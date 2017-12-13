ДО СИХ ПОР ИКАЕТСЯ

Это случается с каждым. Но если икота появляется регулярно, или долго не проходит, оставлять это без внимания нельзя.

Как пишут в учебнике физиологии, икота – это непроизвольная физиологическая реакция сокращения диафрагмы, в которой основную роль играет диафрагмальный нерв. Она появилась у млекопитающих в ходе эволюции, для эвакуации лишнего воздуха из желудка и освобождения придавленного раздутым желудком диафрагмального нерва. Нам она досталась просто по наследству, ведь человек может надавить руками на живот, изменить положение тела и, тем самым выгнать воздух. Звери на такое не способны. Их икота избавляет от болей в животе, отрыжки, нарушения переваривания пищи, в общем братьям нашим меньшим она нужна больше, чем нам.

А нам она может принести немало проблем. Иногда организм словно зацикливает: мы икаем и икаем. Говорят, что это нас кто-то вспоминает. Но следов исследований на тему связи икоты с воспоминаниями не нашлось. Поэтому ограничимся небольшим очерком о возможных причинах явления. И для начала разделим икоту на физиологическую и патологическую, являющуюся симптомом какого-либо заболевания.

Физиологическая икота

Переедание, быстрый прием пищи с заглатыванием воздуха

Торопливая еда и поглощение большого количества пищи легко может спровоцировать икоту. При переедании желудок растягивается и может давить на диафрагмальный нерв, а могут среагировать рецепторы, расположенные в стенке желудка. Масла в огонь подливают начавшиеся процессы переваривания, при которых в желудке образуется газ. Слишком горячая или наоборот, слишком холодная пища еще больше усугубляет ситуацию. Аналогичная картина возникает и в том случае, когда во время еды из-за разговоров вы заглотили слишком много воздуха, или разом выпили много газированного напитка.

Что делать? Лучшим средством от икоты после переедания станет чашка мятного чая. Если мяты под рукой не оказалось, попробуйте задержать дыхание на 15-20 секунд. Это позволит растянуть диафрагму и нормализует ее работу. Не получилось с первого раза - повторите. Могут помочь несложные физические упражнения. Например, в положении стоя потянитесь руками вверх и глубоко вдохните, опуская руки на выдохе. Другой вариант – сидя на стуле вдохнуть полной грудью и наклониться вперед, выдыхая, одновременно выравнять спину. Еще один «дедовский» способ – раздражение вкусовых рецепторов, для этого на язык надо положить щепотку молотого перца или соли.

Алкоголь

Употребление большого количества алкоголя нередко вызывает икоту. В этом случае реализуется сразу два провокационных механизма: алкоголь сам раздражает слизистую желудка, кроме того он расщепляется на токсичные продукты, которые вызывают икоту опосредованно. Алкогольная икота бывает довольно упорной и продолжительной. Ну а если вы перебрали «шипучих» алкогольных напитков и в дело вмешался пресловутый «газ в желудке», она практически гарантирована.

Что делать?

Для снятия алкогольной икоты рекомендуют съесть горячее блюдо, лучше суп вроде борща или солянки. Алкогольная икота может продолжаться несколько часов, в этом случае может потребоваться прием лекарств (метоклопрамид) или дезинтоксикационная капельница с успокаивающими.

Переохлаждение

Многие замерзнув, начинают икать. В этом случае что не делай, пока не согреешься, икота не отступит. Ученые уверены, что в этом случае икота такой же «согреватющий рефлекс», как и мелкая дрожь. Она заставляет сокращаться и одну из самых больших внутренних мышц нашего организма – диафрагму. Получается, что икота не донимает нас просто так, а пытается согреть.

Что делать?

Постараться как можно быстрее согреться. Горячий чай и теплое помещение – лучшее лекарство.

Патологическая икота:

Если икота не прекращается больше суток – это повод обратиться к врачу. Ведь ее причиной могут оказаться самые различные заболевания.

Центральная

Если механизм икоты - не в животе, а в головном или спинном мозге, такую икоту называют центральной. Икота может стать одним из первых симптомов инфекционного заболевания нервной системы – энцефалита или менингита.

В этом случае кроме икоты будут беспокоить повышение температуры тела, возможно появление сыпи, появятся сильные головные боли, головокружение. Бывает, что икота становится признаком опухоли головного мозга, в этом случае могут появиться нарушения чувствительности, зрения, сильные головные боли. Инсульт и ущемление межпозвоночной грыжи также могут сопровождаться икотой. В первом случае можно заметить неврологические симптомы, во втором – на первом плане будет сильная боль в грудном отделе позвоночника. Ну и конечно неврозы, депрессии и дебют психических заболеваний также могут сопровождаться упорной икотой.

Что делать?

Как можно быстрее обратиться к врачу, потребуется осмотр невролога с неврологическими тестами, КТ или МРТ головного мозга, позвоночника.

Периферическая

В этом случае причинами икоты выступают заболевания органов брюшной и грудной полости. Это могут быть гастрит, эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит… Можно продолжать, перечисляя органы брюшной полости, но в каком бы из них не была скрыта причина, существуют некоторые общие симптомы. Среди них: боли в животе, вздутие, потемнение или наоборот, осветление стула, появление в нем слизи, запоры или понос, отрыжка, тошнота и рвота. Иногда икоту могут вызывать сдавления диафрагмального нерва в грудной полости. Причин и здесь много – скопление жидкости в плевральной полости после пневмонии или в полости перикарда после миокардита (довольно часто им осложняется грипп), появление опухоли в легких, увеличение лимфатических узлов средостения при гематологических заболеваниях. А иногда икота может оказаться единственным признаком перенесенного «на ногах» инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка.

Что делать?

Как можно быстрее обратиться к врачу, потребуется осмотр гастроэнтеролога, хирурга, пульмонолога, УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия, рентгенография и КТ органов грудной клетки.

Отражённая

Эту разновидность икоты выделяют потому, что источник находится достаточно далеко от диафрагмального нерва. При этом в процессе всё равно задействован желудочно-кишечный тракт, а точнее - его удаленные отделы. Так, икота может появиться при обострении хронического энтерита или колита, других заболеваниях тонкого и толстого кишечника, а может сообщить о наличии в организме паразитов, прежде всего глистной инвазии.

Что делать?

Как можно быстрее обратиться к врачу, потребуется осмотр гастроэнтеролога, инфекциониста, УЗИ брюшной полости, колоноскопия, анализы крови и кала для выявления гельминтов.

Токсическая

Самая частая причина – банальное пищевое отравление. А еще -хронические отравления, например, алкоголем, гормональными средствами при попытке быстро «накачать» красивые мускулы, а может быть и отравление лекарственным препаратом, если вдруг неправильно подобрана дозировка или продолжительность курса лечения. Ну и нередки случаи профессиональных отравлений, когда неожиданной причиной оказывается краска для волос, которой парикмахер каждый день красит волосы клиентов. Токсические вещества могут оказать влияния как на центральную нервную систему, так и непосредственно на диафрагмальный нерв, то есть реализуются сразу два механизма икоты. Но бывают ситуации посерьёзнее. Среди них: острые и хронические инфекции, опухолевые процессы, почечная и печеночная недостаточность.

Что делать?

Внимательно изучите свой образ жизни – возможно, появление икоты совпало с началом приема лекарства, работы в новом месте, где есть контакт с химикатами. Присмотритесь к продуктам питания. И конечно, обратитесь к врачу, причина может оказаться серьезной.