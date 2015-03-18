Март – странный месяц: вроде бы солнца уже стало больше, но после долгой зимы силы на исходе, настроение на нуле, ничего не хочется. Психологи утверждают: лучший способ справиться с весенней апатией – это движение!

Кажется, что все вокруг живут полноценной и насыщенной жизнью. Ходят на выставки и концерты, встречаются с друзьями и покупают абонементы в фитнес-центр. Вы решаете присоединиться к празднику жизни, придумываете пять мероприятий на следующую неделю, но ловите себя на том, что сил так мало, что тратить их еще и на необязательные развлечения оказывается совершенно невозможно. Итог – отмена планов, раздражение и чувство вины.

Что делать? Специалисты по работе с телом предлагают обратиться внутрь. И даже не к своему (наверняка богатому!) внутреннему миру, а глубже: к мышцам, связкам и костям.

Смешно ли тебе, девица? Мы привыкли думать, что сначала нам надо разозлиться, а потом уже наши руки сожмутся сами в кулаки. Это верно, но лишь отчасти. Авторы периферической теории эмоций Джеймс и Ланге утверждали, что и обратная последовательность тоже верна. Достаточно просто изобразить радость, грусть или раздражение, чтобы начать чувствовать то, что изображаешь. Фриц Страк из Университета Мангейма предлагал студентам держать во рту карандаш и рассматривать юмористические комиксы. Одна группа держала карандаш губами, так что его конец смотрел вперед. Других студентов попросили зажать карандаш так, чтобы его концы растягивали рот в улыбке. Как вы думаете, какая группа сочла комиксы более смешными?

Машем и улыбаемся! Весеннее настроение

Мышцы и сухожилия, как это ни удивительно, связаны с настроением. Изменения, которые происходят в нашем теле, влияют и на наши эмоции. Обычно мы даже не задумываемся, где находятся наши ноги или руки, мы просто знаем. А в это время мозг без остановки получает и обрабатывает информацию от связок, от органов равновесия и выдает ее нам в простом виде – «мы стоим на горке, руки подняты, голова повернута вправо». Благодаря этой неосознанной работе мы не только можем включить свет в комнате, но чувствуем себя живыми, активными и можем более ясно ответить на вопрос, кто же мы такие. А это уже психология! С осознанием собственного «Я» связаны наши положительные ощущения, так же как и с ощущением контроля над собственным телом.

Люди используют свое тело, даже когда заняты исключительно умственным трудом. Но в любом случае, одни части тела используются чаще (например, пальцы рук, которые мы используем при печати на компьютере), а другие – совсем редко (например, мышцы спины).

Индивидуальный образ тела может состоять только из отдельных часто используемых частей, а остальные становятся как будто «отсутствующими». Усталость и напряжение заставляют нас сжиматься – и в прямом, и в переносном смысле. Танцевальный терапевт из Роттердамского Университета Ирина Клефф-Хаусслер отмечает, что амплитуда движений грустного и уставшего человека становится меньше, тело застывает с поднятыми плечами, прижатыми к телу руками, а диафрагма не совершает глубоких вдохов. Попробуйте воспроизвести это положение тела всего лишь в течение нескольких минут – это будет непросто. А теперь сделайте глубокий вдох и разведите руки в стороны – и вы почувствуете, насколько более приятно новое положение тела.

- Как можно вернуть себе ясное ощущение собственного тела и яркие эмоции? - Главное – не требовать от себя сразу многого! В нашей повседневной жизни есть что улучшить, не прибегая к сложным телодвижениям.

Начните с рабочего места. Не важно, работаете вы в офисе или дома, посмотрите на свое рабочее место и на предметы, которые вы используете чаще всего. Обычно мы стараемся поставить все самое нужное поближе, и даже гордимся тем, что нам совсем не надо двигаться, чтобы дотянуться до самых основных рабочих инструментов. Однако специалист по эргономике из Университета Калифорнии в Дэвисе Хилари Брайан считает принцип «все под рукой» в корне неверным, так как он приводит к почти полной неподвижности.

Распределите все предметы, которыми пользуетесь, так, чтобы в течение дня вы совершали как можно больше непривычных движений. Например, можно поставить нужный маркер не рядом с собой, а на высокую полку, тогда к нему надо будет каждый раз тянуться. Или наоборот, можно убрать листочки для записей в нижний ящик стола, и наклоняться к полу каждый раз, когда надо оторвать один листик и сделать запись. Важно, чтобы движение было удобным и вызывало приятные эмоции, а не желание чертыхаться.

Отрегулируйте все сиденья заново. Когда вы в последний раз анализировали, удобно ли вам сидеть в собственной машине? С тех пор все могло измениться! Даже если вы просто меняете обувь или начинаете носить другую куртку, стоит проанализировать, не означает ли это, что сиденье нужно отодвинуть на несколько сантиметров дальше. А стул в офисе? Регулировали ли вы его после предыдущего работника, который был на 30 сантиметров выше вас? Вы удивитесь, но, возможно, есть более удобные положения для вашего тела. Попробуйте покрутить все колесики настроек, и вы ощутите, что у вас есть спина и ноги – даже когда вы сидите!

Обратите внимание на то, как долго вам приходится выкарабкиваться из кресла, когда вы встаете за чашкой чая или кофе. Попробуйте настроить кресло так, чтобы ноги все время стояли на земле. Если кресло на колесиках, проверьте, можете ли вы легко переместиться из одного конца комнаты в другой, сидя в кресле и отталкиваясь ногами. Если это получается, значит, вы все сделали правильно.

Удивите свой организм. Переставьте что-нибудь нужное в совсем новое место. Поменяйте функции на кнопках вашей компьютерной мыши или вообще начните двигать ее другой рукой. Тогда вам какое-то время надо будет фокусироваться на движении и быть внимательным к тому, что вы делаете. Не стоит заниматься такими перестановками, когда у вас череда дедлайнов, а вот когда ваш режим работы довольно расслаблен, и вы чувствуете интерес к таким задачкам – попробуйте.

Обнимайтесь! Семейный психотерапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обниматься не менее восьми раз в день. Для Сатир был важен эмоциональный контакт обнимающихся, внимание друг к другу, но ощущение прикосновения к коже и ощущение давления не менее важно. Вдобавок к эмоциональным бонусам объятия дают информацию нашему мозгу о том, мы – объемные фигуры из плоти и крови, а не только голова и пальцы! Можно не только обниматься, но и играть со своими детьми в кучу-малу, держаться за руки и лежать у своих любимых на коленях.

Вспомните про другие органы чувств. Если вы любите запахи – используйте любимые ароматы и эфирные масла. Если для вас важны цвета и формы, то выбирайте предметы, на которые вам приятно будет посмотреть. Слушайте любимую музыку, разрешите себе есть то, что вы больше всего любите. Когда мы истощены и устали, мы перестаем обращать внимание даже на простые радости, которые могли бы нас поддержать.

Вспомните, что вам доставляло удовольствие: наесться авокадо от души, лежать на полу и слушать музыку, писать ручкой сиреневого цвета. Часто наши личные небольшие радости могут приносить больше эмоций, чем радости из стандартного набора.

Выберите ту рекомендацию, которая вас воодушевила больше всего, и посвятите ей несколько дней. Оцените результат – что происходит с вашим настроением, когда вы предлагаете что-то новое своему телу. Затем подумайте о том, что еще хотелось бы сделать, – и сделайте!

Не ждите от себя полного преображения, не требуйте добросовестного исполнения всех пунктов... Но вполне возможно, что через некоторое время абонемент в фитнес-клуб перестанет вас пугать, а потом вы обнаружите, что сами приглашаете друзей в фейсбуке на новую выставку или на прогулку в парке. Тем более что к тому времени листья на деревьях могут уже появиться, а лужи высохнут.

Ароматические масла Йошиаки Сигавара и его коллеги из Университета Хиросимы исследовали эфирные масла и их действие на людей. Они выяснили, что масло лимона помогает нам расслабиться, когда мы решаем сложные задачи (например, считаем в уме), а масло иланг-иланга действует умиротворяюще в любых ситуациях, и при умственном напряжении, и при прослушивании записей со звуками природы.

Ботокс против злости Весеннее настроение

Андреас Хенненлоттер из Мюнхенского Университета обнаружил, что невозможность нахмуриться, которая является следствием некоторых инъекций ботокса, влияет не только на количество морщин, но и на способность испытывать эмоции.

Испытуемых до и после уколов ботокса просили нахмуриться, и наблюдали, что в это время будет происходить в их мозге. Оказалось, что после уколов ботокса активность в отделах, связанных с обработкой эмоций и с эмоциональным опытом (в миндалине и в стволе головного мозга), становилась значительно ниже.