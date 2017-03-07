ДНЕВНИК ГОЛОДАЮЩЕЙ

Если вы собираетесь голодать, обязательно почитайте этот материал. Это личный опыт, ценее которого нет ничего.

Светлана (29 лет, рост 170 см, начальный вес – 132 кг) обратилась в клинику лечебного голодания, где ее положили в стационар, тщательно обследовали и предложили “разгрузочную диету" – 21 день голодания на одной воде. Все это время Светлана вела дневник, отрывки из которого мы публикуем.

День 1. Оказывается, вместе со мной голодают еще 19 женщин и 20 мужчин. С утра были лечащий врач, "голодолог" и медсестра. Померили давление, послушали сердце, взяли кровь из вены. До обеда выпила литр воды. Есть не хотелось. На обед еще стакан. Гуляла, проголодалась. Вздремнула, стало легче. До вечера глушила голод водой, на ужин еще 3 стакана, потом клизма, и душ. День прошел на ура.

День 2. Результат взвешивания обрадовал: потеряла больше 1,5 кг. Пила воду, хочется есть. "Голодолог" сказала, что это пройдет через 3 дня, советовала спать и гулять. Вечером клизма и душ.

День 3. Есть хочется с самого утра, вода не помогает. Похудела еще почти на 1,5 кг. Вечером обнаружила на плечах какие-то прыщики. Во рту гадко, язык белый. Скорее бы все закончилось.

День 4. Очень хочется есть, "голодолог" сказала, такое бывает, пройдет после 7 дней. Еще 1,5 кг – долой. Коллеги - женщины полны решимости, мужчины недовольны. Как назло, в моей палате кроме меня никто не голодает, соседки едят домашние пироги и печенье - чтобы не страдать, вышла в коридор. Выпила 3,5 л воды. Прыщи пошли по всему телу, на языке бело-зеленый налет, чистила трижды. Днем спала, снились жареные куры с приправами и зеленью.

Читайте также 30 дней после застолья 5 признаков плохого диетолога Похудение без насилия Врач хвалила за терпение, но голод не проходит. Голова кружится. Прыщи покрыли почти все тело и лицо, "голодолог" сказала, что это пойдет после окончания курса. Вечером клизма, душ, чистка языка.

День 6. Говорят, анализы хорошие, давление в норме. Очень хотелось есть. Ходила вдоль стены, при головокружении приседала на корточки. Сбросила еще 1,5 кг. Снились изысканные блюда. Язык бело-зеленый, чистка не помогает, прыщей все больше. "Голодолог" объяснила, что это выходят "шлаки".

День 7. Давление низкое. Сердце в норме. Слабость, головокружение. Двое мужчин не выдержали и прекратили голодание. Похудела еще на 1,5 кг. Тело и язык неприятно пахнут, голод очень сильный. Когда же конец?

День 8. Потеряла 1,5 кг. Есть хочется еще сильнее. Врач сказала - редкий случай, надо подождать 8 дней. Еще 4 мужчин бросили голодать.

День 9. Показатели хорошие. Потеря веса 1,4 кг. Чувство голода ужасное. Прыщи на теле лопаются, вытекает какая-то гадость, с языка счищается густой неприятный налет. Страшно даже представить себе, что все это было внутри. Кстати, еще 3 мужчин вышли из игры.

День 10. Все идет как надо. Страшно хочется есть. Мылась мочалкой, чирьи лопались. Похудела на 1,35 кг. Соседки все время едят, и, кажется, немного мне завидуют.

День 11. Сбросила 1,3 кг. Хочется есть, пью через силу. Запах изо рта такой, что саму тошнит, в зеркало стараюсь не смотреть.

День 12. Анализы хорошие. Нет 1,26 кг. Очень голодна, с трудом пила воду, тошнит. Гуляли с мужем. Едва не теряла сознание, часто присаживалась на корточки. Муж доволен, говорит, выгляжу лучше.

День 13. Похудела на 1,2 кг. Из чирьев выделяется жидкость, язык чистила трижды. "Голодолог" одобряет. Как обычно - прогулка, сон, душ, клизма, телевизор. Выпила 3 л воды.

День 14. Ушло 1,2 кг. С утра выпила 1,5 л воды. Вечером едва не потеряла сознание, успела присесть на корточки. Осталось всего 7 дней.

День 15. Есть хочется меньше. Сбросила 1,15 кг. Слабость, головокружение. Видно, много шлаков выходит - налета на языке и прыщей все больше.

День 16. Потеряла 1,1 кг. Есть не хочется, слабость.

День 17. Сбросила 1,1 кг. Есть абсолютно не хочется, гулять и мыться тоже. Чирьев все больше. Клизма, чистка языка, душ и спать.

День 18. Нет 1 кг, есть не хочется. Кожа и язык выглядят по-прежнему.

День 19. Похудела на 1 кг. Есть не хочется, выпила 3 л воды. Осталось 2 дня.

День 20. Потеряла 1 кг. Слабость невероятная, аппетита нет. Прыщи не проходят, язык чистила 5 раз. Завтра последний день!

День 21. Сбросила 1 кг. Есть не хочется. Да, я сильно похудела. Говорят, самое трудное - это выдержать девятимесячную восстановительную диету. Многих "отголодавших" привозит "Скорая", потому что не выдержали и съели то, чего нельзя.

Результат. За время голодания Светлана потеряла 25,5 кг. Невероятно тяжело было выдержать первые дни выхода из состояния голода. Сдерживать волчий аппетит помогала доктор-"голодолог", которая навещала Свету по нескольку раз в день. Во время двухмесячной восстановительной диеты нельзя было солить пищу и есть копченые продукты. Светлана пару раз не сдержалась – после этого боли в желудке и пищеводе были такими, что, она зареклась нарушать диету впредь. Через полгода сброшенные килограммы начали понемногу возвращаться. Сейчас, спустя 2 года после голодания, Светлана весит почти 140 кг. И повторять негативный опыт не имеет ни малейшего желания.