Дмитрий Мохов: « Устраняя механическую дисфункцию, остеопат запускает механизмы саморегуляции организма»

Наш гость: Дмитрий Мохов, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор Института остеопатии Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по остеопатии Министерства здравоохранения РФ, основатель и руководитель клиники «Институт остеопатии Мохова».

Дмитрий Евгеньевич, в нашей стране остеопатия вошла в реестр медицинских специальностей в 2015 году, но до сих пор не все до конца понимают, что это такое .

-Это целостная система мануальной диагностики и лечения, направленная на профилактику заболеваний и улучшение качества жизни человека. Все болезни имеют две возможные причины: либо органическое расстройство - нарушение строения органа, либо функциональное – нарушение его работы. Представьте пластиковую бутылку с водой: остеопаты не могут воздействовать на пластиковый корпус, но могут изменить воду внутри него. То есть мы устраняем механическую дисфункцию, запуская механизмы саморегуляции организма, что позволяет ему восстановиться самостоятельно.

И каково место остеопатии в современной медицине?

Сегодня остеопатия начинает играть все более важную роль в лечебном процессе. Это ключевая дисциплина на этапах профилактики и реабилитации. К нашей помощи прибегают врачи различных специальностей, мы совместно ведем пациентов. Наша основная задача – рано выявить и не допустить развития процесса, предупредить болезнь. На этапе реабилитации мы возвращаем людям потерянные функции органов после операций, травм, инсультов, а также улучшаем их качество жизни, когда полное излечение невозможно.

Обоснованы ли научно эти методы?

Конечно, мы опираемся на законы физиологии и анатомии, главный постулат которых – единство строения и функции. В мире уже проведено ряд серьезных исследований, которые доказывают эффективность остеопатии. Сложность заключается в том, что это персонифицированная наука, подход к пациентам невероятно индивидуальный, поэтому результаты лечения плохо поддаются статистике, на которую опираются научные исследования в XXI веке.

Почему остеопатия так долго не признавалась?

Всему свое время. Весь мир движется к тому, чтобы не лечить болезни, а предупреждать их, а именно это основная задача остеопатии. В США, например, к официальному признанию остеопатии на государственном уровне шли 70 лет, у нас этот процесс занял всего 20.

Насколько она востребована?

Это, без сомнений, очень востребованная специальность и найти хорошего остеопата сложно, кроме того их сейчас просто мало.

Для сравнения, в США более 4000 медицинских школ, которые каждый год выпускают новых специалистов. В целом, за границей к остеопатии относятся с гораздо большим доверием. Мы же только движемся в этом направлении. Скептическое отношение многих приверженцев традиционной медицины несколько замедляет процесс внедрения остеопатии в лечебный процесс, но, уверен, это связано с недостатком информации о ней и вскоре будет преодолено.

С какими частями тела работают остеопаты?

Мы работаем со всем организмом в целом. Конечно, наибольшему воздействию подвергаются мышцы, сухожилия, кости - просто потому, что находятся поверхностно. Остеопат может почувствовать изменения кожи, ее температуру, напряжение поверхностных мышц, консистенцию связок, отечность, болезненность – все это непосредственно отражается на функции органа, ведь в нашем теле все взаимосвязано.

Расскажите, что чувствуют руки остеопата?

Человек по своим биохимическим свойствам – это студень, чуть гуще или чуть жиже. И очень важно поддерживать необходимую консистенцию. Во время воспаления, нарушения подвижности, растяжения или застоя крови она меняется. Это можно почувствовать. С помощью движений рук остеопат способен менять консистенцию тканей, снимая отек, восстанавливая кровоток, нервную регуляцию. Мы также возвращаем тканям правильный «двигательный паттерн» - то есть «узор» нормальных движений, колебаний тканей, натяжения ...

Остеопату нужны какие-то дополнительные обследования?

Основной его инструмент – и диагностический и лечебный – это руки. При помощи пальпации и ее более тонкого вида – перцепции, мы можем поставить диагноз. Но остеопат, как и любой другой врач, в ряде случаев прибегает к помощи дополнительных исследований - МРТ, КТ, УЗИ. И, как любой другой врач, умеет их «читать».

Какие болезни лечит остеопатия?

Мы много работаем с педиатрами, особенно в случаях родовых травм, задержки психомоторного, речевого, интеллектуального развития, нарушения внимания, неврозов.

Что касается взрослых, то это традиционно остеохондроз, боли в шее, «радикулиты», онемение в конечностях, головные боли, боли в суставах, последствия травм и операций, некоторые гинекологические заболевания, например, дисменорея, боли во время менструаций. Последнее время мы начали активно сотрудничать со стоматологами: при определенном воздействии, человеку можно носить брекеты не 2 года, а 1 год. Это значительно улучшает качество жизни.

А с чем точно не стоит идти к остеопату?

Мы не лечим органическую патологию. Если возвращаться к нашему примеру с бутылкой воды, то мы никак не изменим пластиковый корпус. Мы не лечим онкологию, инфекционные заболевания, переломы, аутоиммунные болезни – все, что имеет органическую причину.

С остеопатией сегодня связано множество мифов..

Большинство мифов связано с тем, что остеопатия дает быстрый эффект.

В некоторых случаях клинический эффект действительно наступает мгновенно, как говорят, «на кончиках пальцев», но это не всегда так.

Многие заболевания требуют длительной и регулярной терапии. В таком случае пациенту необходимо терпение.

Некоторые считают, что остеопаты могут настроить организм как музыкальный инструмент, и все мгновенно заработает, а значит не надо обращаться к врачам. Это так?

Остеопатия ни в коем случае не является заменой традиционной медицины. Болезнь – это органическое нарушение, но ему всегда предшествует изменение функции. Традиционная медицина лечит те органические изменения, которые уже произошли за время болезни. Мы же воздействуем на более раннем и еще обратимом этапе функциональных нарушений.

Это самое важное время. Наша задача – вмешаться на этом этапе и не дать функциональным изменениям перейти в органические, не позволить человеку пополнить ряды пациентов. Конечно, это не всегда возможно, особенно, если диагноз поставлен поздно. Поэтому так важно думать о своем здоровье, регулярно обследоваться и вести здоровый образ жизни.

Бывают ли какие-то осложнения после лечения у остеопата?

Насколько я знаю, осложнений за время практики остеопатии зарегистрировано не было, при условии, что человек обратился к профессионалу. Понятно, что если он попал к неопытному специалисту, то его ждут те же осложнения, что и при обращении к неквалифицированному врачу любой другой специальности.

В чем разница между остеопатией и мануальной терапией?

Мануальная терапия и остеопатия близки, но принципиально отличаются. Представьте, что в позвоночнике один позвонок неправильно повернулся и теперь стоит криво. Так вот, мануальная терапия будет лечить позвонок – ставить его на место, а остеопатия будет лечить все тело, чтобы тело вернуло его в правильное положение. В отличие от мануальной терапии воздействие остеопатии поверхностное, мы работаем до дыхательного барьера. Когда мы дышим, у нас работает не только грудная клетка и мышцы живота, но в той или иной степени двигаются все ткани. Цель остеопата – воздействовать на них, не нарушая естественного дыхательного движения. Оно очень мягкое, ни о каких травмах не может быть и речи.

Существуют ли противопоказания к лечению у остеопата, например, гипертония?

Если пациент находится в стабильном состоянии и цифры его артериального давления не зашкаливают, это не является противопоказанием. В принципе, абсолютных противопоказаний к применению остеопатии нет. Но есть относительные, то есть на усмотрение врача. К ним относятся все острые состояния – разгар инфаркта, инсульта, гипертонический криз, лихорадка. Хотя в некоторых острых ситуациях остеопатию все равно применяют, например, перед операцией.

Лечебный массаж – это часть остеопатии или нечто совершенно другое,?

Несмотря на то, что лечебный массаж и остеопатия внешне похожи, это совершенно разные вещи. Массаж – процедура, которую, в большинстве случаев, проводит человек без медицинского образования. Он воздействует на мягкие ткани определенной области - ног, спины, шеи, не представляя, что происходит в организме в целом. То есть, это механическая работа, которая, безусловно, в ряде случаев необходима. Остеопатия же лечит организм в целом.

Может ли человек сам помочь себе с помощью остеопатических техник?

На сегодняшний день остеопатия, пожалуй, самая персонифицированная наука и все техники строго индивидуальны. Однако существует несколько универсальных упражнений, которые могут помочь укрепить весь организм, но это тема для отдельной статьи.

Какие направления сейчас наиболее активно развиваются в остеопатии?

Мы тесно сотрудничаем с неврологами и педиатрами, а также стоматологами – это самое активное направление нашей научной деятельности. Мы постоянно работаем над доказательной базой, в эпоху доказательной медицины без этого невозможно существовать. Мы постоянно ищем методики, которые позволят объективно измерить мануальные навыки, оценить эффективность и объяснить механизмы остеопатии.

Недавно физики из университета в Нижнем Новгороде создали для нас аппарат, который позволяет оценить в цифрах минимальные изменения в объеме черепа (такое бывает при головных болях, родовых травмах у детей, энцефалопатиях.), мы собираемся использовать этот прибор во время аккредитации будущих специалистов-остеопатов. Смысл в том, что испытуемый должен на ощупь сказать, увеличен объем черепа или нет, а мы на экране прибора видим численное значение, и таким образом можем оценить его мануальные навыки.

В чем основная задача остеопатии на сегодняшний день?

Нашему обществу нужны врачи, которые могут не только лечить болезни, но и заниматься профилактикой, воспитывать культуру здоровья.

Остеопатия прекрасно вписывается в заявленную формулу медицины трех «П» – она персонифицированная, превентивная и профилактическая.

Пока этот подход только внедряется, но я уверен, что остеопатия сыграет в этом процессе ключевую роль. Революция в сознании многих людей уже произошла: многие, особенно жители больших городов, имеющие доступ к информации, понимают, что легче предупредить болезнь, чем лечить ее.

Наша задача – научить человека пользоваться своим телом правильно, создать для него своеобразную «инструкцию по эксплуатации», научить запускать машину саморегуляции и самовосстановления.

Любое заболевание или травма несет за собой нарушение равновесия. И задача остеопата это равновесие сохранить..

Известный американский писатель Марк Твен был большим сторонником методов остеопатии и с их помощью лечил свою дочь, страдавшую эпилепсией

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.