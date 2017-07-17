Она проникает в дома через закрытые окна и двери. Полностью избавиться от нее нельзя даже на космической станции! Но пыль – это не только некрасиво, но и опасно для здоровья.

МЕТЕОРИТЫ И МИКРОБЫ

Домашняя пыль на вид скучна и однородна, но в ней обнаруживаются самые разные – и порой неожиданные – компоненты. Органические – чешуйки кожи, ногтей и перхоть, шерсть, крошки пищи, мука, пыльца растений, споры грибов и плесени, опилки, фрагменты погибших домашних насекомых и их экскременты. Неорганические – вулканический пепел и микрочастицы метеоритов и минералов, кристаллики соли, частички резины и стройматериалов. Кроме того, микробиологические исследования показали, что в пыли домов и квартир обитает огромное количество самых разных микроорганизмов. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (США), например, в 2016 году исследовали домашнюю пыль, собранную по всей стране, и обнаружили в ней около 5000 видов бактерий и 2000 видов грибов.

ОПАСНЫЕ СОСЕДИ

Возникает резонный вопрос: насколько такое соседство опасно для нас? Ответ неоднозначен. Многие исследователи предполагают, что растущее количество аллергиков в странах западного мира связано, в том числе, с ограничением контакта с микробами у детей. Иммунной системе ребенка нужна тренировка, а в вычищенном до стерильности доме это невозможно. С другой стороны, та же плесень в составе пыли увеличивает риск развития астмы.

Кроме того, в составе домашней пыли обнаруживаются потенциально токсичные элементы. Одна из самых топовых тем на западных научных сайтах – антипирены. Это вещества, которые с 70-х годов прошлого века добавляют в стройматериалы, пластмассы, напольное покрытие, обивку мебели, чтобы снизить их горючесть. В плане противопожарной безопасности это хорошо. А вот с точки зрения физического здоровья – очень спорно. Достаточно быстро выяснилось, что некоторые группы антипиренов могут быть нейротоксичны. В частности, как установили исследователи из Орегонского университета в 2017 году, нарушают когнитивную функцию и приводят к расстройствам поведения у детей. Кроме того, исследования на животных показали, что антипирены могут нарушать работу эндокринной системы, поскольку имеют структуру, схожую с гормонами щитовидной железы. На ежегодном заседании эндокринологического общества США в 2017 году антипирены связали с высокими рисками развития рака щитовидной железы. При этом антипирены легко попадают в домашнюю пыль. Исследуя образцы пыли, полученные в домах американцев, исследователи из американского Института Сайлент Спринг обнаружили, что практически в половине из них повышено максимально разрешенное содержание противопожарных веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health. Самые опасные для здоровья группы антипиренов, в том числе полибромированные дефинилэфиры, во многих западных странах начали запрещать использовать. Тем не менее, их источниками продолжают оставаться старые дома, вещи и мебель. Самыми уязвимыми для вредного воздействия антипиренов являются маленькие дети, которые много ползают по полу. Судя по данным недавнего исследования, проведенного в Университете Колумбии, на руках маленьких детей потенциально опасные для здоровья антипирены обнаруживаются чаще и в больших количествах, чем у их матерей, живущих вместе с ними.

Пыль как свидетель Состав пыли отличается в разных домах. Проанализировав его, ученые могут определить местонахождения дома (по частичкам почвы, принесенным на обуви с улицы), пол живущих в нем людей, каких домашних животных они держат. Кроме того, по пыли можно даже определить микробиом жильцов дома! Биологи из Университета Торонто обнаружили в образцах споры кишечных бактерий, идентичных тем, что были обнаружены в ЖКТ младенцев и взрослых, живущих в этих домах. Предполагается, что бактерии попадают в пыль через памперсы, немытые руки, а также с брызгами из унитаза при сливе (напомним, что разлет капель составляет около 1 м).

ГЛАВНЫЙ ВРАГ И ЕГО ШАРИКИ

Еще одна опасность пыли – в ней живут пылевые клещи, всего их известно около 50 видов, в России распространены 2 из них. Эти клещи не кусаются, не пьют крови и не переносят инфекционные заболевания. Питаясь отмершими частицами кожи (в месяц человек производит примерно 1 чайную ложку такой «еды»), клещи оставляют экскременты, которые мы вдыхаем с домашней пылью. Эти, как их называют, «фекальные шарики» являются сильным аллергеном. В 70% случаев аллергия, бронхиальная астма, атопические дерматиты и риниты, а также приступы удушья вызваны отходами жизнедеятельности пылевых клещей. Идеальная среда их обитания – квартира, где температура 22-25 градусов и влажность выше 55%. По данным НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, в московской квартире, где поддерживают порядок, в 1 г пыли содержится 60-70 пылевых клещей. Считается, что для здорового человека это не опасно. Больше всего клещей обнаружено в одеялах и матрасах. Ученые предполагают, что ночные приступы удушья у больных бронхиальной астмой обусловлены тем, что в это время происходит максимальный контакт с аллергеном. Количество пылевых клещей в разных регионах увеличивается в разное время года. В средней полосе их больше всего с осени по весну.

ВЫБРОСИТЬ ХЛАМ ИЗ ДОМА

Как видим, бороться с пылью – пусть и без фанатизма – все же нужно, особенно если в доме живут аллергики и маленькие дети. Основное правило борьбы с пылью – очистить жизненное пространство по максимуму от вещей. Избавьтесь от старой мебели, ковров, подушек и одеял с шерстяными и перьевыми наполнителями. Много пыли накапливают бумажные книги – поэтому хранить их нужно в застекленных шкафах, а не на открытых полках. Одежду, которую сейчас не носите, лучше паковать в вакуумные пакеты, обувь – в специальные закрывающиеся пластиковые секции. Влажную уборку делайте 1 раз в неделю, если есть аллергия на пыль – ежедневно. Постельное белье надо стирать 1 раз в 7-10 дней при температуре 60° С, чтобы уничтожить пылевых клещей.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ

Пылесосы с водяным или HEPA фильтром. НЕРА фильтры изготавливаются из материала на основе стекловолокна. Благодаря разветвленной сети мельчайших пор они способы задержать до 99,97% частиц размером до 0,3 мкм.

Паровые пылесосы. Пар, который подается под высоким давлением, позволяет извлечь грязь и пыль из труднодоступных мест, например, из пор и швов керамической плитки, а затем грязная вода засасывается в специальный резервуар. Недорогая и компактная альтернатива – ручной парогенератор. Регулярно пропаривайте мягкую мебель, одежду, шторы, игрушки.

Фильтры для очистки воздуха. Лучше использовать модели с HEPA-фильтрами. А с «мойками воздуха» не все так просто. С одной стороны, они, действительно хорошо очищают воздух от пыли. С другой стороны, повышают влажность воздуха, создавая оптимальные условия для размножения пылевых клещей.

Метелка для пыли. На ее синтетических волосках скапливается отрицательный статический заряд электричества, благодаря чему к ним прилипает положительно заряженная пыль. Достаточно лишь раз провести метелкой по пыльной поверхности, чтобы очистить ее. Окончив уборку, пыль нужно просто смыть водой. Чтобы уборка была более эффективной, перед началом работы подготовьте потрите метелку полиэтиленом или синтетический тканью, чтобы накопить статический заряд. Как только ее волоски «встанут дыбом», можно начинать.

Бытовая химия с акарицидами (против клещей). Аэрозолями можно обрабатывать мебель, ковры, шторы. Некоторые средства после одноразовой обработки избавляют дом от клещей на срок до 7 месяцев. Есть также специальные средства для стирки постельных принадлежностей.

Пищевая соль. Она также обладает акарицидными свойствами. Соленой водой (20% соли на 80% воды) хорошо обрызгать ковры и мягкую мебель, помыть ей полы. Убивает клещей и масло тмина – его понадобится всего 1% на литр воды.

В цифрах и фактах

За год в однокомнатной квартире накапливается 2 мешка (20 кг) пыли;

В 1 м3 воздуха убранной квартиры содержится 304 тысячи частиц пыли;

Самые пыльные места в доме – задняя стенка холодильника, батареи отопления, плинтусы, верхние поверхности мебели;

За день человек вдыхает около 50 мл пыли;

Опаснее всего для человека мелкодисперсная пыль размером 0,01-0,3 мкм. Крупные частицы удаляются с выдохом. Мелкие оседают в альвеолах, оттуда попадают в кровоток и разносятся по всем организму. Ученые из университета Ланкастера (Великобритания) предположили, что мелкодисперсная пыль может попадать в мозг и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.