 14 лет на съемках фильма «Лидер» познакомилась с будущим мужем Александром Стриженовым. Они вместе 31 год. У всех членов семьи разные профессии: Екатерина – психолог и телеведущая, муж Александр – режиссер, дочь Анастасия - художник, зять – банкир, младшая дочь – студентка.

5 советов Екатерины Стриженовой: 1.Чтобы выйти из состояния эмоциональной усталости, просто смените картинку перед глазами – уезжайте куда-нибудь хотя бы на два дня. 2. Самый идеальный завтрак – творог со сливками, но если вы худеете, то вам нельзя. 3. Главный ритуал красоты – очищать кожу перед сном. Завершающий штрих – легкий крем, а от жирного утром бывают отёки. 4. Если предстоит выступление перед большой аудиторией, дышите глубоко – помогает справиться с волнением. 5. Мрачным ноябрьским утром вас заставит проснуться только… будильник. А вот чтобы не испортить себе настроение, приготовьте одежду и сумку с вечера.