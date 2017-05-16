Екатерина Гусева: "Счастливый человек светится изнутри"

Актриса рассказала «Здоровью», чем восполняет потраченную на сцене энергию, с помощью чего можно добиться идеального пресса и почему считает свой юмор опасным.

Приходя домой, сразу направляюсь к холодильнику

Екатерина, вы сегодня дважды сыграете в мюзикле «Анна Каренина» плюс еще спектакль завтра. Насколько это сложно?

Я бы сказала, что это невозможно, но это так! Сегодня меня дважды переедет поезд, и еще завтра вечером - такого опыта в театре у меня не было (смеется). И это будет нелегко. Я весь спектакль нахожусь на сцене, у меня сложные вокальные партии, много движения, а главное - эмоционально нужно существовать на разрыв. Именно поэтому мы и втретились с вами в театральном буфете.

Перед нагрузкой надо подкрепиться?

Да, но легкой пищей - детский омлет на молоке, какой нам давали в пионерском лагере и в школе. Я попросила двойную порцию и еще кусочек вареного мяса. Творог со сметаной - на десерт. В общем, подзарядила не только телефон (смеется).

Как восстанавливаете силы после спектаклей и съемок?

Во сне. Но заснуть на голодный желудок не получается. И ложечкой меда на ночь я обойтись никак не могу. Поэтому первое, что делаю, когда прихожу домой, прямиком направляюсь к холодильнику. Хочется поскорее съесть что-то сытное, питательное. Если у меня лежит курица, то съедаю ее прямо холодной - не хватает терпения ждать, пока разогреется. Когда-нибудь я, наверное, смогу не есть после шести вечера, но пока у меня это не получается. После ужина ныряю в теплую ванну с морской солью. Люблю посидеть в полумраке с зажженными свечами, потому что на сцене устаю от яркого света.

5 фактов о Екатерине Гусевой: 1.Родилась 9 июля 1976 года в Москве в семье портного. 2. Окончила театральный институт им. Щукина. Стала популярной, сыграв в сериале «Бригада» (2002). Сегодня ведущая актриса театра им.Моссовета, заслуженная артистка России. 3. Играла в мюзиклах «Норд-Ост», «Иисус Христос супер звезда», «Граф Орлов», «Красавица и чудовище», «Звуки музыки», «Анна Каренина». 4. Была в экспедиции на Северном полюсе, несла факел олимпийского огня. 5. 20 лет счастлива в браке с Владимиром Абашкиным, с которым воспитывает 18-летнего сына Алексея и 6-летнюю дочь Анну.

А восстановить психологическое равновесие труднее?

Нет, это происходит практически сразу в зрительном зале: чем больше душевных сил я отдаю, тем больше ко мне возвращается. Просто лавина благодарности и эмоций! В театре происходит энергообмен между артистами и зрителями. А вот кинокамера, наоборот, энергию у актеров забирает, выжимает тебя, как лимон. Может быть потом, через год, когда выйдет фильм, услышишь отклик.

Вы волнуетесь перед выходом на сцену?

Да, всегда. Но стараюсь использовать волнение для роли. Например, Анна Каренина, приезжая в Москву, когда рушится семейная жизнь ее брата, тоже очень волнуется, она переживает, пытается подобрать нужные слова. Мое волнение становится волнением героини, все получается гармонично. Другое дело – сольные концерты, где я выхожу на сцену не в роли и не в образе. Быть собой - это тоже задача не из легких. В мае я снова буду выступать в дипломатическом зале Кремля. Он очень уютный, небольшой. В такой камерной атмосфере я буду общаться со своими зрителями один на один, нет возможности спрятаться за роль или за свет рампы. Часто после таких концертов зрители становятся твоими друзьями.

Вы бы посоветовали людям брать уроки вокала или просто ходить в караоке?

Конечно! Пение - это полет души, духовный рост. Когда вы поете, то стресс, агрессия, суета и нервозность – все уходит. Вы чувствуете внутреннюю гармонию и покой. Пение дарит силу и свободу. Оно помогает бороться с комплексами и плохим настроением. И плюс красивый пресс! Регулярное правильное пение - это отличная физическая нагрузка и альтернатива тренировкам в спортзале.

Случалось ли вам терять голос?

Да. Такое было два раза в моей жизни. Помню, в сериале «Есенин» мы с Сергеем Безруковым снимались в ночной сцене под дождем. Была ранняя весна. Март месяц. Поливальные машины «создавали» нам дождь всю смену. Двенадцать часов. Пальто на мне промокло насквозь и весило, наверное, килограмм 20. А наутро я проснулась с сильной ангиной. Два дня не могла сказать ни слова, даже «алло» по телефону, связки просто не смыкались. Вот тогда я испугалась страшно. Потому что нет голоса - нет артиста.

Красота - это гармония

Мы встречались с вами четыре года назад, вы совсем не изменились и даже стали лицом косметического бренда.

Да, мне очень понравилась идея, которую сформулировала компания Oriflame в свой 50-летний юбилей. Идея в том, что красота создается не только при помощи туши и помады, красота - это образ жизни. Очень важно всем нам добиться внутренней гармонии. Я чувствую себя счастливой именно в те моменты, когда мне не приходится разрываться и жертвовать одним ради другого, когда удается многое совмещать – быть женой, матерью и подругой, быть успешной в профессии и при этом хорошо выглядеть. Покой и мир в душе не могут не отражаться на лице. Счастливый человек преображается, светится изнутри. Сегодня мода на внешний блеск уходит, сейчас все больше ценится настоящее, естественное. Никаких подделок!

Как вам удается находить время для себя?

Я стараюсь планировать свой день. Сейчас я говорю с вами, через 10 минут пойду гримироваться, а еще через 30 - выйду на сцену. Потом у меня перерыв два часа до следующего спектакля. В это время я пообедаю и прогуляюсь, подышу воздухом... Не стоит допускать хаоса в жизни. Очень важно грамотно и четко спланировать свои дела, чтобы все успевать и не нервничать. Придерживаться режима дня я научилась, когда у нас родился сын. И с дочкой тоже следим за распорядком дня. Утром отправляем детей в школу и садик, и у нас с мужем появляется время друг для друга. Иногда в утренние часы я предоставлена самой себе – могу, конечно, домашними делами заняться, но чаще предпочитаю сладко поспать или сделать необходимые косметические процедуры, могу сходить в бассейн или в спа-салон.

С помощью каких процедур ухаживаете за собой?

Если говорить о лице, то основной уход заключается в тщательном очищении. Моя кожа страдает от агрессивного макияжа, от всяких ультраматирующих средств. Вечером смываю макияж молочком или мицеллярной водой, затем умываюсь с пенкой или гелем и обязательно протираю кожу увлажняющим тоником. На ночь не всегда наношу крем, даю возможность коже просто подышать. Мне кажется, что любой крем создает некую пленку, которая закрывает поры. Иногда я использую ампульные средства на основе термальной воды. А утром как раз пользуюсь кремом, который в течение дня увлажняет или питает кожу, защищает ее от воздействия внешней среды. При себе у меня всегда есть увлажняющий бальзам для губ. В жизни я практически не пользуюсь декоративной косметикой, позволяю коже отдохнуть от грима. Особое внимание уделяю волосам. Мне их сегодня накручивают на горячие щипцы, завтра выпрямляют «утюжками», послезавтра начесывают. В салоне раз в две неделе делаю уходы - маски, массажи головы, специальные многоэтапные процедуры. Дома у меня две полки различных средств для волос – шампуни, кондиционеры, маски, масло для кончиков, спреи увлажняющие, антистатические и много еще всего.

Какие уходы вам нравятся в салоне красоты?

У меня, видимо, пунктик на очищении, потому что мне нравится джетпил – газожидкостный пилинг. Под давлением подается струйка водного раствора натрия, которая под воздействием газа превращается в микрокапли. Они очищают верхний слой эпидермиса и поры, одновременно массируют кожу. Эта процедура имеет и прекрасный противоотечный эффект. Сейчас много аппаратных процедур, которые позволяют обойтись без хирургического вмешательства, без инъекций. У меня нет комплексов по поводу возраста и нет задачи всю жизнь выглядеть на 18 лет. Я женщина, мама двоих детей. Когда буду бабушкой, тоже буду чувствовать себя прекрасно.

Мой юмор бывает опасным

На фитнес время остается?

К сожалению фитнес из моей жизни ушел, нет времени на полноценные тренировки. Одно время, когда начинался расцвет фитнес-индустрии, я активно и регулярно занималась. Попробовала все новинки - ходила на аквааэробику, на танец живота, на сайклинг, даже тайским боксом занималась. Знаю, многие увлечены йогой, но я ее так и не поняла до конца, это совсем не мое. Сейчас я выбираюсь только в бассейн, и вообще предпочитаю пойти в спа-салон, а не в спортзал. Когда работа связана с нагрузкой и напряжением, хочется расслабиться, а не напрягаться дополнительно.

Вы же еще любите баню?

Я люблю все, что связано с водой. Плавание, баня, сауна, душ шарко. Обожаю русскую парную, где можно попариться дубовыми или березовыми вениками. Настоящее расслабление - закрываешь глаза, дышишь запахом леса, очищаешься, снимаешь с себя всю городскую шелуху, закаляешься. Единственное, что не могу вынести – ледяную воду.

Вам приходилось садиться на диету?

Открою секрет. В мюзикле «Анна Каренина» у меня монолитный корсет, который не позволяет поправляться. Его невозможно ослабить, потому что он не на шнуровке, а на крючках. Поэтому хочу я или нет, а стараюсь питаться умеренно, иначе просто не войду в театральные костюмы. Конечно, со временем я научилась держать вес. Если позволяю себе съесть лишнее пирожное, то на другой день в чем-то себе откажу или придумаю физическую нагрузку. А в основном я всеядна, но предпочитаю продукты сытные, которых можно съесть совсем немного и при этом получить необходимую энергию. Это любое нежирное мясо, курица, яйца, рыба, молочные продукты. Ем много орехов, овощей и фруктов. Не могу отказаться от кофе - выпиваю несколько чашек в день. Пью со сливками, соевым или кокосовым молоком.

Существует ли диета для тех, кто поет?

Знаю, что певцам не рекомендуют есть шоколад, орехи, семечки и мороженое. А это как раз все то, что я очень люблю. Я умею ограничивать себя только во время православных постов, а в любое другое время спокойно ем мороженое, даже зимой. Помню, в детстве мама нас с сестрой баловала: мы чередовали - ложечку мороженого в рот положим и следом глоточек чая. Считалось, что так горло закаляется.

Если бы вы не стали актрисой, то кем бы могли стать?

Не представляю, никогда не думала об этом. Я занимаюсь любимым делом, я востребована. А если выдаются свободные часы, люблю делать что-то руками. Вязать не умею, а вот скроить и сшить – это легко. Я придумала и сама сшила несколько концертных платьев. Кукол шью для дочки. Эти умения мне по наследству передались, поскольку папа был портным, и мама одно время работала закройщицей в ателье.

В апреле много говорят о пользе смеха. Видно, что вы любите посмеяться, а как оцениваете свое чувство юмора?

Оно бывает опасным. Очень многих могу смутить им, особенно мужчин. Вероятно, определенная степень свободы и уверенности в себе позволяют иногда подтрунивать над мужчинами (смеется). Некоторые даже начинают стесняться и побаиваться меня, а это меня только подзадоривает. Но я осторожно шучу, чтобы никого не обидеть. Я за здоровый и легкий цинизм, у меня все в порядке с самоиронией - я не обижаюсь на шутки.

Анекдоты запоминаете?

Как раз запомнила недавно один. Он коротенький, но очень женский: лежу со своим - и вдруг, мой заходит (смеется).

5 советов Екатерины Гусевой: 1. На случай, когда пообедать нет времени, носите с собой пакетик с сухофруктами и орехами. 3. Внешний вид очень зависит от сна. Больше спите! 4. Можно успевать все – работать, воспитывать детей, быть любящей женой и хорошо выглядеть. Просто составьте режим дня. 5.На кожу воздействует множество негативных факторов, поэтому очищайте ее, увлажняйте и защищайте. 5. А главное, не забывайте, что красота - это доброта.